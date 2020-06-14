В «Грузинской мечте» допустили перенос даты парламентских выборов из-за коронавируса

Абхазские ветераны обратились к министру внутренних дел самопровозглашенной республики Дмитрию Дбар и исполняющему обязанности главы Очамчирского района Станиславу Амичба в связи с событиями в селе Лабра.

«В «Аруаа» узнали о событиях в селе Лабра, произошедших вечером 13 июня и утром 14 июня. Все эти события вызваны назначением исполняющим обязанности главы села человека с очень сомнительной репутацией Арута Мелконяна. Его назначение главой села Лабра также вызвало волнения в 2011 году. Как тогда, так и сейчас, люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации, было главным бизнесом семьи Мелконяна. Бывший глава села, герой Абхазии Смбат Керселян добровольно ушел в отставку, так как не поддерживал нынешнюю власть. Он эту должность не «купил» и власть, конечно, имеет право назначить того, кого считает нужным, но, господа, только не распространителя наркотиков» - говорится в обращении ветеранов, передает «Нужная газета».

Несколько человек, в большинстве ветераны, накануне вечером, 13 июня, пришли к Мелконяну и напомнили ему о его недавнем прошлом, сказав, что он не получит поддержку в селе. Между собравшимися завязалась драка. Мелконян открыл огонь из автомата, после чего был избит.

Накануне сотрудниками милиции Очамчирского РОВД были арестованы до 10 жителей и гостей села Лабра. В том числе и сам Смбат Керселян, который находился в Сухуми в момент всех этих событии, но, по словам ветеранов, вина его в том, что его сын был среди тех, кто пришел к Мелконяну. «Если отец отвечает за сына, то возможно и сделать наоборот? Тогда как сын известного на всю Абхазию коллаборациониста Датки Пилия стал помощником президента? Пусть новоиспеченный помощник президента отвечает за действия отца в период Отечественной войны народа Абхазии», - говорился в обращении ветеранов.

Смбат Керселян провел ночь в камере Очамчирского РОВД. Далее, сегодня утром из Гагры приехал родственник Арута Мелконяна - Вачеган Аветян, который прилюдно напомнил своему родственнику, как он в недавнем прошлом менял коноплю на автомобиль. Мелконян публично согласился, что такой факт имел место в далеком прошлом. После чего между ними завязалась драка, и сотрудники милиции арестовали Аветяна.

По словам ветеранов, в этой истории арестованы все, кроме самого и.о. главы села Лабра, хотя он единственный, кто применил оружие. Утром Смбат Кеселян и еще двое граждан (один из них школьный учитель) были отпущены. Остальных привезли в Гульрипш и Сухуми.

«Мы понимаем, что хулиганские и другие противозаконные действия должны пресекаться, и виновные должны понести наказание, но в аресте и задержании, хоть и на сутки, людей, не присутствовавших на месте событий, а тем более героя Абхазии, видим признаки политического преследования. Тем более что в адрес этих семей звучат угрозы со стороны сторонников нынешней власти из соседних сел. Мы обращаемся к и.о. главы Очамчырского района пересмотреть назначение А. Мелконяна, прекратить политические преследования. Когда арестовываются невиновные люди, мы это расцениваем, как оказание давления на своих оппонентов», - говорится в обращении ветеранов.