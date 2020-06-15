Король Леопольд и расисты

Бунт в США, громко и явно незаслуженно окрещенный «революцией», ожидаемо идет на спад – география выступлений сокращается, грабежи прекратились, а сейчас вся надежда борцов с мировым империализмом – на несколько кварталов в центре Сиэттла, где группа леваков создала что-то типа Американской народной республики.

Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не грабило магазины… Помнится, в теперь уже незапятные времена группа таких же любителей всемирной справедливости «оккупировала» Уолл-стрит. Ни Нью-Йорку, ни Уолл-Стрит, ни тем более самой Америке от этого было ни жарко, ни холодно, а сами «оккупанты» посидели-пропротестовали против финансового сектора США (источника мирового зла), да и разошлись по домам.

Кто их сейчас помнит? Такая судьба ожидает и сиэттлских сидельцев.

Но, тем не менее, несмотря на это, события в США сейчас, по крайней мере в грузинских соцсетях, обсуждают больше, чем предстоящие наши же парламентские выборы, не говоря уже про совсем недавнего фаворита – коронавирус.

Дискуссии эти интересны тем, что в них много чего нового узнаешь по принципу «Иногда слова Петра о Павле больше говорят о Петре, чем о Павле». Я вдруг, неожиданно для себя узнал, что среди моих друзей по соцсетям оказался целый вагон упертых расистов.

География и национальный состав – самые разные, включая самую для меня непостижимую – грузин, живущих в Европе. Ну ладно, мы тут дикари, привыкли, но у них это откуда? К тому же – сами мигранты, которым в своей жизни пришлось увидеть немало высокомерных взглядов со стороны титульного большинства.

Все они без исключения – нормальные люди, не какие-нибудь футбольные фанаты или члены ультраправых группировок. Нет, я, конечно, от многих этого вполне ожидал – у меня есть один виртуально-социальный друг, который считает ненужной систему страхования здоровья – кто может, тот и так вылечится, а кто не может – и не надо. И действительно – что за глупый левацкий вздор? С какой-такой стати, вдруг всем должно быть доступно лечение? Кто это бред вообще придумал?

Лакмусовой бумажкой для моих скрытых, глубоко законспирированных расистов стал снос в Бельгии памятника королю Леопольду, который отметился тем, что на рубеже 19-го и 20-го веков, когда человечество уже стало достаточно гуманным, вырезал половину населения Конго.

Что тут началось!!! Под новостью посыпали комменты в духе «Доколе европейцы будут прогибаться под леваков и отказываться от своей истории?»

Ну, я, каюсь, оказался наивен – думал, наверное, они просто не в курсе, что это за сволочь была, вот сейчас расскажу им, что по его приказу конголезцам рубили руки за то, что они срывали бананы в лесу. Тогда и не будут протестовать.

Каково же было мое удивление, когда все оказалось совершенно наоборот – вдруг выяснялось, что король Леопольд, о котором они только что от меня узнали, – напротив, им очень нравится.

Аргументы были самые разные, например – «Какие претензии к нему? Он ведь не бельгийцев убивал?». «Ну так сейчас африканцы сами друг друга убивают, больше чем Леопольд»… В конце концов, один из них перестал ходить вокруг да около, и сказал то, что думали все они, но постеснялись озвучить вслух: «Правильно сделал, больше надо было».

Нет, не то чтобы я сторонник сноса памятников. Например, даже не будучи англичанином, собственноручно сломал бы пальцы тому, кто в Лондоне посмел прикоснуться к статуе Черчилля.

Но то Черчилль, а то Леопольд. Был ли Черчилль расистом? Скорее всего, с очень большой долей вероятности, был. Да и не мог не быть – потомственный аристократ, убежденный консерватор и империалист, да еще и наполовину американец. Если кто-то бросится утверждать, что он был сторонником расового равноправия, позволю себе усомниться.

Но одно дело его высказывания, и совсем другое - действия. Я ничего не слышал о его причастности к массовым убийствам по расовому признаку или к геноциду. Он участвовал в войне в Южной Африке, но то не был расовый конфликт – в англо-бурской войне между собой сцепились вполне себе белые – англичане и голландцы.

Исходя из этого, совершенно однозначно: кровопийце, рубившему руку конголезацам в Конго, на их исконной территории – не место в современном европейском городе.

Если это не так – то какие претензии в Гитлеру? Он ведь в основном других убивал, а не немцев. Хорошо, что дебаты вокруг сравнения с Гитлером не продолжились слишком долго, иначе я бы еще много нового узнал о моих социально-виртуальных друзьях.

Ни в коей мере не защищаю погромщиков и не являюсь сторонником прилюдного унижения, каковым несомненно является человек, стоящих на коленях перед кем-либо. Коленопреклоненный полицейский – пощечина самой идее государства, даже если это делается по самым благородным мотивам.

Для меня категорически неприемлемы протестующие, которые бегают за всеми памятниками, и при этом спокойно смотрят на статую главного душегуба, хуже чем Леопольд, или кто-то еще – Ленин в Сиэттле все еще стоит. И никто к нему претензий не имеет. Для меня лично одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы относиться к протестующим с очень большой антипатией – это так, мягко, культурно сказано.

Но при этом считаю, что памятникам работорговцам и массовым убийцам на улицах современных городов не место.

Прекрасно понимаю, что история не делается в белых перчатках, и что душегубы в чужих странах могли быть благодетелями и строителями новой жизни у себя. Понимаю, что все это неоднозначно, что бельгийцы могут уважать Леопольда, а англичане Сесила Родса. Понимаю, что в учебниках истории о них могут написать разное, и даже дать их деятельности положительную оценку. В целом, «при всем том», и «несмотря на то что».

Но памятник – это совсем другое дело… Это совсем другой уровень уважения и признания заслуг, которых не может заслужить тиран и массовый убийца, даже если он построил такой замечательный город как Брюссель…

Иначе оправдать можно всех и все…

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