Новости
В Ереване произошло ДТП с участием министра здравоохранения Армении
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян полтора часа назад сбил 10-летнего ребенка на улице Вардананц. Об этом Арсен Торосян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передает АрмИнфо.
Министр здравоохранения, в частности, написал: «Хочу сообщить, что полтора часа назад произошла авария, за рулем моего автомобиля был я. Я ехал на работу и на улице Вардананц сбил 10-летнего ребенка. Я лично доставил ребенка в больницу, где его обследовали. У него были обнаружены царапины на правой руке.
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он еще некоторое время пробудет под присмотром врачей, после чего отправится домой. Я сразу же сообщил о данном происшествии полиции», - заключил Торосян.
Другие новости дня
Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке
Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке «Перл». Судно проходило техобслуживание на военной базе ВМС в Тулоне, - передает газета Le Figaro.
Пожар начался накануне, 12 июня, в носовой части корабля и был потушен через 14 часов силами 250 человек. С лодки были эвакуированы 40 человек. Утверждается, что на борту не было боеприпасов и ядерного топлива, сообщается об отсутствии пострадавших.
«Перл» - одна из пяти атомных подводных лодок на вооружении французских ВМС. Это самая новая подводная лодка типа «Рюби». Она была введена в строй в 1993 году.
Представитель ВМС Франции назвал оцениваемый ущерб лодке «серьезным». Неназванный ветеран французского подводного флота предположил в интервью газете Var-Matin, что после такого пожара лодка может быть списана. Ранее предполагалось, что она прослужит как минимум до 2028 года.
В Грузии зафиксированы еще пять случаев коронавируса с неустановленным источником
В пяти случаях COVID-19, из выявленных в Грузии за последние сутки, источник инфицирования не известен. Об этом журналистам на брифинге сегодня, 13 июня, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
С 26 февраля по 13 июня в Грузии был зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом. О шести новых фактах стало известно накануне днем, а еще о восьми – сегодня утром. «Пять случаев с неустановленным источником. По ним продолжается углубленное эпидемиологическое исследование… Все пять лиц из разных пространств и их источники разные», - сказала Эзугбая.
Она не исключила, что в процессе углубленного исследования может выясниться, что пациенты, которые не знают от кого они заразились, имеют один источник инфицирования. Эзугбая напомнила, что в настоящее время в ковид-центрах лечатся до десяти человек, источник инфицирования которых не известен. При этом она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию второй волной эпидемии назвать нельзя.
«Вторая волна означает, что первая уже закончилась… Обязательно необходимо упорядочить существующую ситуацию, а затем сохранить ее», — заявила она. Эзугбая добавила, что эпидемиологи и врачи не могут добиться каких-либо существенных успехов в борьбе с эпидемией без содействия населения. При этом она подчеркнула, что для того, чтобы контролировать распространение вируса, специалистам приходиться работать не покладая рук.
«Ковид никуда не уходит, он остается. Мы должны научиться жить вместе с ним так, чтобы не навредить себе, членам наших семей, нашим близким. Об этом мы должны думать каждый день», - добавила она.
Известно, что среди 14 фактов COVID-19, установленных за минувшие сутки, есть две медсестры Республиканской больницы Тбилиси. В целом за последние дни коронавирус был подтвержден у шести сотрудников этого медучреждения. Во всех случаях речь идет о медицинском персонале младшего звена, которому приходится ежедневно контактировать с инфицированными пациентами.
Еще пять новых случаев являются импортированными – это пациенты, у которых коронавирус подтвердился в карантинных зонах, пояснила Эзугбая. COVID-19 также подтвержден у водителя грузовых перевозок, который контактировал с ранее установленным случаем.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 136 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Общее число выздоровевших составляет 702. В карантине остаются 3 026 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 297.
Депутат Эмзар Квициани покидает партию «Альянс патриотов Грузии»
Один из самых скандальных депутатов парламента Грузии Эмзар Квициани объявил, что покидает ряды «Альянса патриотов» и выходит из фракции, сформированной этой партией в законодательном органе. Соответствующее заявление Квициани распространил на своей странице в Facebook.
Квициани заявляет, что ни на кого не обижен и принял решение о выходе из партии, поскольку «не хочет причинять боль своими безумными решениями своим друзьям, членам «Альянса патриотов»».
«У меня осталось четыре месяца в парламенте, и я хочу потратить их по максимуму. Я не хочу навредить дорогим мне людям своими рискованными поступками. Я ухожу из партии и ухожу из фракции. Я хочу пожелать своим друзьям успехов в политической и личной жизни», - пишет он.
Говоря о планах на будущее, депутат заявил, что намерен «усилить борьбу за сохранение Грузии». «Я хочу встать на путь самопожертвования для сохранения грузин», - добавил он.
- «Альянс патриотов», который называют самой пророссийской партией Грузии, по итогам выборов 2016 года получил в парламенте Грузии шесть мест. Квициани состоит в этой партии с 2015 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гиги Угулава считает, что единый оппозиционный список нереализуем
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявляет, что сегодня, когда выборы должны пройти по системе, приближенной к пропорциональной (120/30), единый список нереализуем. Угулава надеется, что желание большей интеграции, не станет причиной для развала уже достигнутого единства по мажоритариям.
«Идея единого списка у меня была за неделю до моего ареста, когда оставалась система 73/77. Все лидеры распределялись в мажоритарных округах, список был условным и составлялся по алфавиту. Место в списке и партийная квота не имели значения, поскольку предполагалось после победы проведение уже внеочередных пропорциональных выборов. Эта идея по многим причинам оказалась нереализуемой. Скептически настроенным было, между прочим, и ЕНД. Сегодня, когда выборы должны пройти по системе, приближенной к пропорциональной (120/30), единый список нереализуем.
Более того, единственным и достаточным усилием для победы будет представление единых мажоритариев. А к идее единого списка оппозиция может вернуться в том случае, если система 120/30 провалится в парламенте. Вместе с тем, я надеюсь, что желание большей интеграции, не станет причиной и поводом для развала уже достигнутого единства по мажоритариям», - заявляет Угулава.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка. «Сейчас та ситуация, когда всем нам нужно отложить амбиции в сторону и объединить полностью все оппозиционные группы в единый список. Это и есть самая точная и верная форма единства! Таков прежний опыт Грузии и таков мировой опыт», - заявляет Михаил Саакашвили.
В России зафиксирован резкий рост числа больных COVID-19
В России за сутки выявлено 8 706 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Общее число случаев заражения в стране достигло 520 129 с начала эпидемии.
Выявленных больных вновь значительно больше, чем выздоровевших и умерших. Прямо сейчас, по данным оперативного штаба, в стране болеют 238 659 человек. Их число увеличилось на 3 321. Это - наибольший рост за пять дней.
Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах с учетом аннексированного Крыма. При этом в Москве выздоровевших больше заболевших. Умерли за сутки 114 человек с коронавирусной инфекцией, с начала распространения вируса в стране, согласно федеральным данным, - 6 829 человек. Это число не соответствует общим данным региональных властей.
Российская официальная статистика вызывает ряд вопросов у специалистов, которые отмечают, помимо прочего, низкий уровень летальности в сравнении с подавляющим большинством стран. Власти настаивают, что их подсчеты точны.
Глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на этой неделе признал, что российская статистика "трудна для понимания". Однако представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович заявила в интервью радиостанции Business FM, что у организации нет претензий к России, а слова Райана относились в общем смысле к трудностям статистического учёта в ходе пандемии.
Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Хочу высказать свою позицию в связи с приближающимися выборами, на которых у победы грузинского народа над этой бандой разбойников и главным разбойником просто нет альтернативы. Вызов очень большой и, разумеется, Иванишвили сам ничего не уступит. Поэтому, я приветствую все шаги, которые координируют действия групп оппозиции. Поскольку, против таких режимов трудно действовать без объединения сил, приветствую те шаги, что предприняты для координации в части мажоритариев…
Однако я хочу сказать, что сейчас та ситуация, когда всем нам нужно отложить амбиции в сторону и объединить полностью все оппозиционные группы в единый список. Это и есть самая точная и верная форма единства! Таков прежний опыт Грузии и таков мировой опыт.
Давайте объединимся! Давайте сделаем большой единый список… Распределение мест, - это мне все равно, однако, наверное, это должно произойти в соответствии с рейтингами и поддержкой партий, это легко установить и затем единым фронтом будем атаковать Иванишвили! Мы должны победить все вместе! Мы все вместе должны преодолеть эту беду, что сейчас происходит… Грузия должна продолжить развитие! Единый список, единая сила и победа для грузинского народа! Я готов рассмотреть все предложения в этом направлении, и надеюсь, что откроется дискуссия, и мы обязательно придем к какому-то результату», - заявляет Саакашвили.
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских политиков
Чешская контрразведывательная Служба безопасности и информации сообщила о закрытии дела об угрозе отравления пражских муниципальных политиков, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве считают, что один российский дипломат написал на другого безосновательный донос. Ранее оба они были выдворены из страны.
В пресс-релизе чешской контрразведки говорится, что в произошедшую историю трудно поверить и она выглядит абсурдной. При этом ведомство называет ее «простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства». Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьезный вред своему коллеге.
В контрразведке отмечают, что часть сообщения россиянина была «проверяемой, правдивой и точной». «Ни одна сила безопасности в мире не может выбросить подобную информацию в мусорную корзину и рискнуть навредить или потерять жизни невинных людей, если ее содержание будет подтверждено, - утверждают в ведомстве. - Так что не было возможности рисковать. К сожалению, даже убийства находятся в арсенале российских спецслужб».
При этом в контрразведчике утверждают, что несмотря на то, что история попала в СМИ, им удалось за короткое время раскрыть, описать и задокументировать произошедшее в российском посольстве.
В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, где утверждалось, что в Прагу прибыл российский дипломат с ядом, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и мэра района Ржепорые Павел Новотны. Позднее дипломат был назван сотрудником ФСБ. Москва называла историю «уткой».
Высланы были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчиненный, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков.
Российский МИД назвал выдворение дипломатов «провокацией». Чешская сторона утверждает, что дипломатам давали возможность покинуть страну без скандала.
COVID-19: За сутки в Армении выявлены 723 новых случая коронавируса, скончались 6 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 723, в общем составив 16 004.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 442 и сейчас составляет 6 081.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 264. Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 91 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 568, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 80 130, сообщает Радио Азатутюн.
Пять лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси
21 погибший, двое пропавших без вести и тысячи пострадавших граждан - таковы последствия разрушительного стихийного бедствия в Тбилиси, произошедшего 13 июня 2015 года. В связи с датой премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня возложит цветы к мемориалу 13 июня, передает Общественный вещатель.
Наводнение в Тбилиси произошло в ночь на 14 июня 2015 года. Ливневые дожди вызвали оползень в пригороде столицы, из-за чего за несколько часов катастрофически вырос уровень воды в речке Вере. Вышедшая из берегов река уничтожила все зеленые насаждения в ущелье, затопила частный приют для собак Тамаза Элизбарашвили, парк «Мзиури», объездную дорогу рядом с парком, улицу Сванидзе и зоопарк на площади Героев.
В результате наводнения зоопарк был практически полностью разрушен, а больше половины его обитателей погибли, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам директора Тбилисского зоопарка Зураба Гуриелидзе, никаких мероприятий в годовщину трагедии они не планируют.
«Ничего особенного завтра не будет, потому что это очень трудный момент для любого из наших сотрудников. Мы стараемся не зацикливаться на том, что произошло, наша задача – восстановить зоопарк. Каждый год мы отмечаем открытие новых вольеров. Мы немного опоздали в этом году по понятным причинам, возможно, он откроется немного позже», - сказал Гуриелидзе.
В Грузии за сутки выявили 8 новых случаев коронавируса, 5 пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, а пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 13 июня в Грузии лабораторно подтвержден 851 случай инфицирования коронавирусом. От последствий инфекции скончались 13 человек. Общее число выздоровевших составляет 702.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 136 человек. В карантине остаются 3 026 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 297.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 12 июня в стране проведено более 72,1 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Как минимум пять сел пострадали в результате стихии на юге Грузии
На юге Грузии борются со стихией – в результате ливневых дождей и сильного града пострадали как минимум пять сел Ахалкалакского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает местное агентство «Самхретис карибче».
Ущерб нанесен селам Гогашени, Оками, Карцеби, Оками и Апниа. По словам местных жителей, град продолжался примерно 15 минут. Они заявляют, что в результате стихии полностью уничтожены посевы чеснока и лука, картофеля и пшеницы. Затоплены подвалы и дворы, погибла домашняя птица.
«Все уничтожено. Такой стихии наше село не помнит», - сказал журналистам житель села Оками.
По информации Национального агентства окружающей среды, дожди в регионах Грузии продолжатся до 14 июня. Синоптики предупредили, что местами осадки будут сильными, возможен и град. Также в агентстве отметили, что интенсивные осадки могут привести к серьезному повышению уровня воды в реках и наводнениям.
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который раньше возглавлял Виктор Бабарико - соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает БелТА.
Сотрудники банка задержаны по уголовному об отмывании денег и неуплате налогов. Комитет государственного контроля Белоруссии считает, что внутри Белгазпромбанка существовала группа, которая выводила деньги за границу. У следствия якобы «есть убедительные доказательства» причастности к преступлениям Бабарико, возглавлявшего банк с 2000 по 2020 год. Сообщается, что некоторые из задержанных дали признательные показания. У сотрудников банка изъяли более четырех миллионов долларов.
12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. По сообщениям СМИ, президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей.
Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.
Пожар в Тбилиси: до восьми семей остались без крыши над головой
До восьми семей остались без крыши над головой в результате пожара в Надзаладевском районе Тбилиси. Об этом журналистам сообщил заместитель главы районной управы (гамгебели) Ираклий Андгуладзе.
Пожар произошел сегодня, 12 июня, в двухэтажном многоквартирном доме на улице Вахтанга Махалдиани, с общим «итальянским» двором. На месте были мобилизованы 15 бригад пожарных-спасателей. Сотрудники чрезвычайной службы эвакуировали всех жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Пожарным удалось локализовать очаги и угрозы распространения огня на соседние постройки уже не существует. До сих пор продолжаются работы для полной ликвидации пожара.
«Подсчитывается ущерб. К настоящему времени причины возникновения пожара не известны. Никаких задержек не было. Пожарные прибыли на место ровно за восемь минут», - сказал журналистам глава тбилисского отделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отар Кереселидзе.
В управе Надзаладевского района заявляют, что все семьи, квартиры которых пострадали, будут обеспечены временным жильем, передает агентство «Новости-Грузия». По предварительной информации, пожар начался на чердаке дома. Точные причины возникновения пожара установит следствие.
Украина получила от НАТО партнерский статус
Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями. Об этом объявил сегодня, 12 июня, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, поддержавшей решение союзников о наделении Украины статусом, которым до сих пор пользовались только - Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.
Статус партнера с расширенными возможностями - часть инициативы НАТО по развитию совместимости вооруженных сил между союзниками и партнерами, внесшими значительный вклад в операции Североатлантического договора.
Нынешнее решение означает, что Украина сможет пользоваться расширенным доступом к программам совместимости, к участию в совместных учениях, к более широкому обмену информацией, включая сведения о приобретенном практическом опыте.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, приветствуя новый статус Украины, в частности, сказал: «У Соединенного Королевства сложилось тесное сотрудничество с Украиной, где британские военнослужащие провели обучение 18 тысяч солдат и офицеров. И мы ожидаем расширения этого сотрудничества. Мы все выиграем от растущей совместимости наших сил. Союз НАТО выражает радость в связи с обретением такого партнера».
За последние сутки в Азербайджане выявлены 336 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Азербайджане выявлены 336 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались и 183 человека выздоровели. Информацию об этом азербайджанское агентство «Тренд» распространяет со ссылкой на данные оперативного штаба при кабинете министров.
По состоянию на 12 июня в Азербайджане выявлены 9 218 случаев COVID-19, 113 человек скончались. Число людей, излечившихся от коронавируса в стране, составляет 5 113 человек. В настоящее время в больницах особого режима проходят лечение 3 992 человека.
Коронавирус в Абхазии выявили у еще одного курсанта
Число подтверждённых случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Абхазия достигло 37.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 23 граждан, диагноз подтвержден у одного человека.
«Это курсант, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя», – сообщили в штабе.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
Курт Волкер: Ставить рядом Иванишвили и Медведчука не совсем правильно
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили действует очень независимо, а украинский олигарх Виктор Медведчук сильно связан с Владимиром Путиным. Так прокомментировал экс-посол США в НАТО, бывший представитель по Украине Курт Волкер опубликованный Республиканским исследовательским комитетом документ, в котором Иванишвили и Медведчук названы «близкими союзниками» российского президента.
«Эти люди очень разные, с очень разным прошлым и разными связями. Я думаю ставить их рядом в таком ключе не совсем правильно. К примеру, я думаю, что господин Иванишвили действует очень независимо, а господин Медведчук очень сильно связан с господином Путиным. Не думаю, что можно ставить их рядом таким образом», – заявил Волкер журналисту Егору Куроптеву в рамках проекта «Пограничная ZONA».
Дипломат, ныне почетный эксперт Центра анализа европейской политики считает, что в документе есть «недостаток в глубине изучения вопроса». При этом документ, по его словам, отражает отношение и позицию конгрессменов-республиканцев. «С этой точки зрения, отчет стоит принять во внимание», – сказал он.
Говоря о предстоящих в Грузии парламентских выборах, Волкер отметил, что страна проделала большую работу по развитию демократических институтов.
«Необходимо, чтобы так было и сейчас в октябре, когда в Грузии пройдут парламентские выборы. Это обязаны быть самые чистые и честные выборы, которые когда-либо были в Грузии», - заявил дипломат.
Также посол отметил, что Запад очень старается наладить отношения с Россией, но в какой-то момент западные столицы решат, что Украина и Грузия не должны больше страдать и примут эти страны в Альянс.
Грузинские и армянские специалисты провели видеоконференцию по COVID-19
Эпидемиологи, врачи и специалисты министерств здравоохранения Грузии и Армении сегодня провели видеоконференцию по COVID-19.
По информации Минздрава Грузии, стороны обсудили методы лечения пациентов с коронавирусом, алгоритмы тестирования и используемые препараты.
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что грузинские эксперты ознакомили армянских коллег с мерами, которые позволили сдержать распространение коронавируса в стране.
По словам директора инфекционной клиники Тбилиси Тенгиза Церцвадзе, с завтрашнего дня стороны продолжат активную коммуникацию.
- В Армении на данный момент общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа достигло 15281, из которых 5639 человек выздоровели, от заболевания скончались 258 человек.
- Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании одобрило продление режима чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса, еще на один месяц.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом.
Москва выдала Цхинвали осужденного по тяжким преступлениям
В самопровозглашенную республику Южная Осетия из России экстрадирован 54-летний Леонид Плиев, которого разыскивали 12 лет.
В 2006 году он был задержан по подозрению в мошенничестве, и во время стационарного лечения в цхинвальской больнице напал на следователя прокуратуры и нанес ему тяжелое ножевое ранение.
Плиев был осужден и отправлен в местную тюрьму. Однако во время войны августа 2008 года сбежал из-под стражи.
"Снаряд попал в здание колонии. Заключенные смогли выбраться. Но многие из них приняли участие в обороне города, поэтому впоследствии им сократили сроки. Тем более по окончании боевых действий они вернулись в тюрьму", - рассказал "Кавказ.Реалии" источник в югоосетинском МВД.
Плиев же, по данным следствия, бежал в Россию, где скрывался от правоохранительных органов.
Парламент Грузии утвердил поправки о штрафах за отсутствие защитной маски
С сегодняшнего дня в Грузии будут штрафовать за нарушение требования об использовании защитных масок в закрытых помещениях общественного пользования и в общественном транспорте. Парламент Грузии 76 голосами в третьем, окончательном чтении утвердил соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений, – сообщает «Новости-Грузия».
Согласно законопроекту, нарушение требования в период пандемии или эпидемии повлечет за собой штраф в размере 20 лари (около 6 долларов). Владелец помещения будет оштрафован на 500 лари (около 166 долларов). Штраф в размере 20 лари также грозит людям, которые появятся без маски в автобусе, микроавтобусе или метро. Аналогичные санкции предусмотрены для пассажиров такси.
При этом Минздрав и правительство Грузии определят, какой тип защитных масок должны использовать граждане.
Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, он должен получить специальную справку, которую будет предъявлять сотрудникам полиции. Справки будут выдавать медицинские учреждения.
Что касается той категории граждан, которые из-за финансового положения не смогут покупать маски, то им окажет помощь государство.
В Кодексе административных правонарушений также теперь предусмотрены санкции за нарушение правил самоизоляции и карантина. Физических лиц, которые будут нарушать предписанный эпидемиологами режим, оштрафуют на 2 тысяч лари (около 670 долларов), а юридических лиц — на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).
Повторное нарушение любого ограничения, не касающегося ношения масок, приведет к уголовной ответственности и наказанию в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишению свободы на срок до трех лет.
Штрафные санкции будут применяться до 15 июля – пока действует постановление правительства «Об изоляции и карантине».
Гарибашвили: партнерство между Грузией и США еще никогда не было таким прочным
Стратегическое партнерство между Грузией и США еще никогда не было таким прочным. Об этом министр обороны Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, выступая в рамках «министерского часа». По его словам, это не только утверждения Тбилиси, но и официальная позиция Пентагона, – передаёт СОВА.
«Я хотел бы упомянуть один из самых успешных проектов – проект Центра боевой подготовки, который является ярким примером нашего успешного сотрудничества. Работа по усовершенствованию этого центра еще продолжается. В результате планируется создать тренировочную базу мирового уровня», – заявил министр обороны.
По словам Гарибашвили, созданный по стандартам НАТО центр призван повышать боевую готовность военнослужащих. Кроме того, там подразделения стран-партнеров смогут проходить подготовку перед отправкой на многонациональные учения или в международные миссии.
Министр обороны Грузии также добавил, что Тбилиси может похвастаться успешным сотрудничеством и с другими партнерами: Великобританией, Францией, Германией, странами Балтии и Скандинавии, странами Черноморского региона и соседями, в частности, Турцией.
Число случаев коронавируса в Грузии за несколько часов увеличилось на 6
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 843. За несколько часов в стране выявили 6 новых случаев заражения. Информация опубликована на правительственном портале StopCov.ge.
Грузинская служба Радио Свобода сегодня сообщила, что коронавирус подтвердился у сотрудницы мебельного магазина в Гори. Источник её заражения пока не установлен. 8 сотрудников и родственников женщины переведены в карантинную зону.
Еще один случай выявлен в Каспи. У нового пациента был контакт с инфицированным сотрудником медперсонала тбилисской клиники.
Еще два пациента с коронавирусом вчера поздно ночью поместили в инфекционную клинику Кутаиси. Семейная пара в течение трёх месяцев находилась в Азербайджане, после возвращения в Грузию проходила карантин в Цкалтубо. К десятому дню карантина у них появились симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.
Накануне сообщалось, что коронавирус подтвердился у сотрудника Тбилисского государственного университета. Три случая выявили в Республиканской клинике Тбилиси.
Число вылечившихся пациентов составляет 697. 83% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3026 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 297. 13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
«Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные», – говорится в сообщении.
Также сказано, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные, утверждают в Офисе президента.
«Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование», – добавили в пресс-службе.
На территории Украины без учета аннексированных Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донбасса, выявили 29 753 случая коронавирусной болезни. 13567 человек выздоровели, 870 – умерли. Утром 11 июня в Украине зафиксировали антирекорд – 689 новых больных COVID-19.
Кремль отменил режим удалённой работы для сотрудников. Это не касается Путина
Все сотрудники Администрации президента России должны будут вернуться на рабочие места с удалённой работы с понедельника, 15 июня, узнало агентство РБК. Они работали вне офиса с 30 марта. Сам президент продолжит работать удалённо, заявил накануне его пресс-секретарь.
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении карантинных мер в городе. С 9 июня отменены режим самоизоляции и пропусков. С 16 — заработают летние веранды, с 23 – кафе и рестораны.
Сотрудники Кремля с 8 июня стали возвращаться на работу, пишет РБК. До этого их график был гибким: часть работали из дома постоянно, часть по расписанию "неделя дома – неделя на работе" или "три дня дома – два дня на работе".
Возврат на работу в офис пока не касается президента Владимира Путина. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил агентствам, что президент вернётся в обычный режим "в обозримом будущем". При этом он может оставить часть встреч на удалённый режим для оптимизации графика и совершенствования работы, цитирует Пескова "Интерфакс".
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