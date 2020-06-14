COVID-19: За сутки в Армении выявлено 663 новых случая коронавируса, скончались 5 человек

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 663, в общем составив 16 667.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 133 и сейчас составляет 6 214.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 269. Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 91 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 093, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 82 324, сообщает Радио Азатутюн.