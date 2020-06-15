В СГБ подтвердили, что задержанный в Тбилиси гражданин РФ готовил заказное убийство

Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). СГБ распространила официальное заявление, которое стало ответом на сообщения СМИ о том, что задержанный 12 июня в Сабурталинском районе столицы чеченец планировал убийство известного грузинского тележурналиста Георгия Габуния по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

По данным оппозиционных телекомпаний «Формула» и «Мтавари», задержан 38-летний гражданин России Васамбег Бадриевич Боков, который находился в Грузии уже несколько месяцев. Со ссылкой на источники в спецслужбах СМИ сообщили, что задержание гражданина РФ по обвинению в использовании фальшивых документов на самом деле преследовало цель предотвратить убийство. В своем заявлении СГБ прямо подтверждает эту версию.

Имя задержанного в официальном заявлении указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией. При этом СГБ призывает всех – и частных граждан, и СМИ, и даже представителей следствия, «воздержаться от распространения любого вида подтвержденной или неподтвержденной информации, чтобы не мешать расследованию», что «в итоге повредит главному общественному интересу – установлению объективной истины по делу».

«Служба государственной безопасности Грузии заявляет, что гражданин В.Б. задержан в рамках расследования дела по подготовке заказного убийства и призывает всех воздержаться от распространения неуточненной информации. В связи с информацией, распространенной СМИ, хотим заявить, что Контртеррористический центр Службы госбезопасности задержал гражданина России по обвинению в приобретении-хранении и использовании фальшивых документов, в соответствии с первой частью 362-й статьи УК Грузии.

Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации.

В процессе расследования указанного уголовного дела, с целью поиска доказательств и их подтверждения процессуальным путем Уголовного кодекса, на основании постановления судьи было проведено немало открытых и скрытых следственных действий. Вместе с тем, в беспрерывном режиме проводился оперативный контроль за обвиняемым В.Б. и связанных с ним людьми, в результате чего было выявлено преступление, совершенное В.Б., в частности, приобретение-хранение и использование фальшивых документов.

На основании имеющихся у следствия точных и согласованных доказательств следственный орган принял решение о задержании В.Б., в результате чего, с одной стороны, уличенное в преступлении лицо было предано уголовной ответственности и в то же время было предотвращено более тяжкое преступление. Следует отметить, что на этом этапе по делу проводятся интенсивные следственные действия, назначены несколько экспертиз, в рамках международного сотрудничества по каналам Интерпола затребована дополнительная информация, проводится опрос свидетелей», - сказано в заявлении СГБ Грузии.