КГБ против грузинских вузов

В Ленингорском районе выпускников грузинских школ предостерегли от попыток поехать на учебу в Грузию. Сотрудники КГБ специально собрали подростков в здании поселковой администрации и предупредили, что те, кто нарушат запрет, не смогут вернуться домой.

В прошлый четверг в кабинете главы Ленингорского поселкового совета офицеры КГБ Южной Осетии провели беседу с выпускниками грузинских школ района. Всего в этом году их закончили одиннадцать человек, из них на встрече присутствовало девять. С их слов и распространилась эта новость по Ленингору.

По рассказам подростков, офицеров было четверо. По меньшей мере, один из них был из ленингорского отдела, остальные приехали из Цхинвала. На встрече присутствовал и глава поселкового совета.

Товарищи чекисты поинтересовались у молодых людей, кто из них планирует в этом году поступать в тбилисские вузы. Выпускники отреагировали по-разному. Некоторые признались, что уже подали документы в Тбилиси, другие были более скрытны, отвечали уклончиво, третьи заявили, что вообще не собираются продолжать учебу.

По рассказам участников встречи, сотрудники КГБ настоятельно рекомендовали молодым людям отказаться от учебы в Тбилиси. Говорили, что, если поедут в Грузию, пусть не думают возвращаться – обратно их не пустят. Офицеры советовали поступать в Югоосетинский госуниверситет.

Еще товарищи чекисты предостерегли подростков от необдуманных шагов. Предупредили, что пересечь границу с Грузией тайно в неположенном месте не получится, и у перебежчика непременно будут проблемы по возвращении домой.

Судя по произошедшему, власти не собираются открывать границу для абитуриентов, желающих учиться в Грузии. Иначе зачем было предостерегать подростков об ответственности за незаконное пересечение границы?

На этой с позволения сказать встрече не присутствовали учителя или чиновники от Министерства образования. Из 9 выпускников только один пришел с матерью. Из этого можно сделать вывод, что господа силовики не планировали общения в присутствии родителей. Получается, они решили оказать давление на подростков напрямую, без присутствия лиц, которые являются законными представителями несовершеннолетних, несут за них ответственность и являются для них психологической опорой.

Именно потому, что беседа с силовиками проходила без родителей и педагогов, никак иначе, кроме как давлением или запугиванием несовершеннолетних, не назовешь эти рекомендации и предупреждения об ответственности. Примечательно, что на 3 этаже поселковой администрации, где проходила встреча, расположен отдел образования, но никого из этого отдела на встречу также не пригласили.

Практика неформального давления на выпускников, собирающихся учиться в Тбилиси, началась в прошлом году. Тогда единственную выпускницу, которая хотела поступать на медицинский факультет в Тбилиси, просто не выпустили из района. В это время власти как раз затеяли очередную замену пропусков для пересечения границы. Выпускнице долгое время не выдавали документ, хотя родители просили ускорить выдачу пропуска, ходили по инстанциям, объясняли, зачем он девочке. Но им открыто заявили, что выпускницу в Грузию не выпустят.

Когда в Тбилиси узнали о притеснениях подростка со стороны республиканских властей, ее зачислили без экзаменов, но 5 сентября границу закрыли в связи с цнелисскими событиями, поэтому на учебу девушка так и не смогла выехать.

Все указывает на то, что и в этом году будет так же. Во всяком случае, ни одного официального заявления по этому поводу не было. Этих детей как будто не существует. Между тем, среди желающих поехать на учебу или на работу в Грузию не только выпускники грузинских школ, но и русских.

Это политика дискриминации грузиноязычного меньшинства, которая наблюдается после избрания Анатолия Бибилова президентом Южной Осетии. Причем, грузиноязычного меньшинства, а не грузинского, потому что многие из них – этнические осетины. Дискриминация заключается в том, что их лишают свободы выбора, свободы передвижения.

В 2017 году после избрания президентом Анатолия Бибилова в Ленингорском районе закрыли грузинские школы. С этого учебного года в них будут доучиваться ученики 8-11 классов. С января прошлого года под разными предлогами с небольшими перерывами запрещают передвижение через пункты пропусков на грузинской границе, люди не имеют возможности видеться с родными или лечиться в Тбилиси.

Их, по сути, поставили перед выбором: либо исход в Грузию, либо жизнь в ленингорском гетто. Иначе это назвать трудно, потому что население восточной части Ленингорского района, перешедшей под юрисдикцию Цхинвала в 2008 году, совершенно не интегрировано в республику. Даже на уровне района на все более-менее значимые должности назначают приезжих. Справедливости ради надо отметить, что и своей молодежи Цхинвалу предложить особенно нечего, но им хотя бы Россия предоставляет широкий выбор на своей территории. Там можно учиться, делать карьеру, обустраивать жизнь.

У ленингорских такого выбора нет. Они грузиноязычные, поэтому не смогут учиться в российских вузах. Поступать в Цхинвал бессмысленно из-за отсутствия перспектив в республике.

Им было бы проще и лучше учиться, строить планы на жизнь в своей языковой и культурной среде, и они хотят в ней учиться, но президент Бибилов почему-то решил отобрать у этой части молодежи свободу выбора и надежду на будущее.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия