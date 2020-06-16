Недетский приговор за детскую порнографию

Фигуранты дела о «детской порнографии», задержанные осенью прошлого года в результате совместной спецоперации грузинской, американской и австралийской полиции, получили максимальные сроки. Тем не менее, расследование продолжается в отношении возможных соучастников преступления.

20 и по 19 лет заключения – трое фигурантов дела о «детской порнографии» приговорены к максимальным срокам лишения свободы. Тбилисский городской суд полностью удовлетворил требования прокуратуры в отношении гражданина Австралии и двух граждан Грузии – матери и дочери. Австралиец как главный организатор получил максимальный срок, его подельницы – на год меньше. Все трое признаны виновными по всем эпизодам обвинения. В частности, по факту траффикинга пяти несовершеннолетних лиц организованной группой, а также производства и реализации порнографических материалов, содержащих изображения несовершеннолетних.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 143 (незаконное лишение свободы) и 255 (вовлечение несовершеннолетнего в незаконное изготовление и сбыт порнографических произведений или иных предметов порнографического характера). Всего по делу проходят более 20 человек.

11 из них были арестованы в ходе совместной спецоперации правоохранителей Грузии, Австралии и США в сентябре прошлого года. Тогда полиция раскрыла несколько конспиративных квартир, на которых проходили съемки порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Причем, среди задержанных были родители, которые, по данным следствия, получали деньги за участие их детей в подобных съемках.

По версии следственных органов, преступники платили за фотосессии родителям около 10-ти девочек в возрасте от 8-ми до 14 лет от 500 до 3000 лари. Оплата производилась как наличным расчетом, так и банковскими переводами.

«Абсолютно все родители имели коммуникацию с организаторами. И во многих случаях звонили им по собственной инициативе и просили поскорее назначить фотосессию», – заявила прокурор Мариам Гогорелиани.

Как отметила представитель министерства здравоохранения Этер Цхакая, с детьми все это время работают психологи:

«Государство предоставляет несовершеннолетним детям, которых забрали из семьи, убежище и социальную реабилитацию. В том числе подключение психотерапевта».

Между тем сторона защиты не согласна с приговором. По словам адвоката двух граждан Грузии Саломе Калаиджишвили, они намерены опротестовать решение первой инстанции в апелляционном суде:

«На наш взгляд, обвинения необоснованы. Ни одного прямого доказательства не представлено. Те же, которые были представлены, не позволяют квалифицировать преступление в таком ключе, в котором оно было квалифицировано. Мне кажется, приговор был вынесен исходя из высокого общественного резонанса. Мои подзащитные готовы бороться до конца, чтобы доказать свою невиновность».

Родственники обвиняемых утверждают, что ни о каком нарушении закона никто из них не знал и их ввели в заблуждение граждане Австралии и США. К слову, американец, обвиняемый в соучастии в преступлении, работал учителем английского языка в деревенских школах Горийского района, откуда и были все девочки-подростки.

Как отметила народный защитник Грузии Нино Ломджария, ее аппарат проследит за тем, чтобы расследование преступлений в отношении несовершеннолетних было доведено до конца:

«Подтвердились все обвинения, которые были в отношении детского траффикинга, и очень важно, что расследование со стороны правоохранительных органов будет продолжено».

На данный момент среди фигурантов, в отношении которых продолжается расследование – 10 родителей, обвиняемых в вовлеченности в производство порнографических контента с участием их детей.