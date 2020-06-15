Минздрав РФ заявил о «стабилизации ситуации» с COVID-19 в Дагестане

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Дагестан успешно справляется с последствиями резкого роста заболеваемости COVID-19, сообщает Интерфакс.

Министр добавил, что стабилизировать ситуацию в республике удалось за три недели, в этом процессе принимали участие, помимо Минздрава, Минобороны, Роспотребнадзор и федеральные клиники.

Мурашко сообщил, что экспертов для помощи в борьбе с COVID-19 ведомство направляет и в другие регионы России. Ведущие специалисты и врачи помогают, добавил министр, в том числе в локализации локальных вспышек коронавируса в больницах, которые оказывают плановую помощь пациентам.

По данным оперштаба на 15 июня, в республике зарегистрировано 6652 случаев заболевания коронавирусом, 319 человек умерли.

В мае во время прямого эфира с общественным деятелем Русланом Курбановым министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что на тот момент в Дагестане от внебольничной пневмонии умерли 657 человек, а от коронавируса – всего 29.

Ранее в отношении трех жителей Дагестана были возбуждены уголовные дела о распространении ложной информации о COVID-19 (ст. 207.1 УК РФ).