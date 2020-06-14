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Власти объявили о смягчении ограничений в Дагестане
В Дагестане с 15 июня разрешено гулять и заниматься спортом на улице, откроются магазины и предприятия сферы услуг, сообщил оперативный штаб республики.
Как сообщает «Кавказский узел», с 28 марта в Дагестане закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, действует запрет на проведение массовых мероприятий. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. 29 апреля силовики перекрыли все въезды в Махачкалу и, ссылаясь на приказ начальника горотдела полиции, пропускали только работников здравоохранения, правоохранителей и машины с продуктами и медикаментами. Это вынужденная мера, заявил глава МВД Дагестана после недовольства в соцсетях.
Накануне, 13 июня, в Дагестане были выявлены 96 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 6 463. Оперштаб Дагестана принял решение о введении с 15 июня первого этапа снятия ограничений в Дагестане. С этого дня возобновится работа предприятий сферы услуг и магазинов, занимающихся продажей непродовольственных товаров. При этом будет разрешена работа магазинов площадью до 400 квадратных метров, они должны иметь отдельный уличный вход, в них должны соблюдаться санитарно-противоэпидемические нормы, в частности, масочный режим и социальная дистанция. Ограничено также количество покупателей в помещении магазина - в нем должно быть не более одного человека на четыре квадратных метра, отмечается в сообщении оперштаба.
Жителям Дагестана разрешили гулять на улицах, в парках и скверах, заниматься спортом на открытом воздухе и стадионах. При этом они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, вместе собираться могут не более двух человек. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.
Поводом для снятия ряда ограничений стало улучшение санэпидобстановки в Дагестане, приводят сообщение главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова РИА «Дербент».
Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса.
Темп прироста числа заболевших на предыдущей неделе составил 2,3 процента, на текущей неделе – снизился до 1,6 процента, за сутки с 12 по 13 июня - 1,5 процента, в пяти муниципалитетах новых случае заболевания не было выявлено. Коэффициент распространения вируса составляет 0,9, с 72,1 до 144,7 вырос охват тестированием населения на 100 тысяч населения в день, увеличился свободный коечный фонд до 51 процента.
При этом, по словам главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова, «в случае ухудшения ситуации снятие ограничений может носить временный характер». Он призвал жителей Дагестана соблюдать остальные меры ограничений.
Другие новости дня
Пожар в лесном массиве у курорта Абастумани ликвидирован
По итогам двухдневных работ пожар в лесном массиве у курорта Абастумани полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. «Работа созданного на месте чрезвычайного штаба прекращается. С целью мониторинга там остаются сотрудники службы», - сообщили в ведомстве.
Сообщение о пожаре в сосновом лесу поступило в центр управления общественной безопасностью «112» примерно в 2 часа дня 13 июня. На месте было мобилизовано 65 пожарных-спасателей. В Абастумани стянули пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли. К работам также были подключены два вертолета пограничной полиции. Накануне они произвели 13 вылетов, сбросив на очаги возгораний 26 тонн воды.
Уже к вечеру пожар удалось локализовать. В течение всей ночи в лесном массиве оставались 25 пожарных. При этом непрерывно продолжался мониторинг очагов с помощью дронов.
- Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в августе 2017 года в лесу у Абастумани произошел масштабный пожар. Тогда более 1,5 тысяч пожарных и лесничих боролись с огнем в течение трех дней. Потушить пожар удалось только после того, как к работам была подключена авиация из Турции, Украины и Азербайджана.
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии выросло за сутки на 34
Число случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 3581. «По состоянию на 08:00 14 июня число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии за сутки увеличилось на 34 и достигло 3 581», - сообщает «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остается 961 житель Северной Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 7867 человек. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Северной Осетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 61.
Коронавирус в России на сегодняшний день обнаружен у 528 964 человек, сообщает оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки врачи выявили вирус у 8 835 человек. Всего от инфекции в России погибли 6 948 человек, 119 из них ‒ за последние сутки.
В Южной Осетии за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, сообщила «Рес» сегодня, 14 июня, замглавы Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. «Проведенные накануне лабораторные исследования показали отрицательные результаты», - уточнила она.
Первые три случая заражения COVID-19 в республике были зафиксированы 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 76, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны более 40 граждан. В инфекционной больнице Цхинвали, по данным на 14 июня, находятся 36 ранее заболевших коронавирусом. Всего под наблюдением находятся более 250 человек.
До 30 июня на де-факто границе с Россией действуют ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Число инфицированных коронавирусом в России не снижается
В России за минувшие сутки выявлено 8 835 инфицированных коронавирусом. Умерли за сутки 119 больных COVID-19, выздоровели более 5 тысяч человек. Данные приводит Оперативный штаб.
Цифры почти идентичны субботним показателям. Число новых выявленных случаев незначительно увеличилось.
Два дня подряд растет число «активных случаев»: людей, которые инфицированы коронавирусом в настоящее время. Их число превысило 240 тысяч. Умерли с начала эпидемии, по официальным данным, 6948 человек. Всего были инфицированы почти 530 тысяч - это третье место в мире.
Уже около месяца число новых выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России остается относительно стабильным - 8-9 тысяч. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что пик заражений пришелся на 11 мая. Именно в этот день президент Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, который начался в конце марта, и постепенной отмене карантинных ограничений.
В Москве так называемый режим самоизоляции сняли 9 июня, большую часть ограничений должны снять к 23 июня.
Путин распорядился 24 июня провести парад в честь 75-летия Победы, а с 25 июня по 1 июля пройдёт всероссийское голосование о поправках в Конституцию.
Сегодня 25 лет со дня захвата заложников в Буденновске
Сегодня 25 лет со дня захвата заложников в Будённовске - одного из крупнейших терактов в истории России.
14 июня 1995 года, во время первой Чеченской войны, отряд чеченских сепаратистов под руководством Шамиля Басаева взял в заложники около полутора тысяч человек в центральной больнице города Буденновска в Ставропольском крае. Террористы выдвинули ультиматум российским властям: прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры с главой сепаратистской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. 17 июня российские военные предприняли неудачную попытку штурма больницы, после чего Кремль согласился на переговоры с Басаевым. Их вел по телефону тогдашний глава правительства России Виктор Черномырдин.
В результате переговоров заложники были освобождены, а отряду Басаева позволили вернуться в Чечню.
Всего в результате вооруженного захвата заложников в Буденновске погибли 129 человек, в том числе несколько десятков милиционеров и военнослужащих. Еще 415 были ранены. Вскоре после событий в Буденновске в отставку ушли руководители российских силовых ведомств - вице-премьер, министр по делам национальностей Николай Егоров, директор ФСБ Сергей Степашин и министр внутренних дел Виктор Ерин. Само нападение на Буденновск и его последствия называют одним из ключевых эпизодов первой войны в Чечне.
Шамиль Басаев стоял также за захватом заложников в школе в Беслане в сентябре 2004 года, в результате которого погибло ещё больше людей, чем в Будённовске - главным образом при штурме школы. Сам он в операции не участвовал. В 2006 году Басаев был убит российскими спецслужбами.
Дата 14 июня в Ставропольском крае объявлена Днем памяти жертв нападения на город Буденновск. На федеральном уровне эта дата практически не отмечается.
В Тбилиси предотвратили взрывы газа в трех многоквартирных домах
За последние дни в Тбилиси трижды предотвращали взрывы газа в многоквартирных домах. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Факты утечек газа были зафиксированы в 8-м микрорайоне Глдани, 3-м микрорайоне Вазисубани и в поселке Вазисубани.
«Во всех трех случаях жители квартир оставили газовые краны открытыми. Газ, выходивший оттуда, скапливался в комнате», - говорится в сообщении. Жители указанных домов сообщили о запахе газа в службу быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» - «114». При помощи лазерных детекторов сотрудники службы проверяли подъезды и шахты лифтов. Обнаружить утечки во всех случаях удалось быстро.
В компании отмечают, что в указанных домах проживают десятки семей. «Тбилиси Энерджи» призывает граждан соблюдать правила безопасного потребления бытового газа.
«Согласно законодательству Грузии, все жители несут ответственность за нарушение правил безопасности при потреблении газа на территории их квартир. Берегите себя, заботьтесь о жизнях своих соседей. Не оставляйте газовые краны открытыми без присмотра», - отметили в компании.
«Тбилиси Энерджи» регулярно сообщает о предотвращенных взрывах газа как в многоквартирных, так и в частных домах.
В Грузии за сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
С 26 февраля по 14 июня в Грузии лабораторно подтверждено 864 случая инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 703 – за сутки один пациент с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровел и был выписан из медучреждения.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
- По информации NCDC, по состоянию на 13 июня в стране проведено более 75,9 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
В Болнисском муниципалитете Грузии подтверждены четыре новых случая коронавируса
В селе Мушевани Болнисского муниципалитета зарегистрированы четыре новых случая коронавируса, сообщил Первому каналу Грузии мэр Болниси Давид Шеразадишвили. По его словам, все инфицированные находились в режиме самоизоляции. Сегодня, 14 июня, их переведут в соответствующее медицинское учреждение.
Два дня назад эпидемиологи взяли в селе Мушевани 21 образец для анализов на коронавирус, из которых четыре оказались позитивными, остальные отрицательные.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 135 человек. Общее число выздоровевших составляет 702. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 663 новых случая коронавируса, скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 663, в общем составив 16 667.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 133 и сейчас составляет 6 214.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 269. Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 91 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 093, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 82 324, сообщает Радио Азатутюн.
Пашинян: Основным источником коронавирусной инфекции сегодня являются дворы
Анализ показывает, что дворы сегодня являются основным источником распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге по коронавирусу.
«Я думаю, что мы должны не только решить проблему эпидемии с помощью дисциплины, но и решить следующую проблему: государственный порядок и дисциплина, которые в настоящее время устанавливаются в Армении, в том числе усилиями многих граждан, должны быть выражением нашей свободной воли», - заявил премьер-министр.
Никол Пашинян отметил, что параллельно с этим будут также использоваться определенные административные меры. «Как показывает опыт, многие граждане, к сожалению, не соблюдают противоэпидемические правила, и ходят слухи, что примененные к настоящему времени административные штрафы будут отменены. Я хочу сказать, уважаемые соотечественники, такие надежды тщетны», - заявил премьер-министр.
Пашинян добавил, что сотрудники полиции в штатском будут также вовлечены в соблюдение противоэпидемических правил, отметив при этом, что они не будут действовать лично, но будут оповещать ближайших сотрудников полиции с целью привлечения нарушителей масочного режима к административной ответственности, сообщает Радио Азатутюн.
Близ курорта Абастумани продолжают тушить лесной пожар
Близ курорта Абастумани продолжают тушить лесной пожар. Для координации работ по тушению лесного пожара развернут полевой штаб. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Сообщение о пожаре в сосновом лесу поступило в центр управления общественной безопасностью «112» примерно в 2 часа дня 13 июня. На месте были мобилизованы 65 пожарных-спасателей. В Абастумани стянули пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли. К работам также были подключены два вертолета пограничной полиции. Накануне они произвели 13 вылетов, сбросив на очаги 26 тонн воды.
Уже к вечеру пожар удалось локализовать. В течение всей ночи в лесном массиве оставались 25 пожарных. При этом непрерывно продолжался мониторинг очагов с помощью дронов с термодатчиками.
Работы по ликвидации пожара продолжаются до сих пор. В агентстве заявляют, что ситуация находится под контролем и опасности распространения огня нет, передает «Новости-Грузия».
В Грузии от коронавирусной инфекции скончался 14-й по счету пациент
В Грузии зафиксирована еще одна, 14-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Умер 68-летний мужчина, который проходил лечение в Первой университетской клинике Тбилиси. Как сообщил журналистам директор больницы Леван Ратиани, пациента перевели к ним из сепсис-центра 4 апреля. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция у мужчины уже не фиксировалась, он оставался в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственного дыхания – осложнения после COVID-19 добавились к нескольким хроническим патологиям.
«В динамике была выражена дыхательная недостаточность. Он был переведен на искусственное дыхание, гемодинамика была нарушена. В анамнезе были артериальная гипертензия и сердечная недостаточность. Проведенное лечение оказалось безрезультатным и, к сожалению, пациент умер», - сказал Ратиани.
Скончавшийся был сотрудником Национального банка Грузии, говорится в заявлении НБГ.
- Предпоследняя, 13-я смерть пациента с коронавирусом была зафиксирована в Грузии 2 июня. Тогда скончался пожилой мужчина, житель села Мушевани Болнисского района, проходивший лечение в Республиканской больнице Тбилиси.
- С 26 февраля по 13 июня в Грузии был зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом. 14 новых фактов установлено за последние сутки. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 135 человек. Общее число выздоровевших составляет 702. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
В Лондоне прошли акции протеста, десятки людей арестованы
В Лондоне полицейские подверглись нападениям со стороны демонстрантов во время многотысячной акции протеста, несмотря на предупреждения властей о недопустимости массовых мероприятий. Группы активистов, включая крайне правых, заявили, что прибыли для защиты памятников национальной истории.
Более ста человек были арестованы в ходе протестных выступлений в Лондоне, заявил представитель Скотланд-Ярда. Он назвал причины арестов - силовые действия, нарушающие общественный порядок, нападения на полицейских и ношение холодного оружия. Несколько полицейских получили во время стычек легкие травмы.
Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что «расистскому бесчинству» нет места на улицах британских городов. Одновременно в Лондоне и других городах проходили акции против расизма, сообщает Би-би-си.
Лондонская полиция запретила участие в массовых акциях нескольким группам, явно намеренным продемонстрировать силу, как это было неделю назад в выходные дни. Полиция также назначила время завершения манифестаций - 17 часов. Однако и после истечения разрешенного времени, некоторые протестующие оставались на своих местах.
На месте проведения акций полиция уделила особое внимание памятнику Уинстону Черчиллю, который на днях был осквернен надписью, характеризующей Черчилля как расиста. В субботу памятник был накрыт защитными панелями.
В Афанистане жертвами серии нападений стали 17 человек
В Афганистане жертвами нападений экстремистов сегодня, 13 июня, в разных провинциях страны стали не менее 17 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за убийства.
На востоке страны в провинции Хост погибли 8 человек, среди которых претендент на депутатское место на прошедших в Афганистане в прошлом году парламентских выборах.
В провинции Логар, в городе Пули Алам, также на востоке страны, вооруженные экстремисты ворвались в дом и застрелили женщину и трех ее дочерей.
На северо-востоке страны, в провинции Бадахшан, были застрелены четверо милиционеров из проправительственных отрядов. А в северной провинции Тахар был убит священник.
В последние недели в Афганистане участились вооруженные нападения и убийства. Одновременно, появляются сообщения о том, что между представителями талибов и правительства якобы ведутся консультации относительно установления долговременного перемирия.
Сосновый лес горит у курорта Абастумани - к тушению подключены вертолеты
В сосновом лесу близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) тушат пожар – к работам подключены два вертолета пограничной полиции МВД Грузии. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, сегодня, 13 июня, в центр управления общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в лесном массиве замечено задымление. Вскоре после получения сообщения на место прибыли пожарные-спасатели службы. К этому времени огонь распространился уже на довольно большую территорию. В Абастумани были стянуты пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли.
Пожар удалось локализовать. Как отмечают в агентстве, к настоящему времени ситуация находится под контролем и опасности распространения огня нет. До полной ликвидации пожара на месте продолжают работу 65 пожарных-спасателей. Воду на очаги сбрасывают и вертолеты.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в августе 2017 года в лесу у Абастумани произошел масштабный пожар. Тогда в течение трех дней более 1,5 тысяч пожарных и лесничих боролись с огнем. Потушить пожар удалось только после того, как к работам была подключена авиация из Турции, Украины и Азербайджана.
До 2 550 увеличилось число зараженных COVID-19 в Ингушетии
Число зараженных коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 2 550, выздоровевших - до 2 113. 374 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 204, сообщил сегодня, 13 июня, оперативный штаб Ингушетии на своей странице в Instagram.
Состояние 16 пациентов с коронавирусом в Ингушетии оценивается как тяжелое, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным штаба, под медицинским наблюдением остаются 1 096 человек. За период пандемии от COVID-19 в республике скончались 63 человека.
В Париже проходит манифестация против полицейского насилия
В Париже сегодня, 13 июня, несколько тысяч французов вышли на площадь Республики с протестной акцией против полицейского насилия - несмотря на запрет проводить в общественных местах любые мероприятия с участием более десяти человек. Полиция не дала протестующим возможности выйти с площади и продолжить движение до здания Оперы Гарнье, сообщает RFI.
Префектура полиции решила не настаивать на применении санитарных ограничительных мер в связи с эпидемией, но ограничила место проведения акции площадью, где собрались участники манифестации.
Полиция также рекомендовала владельцам кафе, ресторанов и магазинов, которые могли бы оказаться на пути следования колонны манифестантов, временно закрыть свои двери.
Префектура полиции в твиттере сообщила, что манифестанты могут покинуть площадь по любой из улиц, кроме бульвара Сен-Мартен, по которому должен был пройти марш. Однако, как сообщает Le Parisien со ссылкой на очевидцев, полиция не дает протестующим покинуть место проведения акции.
В Азербайджане выявлены 352 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены 352 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 196 выздоровели и выписаны из больниц, сообщил сегодня, 13 июня, Оперативный штаб при кабинете министров.
Согласно тому же источнику, за последние сутки скончались два человека, у которых был подтвержден COVID-19, передает агентство Turan.
Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 9 570. Из них 5 309 излечились, 115 - умерли, 4 146 – активных больных продолжают лечение в медучреждениях специального режима.
Премьер Грузии рассказал о своем финансовом положении, обвинив оппозицию в спекуляциях
Премьер-министр Георгий Гахария заявляет, что в течение последних восьми лет не приобретал в Грузии никакого недвижимого имущества за исключением автомобиля.
«После 2012 года никакого недвижимого имущества в Грузии я не приобретал, ничего кроме машины, которую я приобрел для своей супруги. Хочу сказать одно – с моей супругой мы накопили и создали достаточные финансовые ресурсы в моей прошлой жизни. Соответственно, никто никогда не сможет привести ни одного примера того, что я купил что-то после 2012 года», - заявил Гахария.
Премьер Грузии назвал «слухами» информацию, которая в последнее время возникала вокруг темы его финансового положения. Гахария объясняет все вопросы, связанные с его имущественной декларацией, приближающимися выборами, передает агентство «Новости-Грузия».
Согласно имущественной декларации, заполненной Гахария 30 мая 2020 года, премьер-министр Грузии не владеет недвижимостью. На должности главы правительства в сентябре-декабре 2019 года он получил доход в размере 12,8 тысяч лари, а за два года на посту министра внутренних дел Грузии – около 42 тысяч лари. При этом на момент заполнения декларации на банковском счете Гахария было всего 99 лари.
Что касается супруги Гахария, то, согласно декларации, она владеет автомобилем Toyota RAV4, приобретенном в 2016 году. На момент подачи декларации на ее банковских счетах числилось: 1,1 тысяча лари, 553,3 тысячи долларов и 393 евро. Задекларированный доход супруги премьера за прошлый год составил 10,1 тысячу лари - эти деньги она получала в качестве зарплаты бактериолога в Центральной клинике «Аверси». Из декларации также известно, что ежегодно супруга Гахария тратит 6,5 тысяч лари за аренду недвижимости.
В начале июня журналисты поинтересовались у главы кабмина, с чем связана тенденция сокращения имущества и доходов в его декларации. Тогда Гахария ответил, что в какой-то степени он действительно «обеднел» и причиной этому стала государственная служба. При этом он отметил, что к подобному должен быть готов каждый чиновник.
В СМИ высказываются предположения о том, что Гахария попросту скрывает свои доходы и имущество. В частности, оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что семья Гахария владеет дорогостоящей недвижимостью и огромными земельными участками, о которых ничего не говорится в декларации политика.
За сутки в Южной Осетии коронавирус подтвердился у 4 курсантов
В Южной Осетии выявили еще четыре новых случая заболевания коронавирусом у курсантов, вернувшихся из России, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 13 июня, замглавы Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За сутки лабораторно подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции у четырех граждан - курсантов, которые находятся на карантине», - уточнила Гаглоева. По ее словам, еще четыре человека выздоровели - это два курсанта, медсестра и один человек, прибывший по линии МИД, все они выписаны из больницы и отправлены домой.
- Первые три случая заражения COVID-19 в республике были зафиксированы 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 76, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 40 граждан. В инфекционной больнице Цхинвали, по данным на 13 июня, находятся 36 ранее заболевших коронавирусом. Кроме того, на карантине находятся строители из РФ - 21 человек.
- На де-факто границе с Россией действуют ограничения до 30 июня. Принятые меры не распространяются на российских военнослужащих, граждан, возвращающихся в республику по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
Число умерших пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 68
За прошедшие сутки на Ставропольском крае скончался один пациент с коронавирусом, общее число смертей зараженных коронавирусом возросло до 68. За сутки подтверждено 85 случаев инфицирования, количество заражений в регионе достигло 3 594, сообщил сегодня, 13 июня, губернатор края Владимир Владимиров.
Число выздоровевших достигло 1 860, за сутки излечились 14 человек. «Динамика распространения инфекции вышла на плато. Большая часть созданного коечного фонда для пациентов с коронавирусом по-прежнему свободна. На сегодня уже более половины всех заболевших в крае выздоровели», – написал сегодня Владимиров на своей странице в Instagram.
Названо имя третьего подозреваемого по делу о покушении на Тумсо Абдурахманова
По подозрению в причастности к нападению на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции заочно арестован Имран Хасханов, указано в материалах суда города Евле. Хасханов - гражданин России, сообщила ассоциация Vayfond.
Как сообщает «Кавказский узел», 26 февраля на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. 3 марта стало известно, что блогер опознал напавшего на него человека по фотографиям на странице в соцсети.
Данные владельца страницы совпадают с данными человека, которого попросила арестовать прокуратура шведского города Евле - речь идет о россиянине Руслане Мамаеве, 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня суд шведского города Евле постановил заочно арестовать еще одного человека, которого следствие считает причастным к нападению на блогера. Имя подозреваемого прокуратура и Служба безопасности Швеции не назвали.
Суд Евле заочно арестовал Имрана Хасханова, передает со ссылкой на документы суда ТАСС. В публикации отмечается, что прокуратура аргументировала арест Хасханова риском того, что он избежит наказания. «Существует риск того, что подозреваемый, уничтожив улики, усложнит расследование. Существует риск того, что подозреваемый продолжит свою преступную деятельность», - процитировало прокуратуру Швеции издание.
Расследованием занимается Шведская полиция безопасности (СЕПО) под руководством прокурора национального подразделения по вопросам безопасности. «Причина, по которой СЕПО проводит это предварительное расследование, заключается в том, чтобы выяснить, может ли [в покушение] быть вовлечена иностранная держава», - привел ТАСС сообщение, размещенное на сайте ведомства.
- Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше. При этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть.
Многонациональные военные учения Noble Partner 2020 пройдут в Грузии в сентябре
Пятые по счету многонациональные командно-штабные учения «Достойный партнер 2020» (Noble Partner 2020) пройдут в Грузии в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о работе своего ведомства.
«В сентябре у нас запланировано проведение грузино-американских международных учений «Достойный партнер 2020», в которых примут участие и другие страны-члены НАТО», - заявил Гарибашвили.
Министр добавил, что сотрудничество с партнерами в двусторонних и многосторонних форматах направлено на усиление Сил обороны Грузии, повышение уровня совместимости и готовности к вступлению страны в НАТО. «Я могу смело заявить, что сегодняшняя армия по уровню подготовки радикально отличается и намного сильнее армии 10-летней давности», - добавил он.
- Учения «Достойный партнер» проводятся под руководством Грузии и США с 2015 года. Обычно участие в них принимает до 3 тысяч военных из государств-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического Альянса. В маневрах задействуется различное вооружение. Например, танки «Абрамс», бронетранспортеры «Страйкер», боевые машины пехоты «Брэдли» и американские ударные вертолеты «Апач».
- Цель учений – повышение готовности и совместимости между Грузией, США и странами партнерами, также как и улучшение навыков в операциях стабильности, оборонной и наступательной операциях, и внесение вклада в среду безопасности в черноморском бассейне.
Ожидается, что «Достойный партнер 2020» будет включать несколько новых направлений, в том числе, кибербезопасность и информационные операции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке
Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке «Перл». Судно проходило техобслуживание на военной базе ВМС в Тулоне, - передает газета Le Figaro.
Пожар начался накануне, 12 июня, в носовой части корабля и был потушен через 14 часов силами 250 человек. С лодки были эвакуированы 40 человек. Утверждается, что на борту не было боеприпасов и ядерного топлива, сообщается об отсутствии пострадавших.
«Перл» - одна из пяти атомных подводных лодок на вооружении французских ВМС. Это самая новая подводная лодка типа «Рюби». Она была введена в строй в 1993 году.
Представитель ВМС Франции назвал оцениваемый ущерб лодке «серьезным». Неназванный ветеран французского подводного флота предположил в интервью газете Var-Matin, что после такого пожара лодка может быть списана. Ранее предполагалось, что она прослужит как минимум до 2028 года.
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