До 2 550 увеличилось число зараженных COVID-19 в Ингушетии

Премьер-министр Георгий Гахария заявляет, что в течение последних восьми лет не приобретал в Грузии никакого недвижимого имущества за исключением автомобиля.

«После 2012 года никакого недвижимого имущества в Грузии я не приобретал, ничего кроме машины, которую я приобрел для своей супруги. Хочу сказать одно – с моей супругой мы накопили и создали достаточные финансовые ресурсы в моей прошлой жизни. Соответственно, никто никогда не сможет привести ни одного примера того, что я купил что-то после 2012 года», - заявил Гахария.

Премьер Грузии назвал «слухами» информацию, которая в последнее время возникала вокруг темы его финансового положения. Гахария объясняет все вопросы, связанные с его имущественной декларацией, приближающимися выборами, передает агентство «Новости-Грузия».

Согласно имущественной декларации, заполненной Гахария 30 мая 2020 года, премьер-министр Грузии не владеет недвижимостью. На должности главы правительства в сентябре-декабре 2019 года он получил доход в размере 12,8 тысяч лари, а за два года на посту министра внутренних дел Грузии – около 42 тысяч лари. При этом на момент заполнения декларации на банковском счете Гахария было всего 99 лари.

Что касается супруги Гахария, то, согласно декларации, она владеет автомобилем Toyota RAV4, приобретенном в 2016 году. На момент подачи декларации на ее банковских счетах числилось: 1,1 тысяча лари, 553,3 тысячи долларов и 393 евро. Задекларированный доход супруги премьера за прошлый год составил 10,1 тысячу лари - эти деньги она получала в качестве зарплаты бактериолога в Центральной клинике «Аверси». Из декларации также известно, что ежегодно супруга Гахария тратит 6,5 тысяч лари за аренду недвижимости.

В начале июня журналисты поинтересовались у главы кабмина, с чем связана тенденция сокращения имущества и доходов в его декларации. Тогда Гахария ответил, что в какой-то степени он действительно «обеднел» и причиной этому стала государственная служба. При этом он отметил, что к подобному должен быть готов каждый чиновник.

В СМИ высказываются предположения о том, что Гахария попросту скрывает свои доходы и имущество. В частности, оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что семья Гахария владеет дорогостоящей недвижимостью и огромными земельными участками, о которых ничего не говорится в декларации политика.