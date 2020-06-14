Власти объявили о смягчении ограничений в Дагестане

В Дагестане с 15 июня разрешено гулять и заниматься спортом на улице, откроются магазины и предприятия сферы услуг, сообщил оперативный штаб республики.

Как сообщает «Кавказский узел», с 28 марта в Дагестане закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, действует запрет на проведение массовых мероприятий. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. 29 апреля силовики перекрыли все въезды в Махачкалу и, ссылаясь на приказ начальника горотдела полиции, пропускали только работников здравоохранения, правоохранителей и машины с продуктами и медикаментами. Это вынужденная мера, заявил глава МВД Дагестана после недовольства в соцсетях.

Накануне, 13 июня, в Дагестане были выявлены 96 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 6 463. Оперштаб Дагестана принял решение о введении с 15 июня первого этапа снятия ограничений в Дагестане. С этого дня возобновится работа предприятий сферы услуг и магазинов, занимающихся продажей непродовольственных товаров. При этом будет разрешена работа магазинов площадью до 400 квадратных метров, они должны иметь отдельный уличный вход, в них должны соблюдаться санитарно-противоэпидемические нормы, в частности, масочный режим и социальная дистанция. Ограничено также количество покупателей в помещении магазина - в нем должно быть не более одного человека на четыре квадратных метра, отмечается в сообщении оперштаба.

Жителям Дагестана разрешили гулять на улицах, в парках и скверах, заниматься спортом на открытом воздухе и стадионах. При этом они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, вместе собираться могут не более двух человек. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.

Поводом для снятия ряда ограничений стало улучшение санэпидобстановки в Дагестане, приводят сообщение главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова РИА «Дербент».

Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса.

Темп прироста числа заболевших на предыдущей неделе составил 2,3 процента, на текущей неделе – снизился до 1,6 процента, за сутки с 12 по 13 июня - 1,5 процента, в пяти муниципалитетах новых случае заболевания не было выявлено. Коэффициент распространения вируса составляет 0,9, с 72,1 до 144,7 вырос охват тестированием населения на 100 тысяч населения в день, увеличился свободный коечный фонд до 51 процента.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова, «в случае ухудшения ситуации снятие ограничений может носить временный характер». Он призвал жителей Дагестана соблюдать остальные меры ограничений.