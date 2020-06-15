Лабра раздора

В выходные дни в селе Лабра Очамчырского района Абхазии произошли беспорядки, связанные с назначением нового главы села Арута Мелконяна. Сельчане выступили против его кандидатуры. Произошла стычка, во время которой Мелконян произвел несколько выстрелов в воздух. Отдел внутренних дел Очамчырского района проводит проверку по факту избиения группой лиц Арута Мелконяна.

Глава села Лабра Смбат Керселян, герой Абхазии и участник Отечественной войны 1992-1993 годов, две недели тому назад добровольно ушел в отставку. В это же время жители села собрали подписи под обращением в администрацию президента, в котором просили назначить на эту должность Владимира Дугаряна.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Мариана Квициния, которая сообщила, что Аслан Бжания направил в Очамчырский район своего представителя. В администрации Очамчырского района прошла встреча с жителями села, в ходе которой стало известно, что часть подписей под письмом недействительные: «Сегодня в администрацию президента поступило обращение от жителей села Лабра. Президент сразу отреагировал на данное обращение и поручил заместителю руководителя администрации президента Зурабу Каджая взять это под личный контроль. Зураб Каджая и депутат парламента Батал Табагуа, который был избран по этому избирательному округу, вместе поехали, чтобы разобраться. Могу сказать, что на встрече выяснилось, что эти подписи, которые были сделаны, их не удалось подтвердить, потому что на встрече жители села говорили, что один человек расписывался за четверых-пятерых. Позиция администрации президента такова: никаких противоправных действий ни с какой стороны быть не должно. В случае нарушения закона, нарушители будут нести ответственность по всей строгости закона».

Между тем, по данным источника из села Лабра, обращение к президенту было направлено в его администрацию в прошлый понедельник, 8 июня, и его подписали шесть депутатов местного собрания и 170 жителей села.

Реакции на обращение сельчан не было, а в пятницу, 12 июня, был назначен новый глава села – Арут Мелконян.

Уже на следующий день у дома Арута Мелконяна произошла драка.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, 13 июня примерно в 21.00 на мобильный телефон Мелконяна поступило сообщение от жителя села с требованием встречи. Приехав домой, Мелконян обнаружил группу из нескольких человек, которые без каких-либо объяснений нанесли ему побои. МВД заявляет, что «Мелконян, освободившись от нападающих, произвел ряд выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы «Калашникова», после чего люди, напавшие на него, покинули место происшествия».

По подозрению в нанесении побоев гражданину Мелконяну в ОВД по Очамчырскому району доставлены пятеро жителей Лабры. МВД проводит доследственную проверку.

На ситуацию в селе Лабра отреагировали ветераны общественной организации «Аруаа».

В опубликованном заявлении говорится, что возмущение жителей вызвало назначение исполняющим обязанности главы села Арута Мелконяна, которого называют «человеком с очень сомнительной репутацией». «Главным бизнесом семьи Мелконян является выращивание марихуаны с целью реализации», – утверждают представители «Аруаа».

По их версии, вечером 13 июня ветераны войны пришли к Мелконяну, чтобы сказать, что он не получит поддержку в селе. Между собравшимися завязалась драка, и Мелконян открыл огонь из автомата, после чего был избит.

Десять человек – жители и гости села Лабра – 14 июня были арестованы сотрудниками Очамчырского РОВД. В их числе и сам герой Абхазии Смбат Керселян. Несмотря на то, что во время этих событий он находился в Сухуме, Керселян всю ночь провел в камере, а на утро был отпущен.

Арестованы все, кроме самого и.о. главы села Лабра Мелконяна, хотя он единственный, кто применил оружие, – пишут ветераны «Аруаа» и усматривают признаки политического преследования Смбата Керселяна, который был сторонником экс-президента Хаджимба.

Они обращаются к министру внутренних дел Дмитрию Дбар и исполняющему обязанности главы Очамчырского района Станиславу Амичба с требованием прекратить преследование Смбата Керселяна и пересмотреть назначение Арута Мелконяна.

Республиканская партия «Форум Народного единства Абхазии», в свою очередь, обращает внимание властей на то, что назначение главой села Лабра человека с сомнительной биографией, послужившее поводом для беспорядков и негативных последствий, не является образцом разумной кадровой политики. В заявлении ФНА высоко оценивается личность и заслуги Смбата Керселяна, который и в военное, и в мирное время внес огромный вклад в защиту и восстановление села Лабра.

Председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапезонян поддерживает решение главы Очамчырского района, так как считает, что он вправе назначать главу села. В то же время, говорит он, на протяжении многих лет Смбат Керселян и Арут Мелконян меняют друг друга, а люди хотят, чтобы село возглавил кто-то третий: «Эту ситуацию, которую я сегодня в администрации президента обсуждаю, мы пришли к тому, что там уже назначен глава села, вроде бы этот вопрос уже снят. Пять человек сидят, поэтому я завтра выезжаю туда на место, чтобы дальше не накалялась обстановка, чтобы нормальная жизнь началась в селе Лабра. По личности могу сказать о герое Абхазии, это – Смбат Керселян, легендарный человек. На Восточном фронте был танк «Тигр» – его экипаж четыре человека – все герои, трое из села Лабра, в том числе и Смбат Керселян. Дело в том, что с 2011 года они как власть меняется, сменяют друг друга. Уже ненависть у них друг к другу. Сперва был Арут, потом Смбат стал, потом Арут стал, потом власть поменялась, Смбат стал, сейчас власть поменялась, Арут пришел. Два человека, которые за столько лет людям надоели. И люди хотели третьего человека, уже ни того, ни того. Но решение принимает власть, глава администрации района, и я поддерживаю решение, которое есть».

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Пресс-служба МВД сообщила, что сегодня Арут Мелконян написал заявление в ОВД по Очамчырскому району с просьбой прекратить рассмотрение ранее поданного им заявления по факту нанесения побоев в связи с отсутствием каких-либо претензий материального и морального характера в отношении пятерых жителей с. Лабра. В связи с чем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Решением суда данные граждане подвергнуты административному аресту сроком на двое суток с исчислением его с 13 июня сего года.

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Село Лабра было основано в 1890 году амшенскими армянами, выходцами из города Орду на черноморском побережье Турции. Это первое по времени возникновения армянское поселение в восточной Абхазии.

До войны в селе Лабра насчитывалось 650 дворов. В настоящее время численность населения Лабры сильно сократилась и составляет около 200 дворов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия