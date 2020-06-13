Депутат Эмзар Квициани покидает партию «Альянс патриотов Грузии»

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным, что Михаил Саакашвили станет его оппонентом, как это произошло в случае с его предшественником Петром Порошенко. Об этом Зеленский заявил в интервью «Украинской правде».

Зеленский заявил, что вернул Саакашвили украинский паспорт, потому что «это было справедливо», - сообщает «Новости-Грузия». Президент Украины считает, что в будущем политик не «начнет воевать против него», поскольку, в отличии от ситуации с Порошенко, Саакашвили никогда не был его другом.

«Хотя, все может быть. Может, вы и правы», – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что Саакашвили не стал вице-премьером Украины, поскольку это назначение не поддержала президентская фракция «Слуга народа».

«Не стал, потому что отношение было разное – и резкое, и разное в нашей фракции. Он хочет заниматься реформами? Вот реальность, в которой он может это делать. И я потом ему предложил другую должность», – сказал Зеленский.

При этом Зеленский рассказал, что несколько раз встречался с Саакашвили, и тот говорил, что хочет помочь и «несколько раз приходил с различными советами». Как утверждает президент Украины, Саакашвили отказался быть его советников по реформам, заявив, что такая должность – это не его уровень.

«Он спросил: «Где вы меня видите?». И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус». Я ему предложил: «Можете идти ко мне советником по реформам». Он говорит: «Это не мой уровень». Тогда я попросил: «Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите». Он сказал: «Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформам». Я ему ответил: «Вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать», – рассказал Зеленский.