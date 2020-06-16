Картина-мозаика современной Абхазии

В начале года в виртуальном пространстве Фейсбука был запущен конкурс фотографий «Абхазия в фокусе... онлайн». Состязание завершится только в середине августа, но уже более 70 фотографов разного уровня послали свои работы на суд профессионального международного жюри. Проект «Абхазия в фокусе... онлайн» был запущен в конце декабря 2019 года при Отделе молодежи и спорта администрации Очамчирского района. Идея родилась из желания показать максимально разносторонне современную Абхазию не только ее жителям и гостям, но и тем, кто никогда не был в этой стране и мало что о ней знает.

О сути конкурса фотографий рассказала его организатор Фаина Кондратьева, специалист Отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района: «Задача нашего проекта по большому счету это не сам конкурс и не определение тех, кто лучше, а кто хуже. Наша задача заключалась в том, что бы собрать работы и из них составить общую картину-мозаику жизни современной Абхазии. То есть работа, может, получит не самый высокий бал, но она сможет отразить какую-то определенную сторону. Конечно, если эта работа хороша, то однозначно она будет оценена высоко. Конкурс как бы стимулирует, а задача у фото-проекта социальная. Нам не просто было интересно увидеть внешнюю картинку, но и внутреннюю тоже, то, чем живут люди в Абхазии, что их интересует, что их печалит, что их радует. И нам интересны не только красивые пейзажи или лица, но интересна и какая-то грустная сторона: допустим, разрушенные здания или мусор на пляжах, в общем, все, что присутствует в нашей жизни». Цель проекта обозначила и его участников. Им может стать любой желающий, поэтому свои работы на конкурс отправляют не только профессиональные фотографы, но и любители, среди которых есть преподаватели университета, экскурсоводы, актеры и домохозяйки – всех их объединяет желание реализовать свой творческий потенциал через искусство фотографии. И точно так же, как варьируется сфера деятельности конкурсантов, разнообразен и их возраст: самому юному фотографу 14 лет, а самому пожилому – 73 года.

Организаторы «Абхазии в фокусе» задумали конкурс в три этапа: первый прошел с января по март, второй – завершился вчера, 15 июня, а результаты третьего этапа будут объявлены в середине августа. На сегодняшний день более 70-ти человек отправили свои фотографии для участия в конкурсе. В результате собралось несколько сотен работ, разделенных по категориям: «Горный пейзаж», «Натюрморт», «Анималистика», «Репортаж», «Национальный колорит» и др.

Победителей в каждой номинации отбирает профессиональное жюри, в его составе фотограф Отто Лакоба, скульптор Виталий Джения, художник Борис Ашуба и фотограф-пейзажист из Франции Тьерри Кергроак. О критериях отбора лучших работ рассказал Виталий Джения: «Просто я оценивал то, что видел. Кому-то я ставил низкие оценки, а некоторым – высокие, иногда даже максимальные 10 баллов. Когда человек разбирается – это сразу заметно, а если просто берет и щелкает фотоаппаратом – это тоже чувствуется. Поэтому самое важное – иметь творческий подход, а не просто так все, что попало снимать. И если даже, допустим, кто-то снимает пейзаж, то нужно улавливать особые моменты, чтобы изображение было особым и по свету, и по композиции. Фотограф тоже должен видеть интересные моменты».

В середине августа будут объявлены финалисты третьего этапа «Абхазия в фокусе», а в начале осени организаторы планируют выставку лучших фотографий, полученных за время проведения конкурса. Развитие проекта организаторы видят в расширении круга и приглашении других кавказских республик для участия в конкурсе.