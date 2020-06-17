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Общество

Дексаметазон, или Новая история давнего прорыва

Всемирная организация здравоохранения называет «спасительным научным прорывом» исследование британских ученых, подтвердившее эффективность препарата дексаметазон при лечении тяжелых случаев коронавируса.

«В нашем реанимационном отделении было 37 пациентов, у которых развился острый респираторный дистресс. Почти со всеми этими пациентами мы применяли этот препарат, и он действительно давал эффект», – говорит директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

О применении дексаметазона при ковид-инфекции рассказывают врачи и других грузинских клиник. Этот препарат входит в перечень жизненно необходимых препаратов и уже более полувека используются в медицине.

«Чаще всего он (применяется) при распространенном в детском возрасте синдроме крупа, также при различных ревматологических заболеваниях и во время острой аллергии. В таких случаях это жизненно необходимый препарат», – объясняет аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.

Как работает дексаметазон при коронавирусной инфекции? У тяжелых и критических пациентов с ковидинфекцией часто развивается цитокиновый шторм. Это неконтролируемая активация иммунной системы, ее ответ на некий агент, попадающий в организм, в данном случае коронавирус. Обнаружив на своей территории «врага», иммунная система бомбардирует его без разбора, уничтожая не только «корону», но и сам организм. Дексаметазон применяется именно для того, чтобы подавить эту чрезмерную реакцию иммунной системы.

«Это самая частая причина смерти. Коронавирус ведь находится в клетках, а иммунная система начинает их убивать. Соответственно, органы повреждаются – легкие и т.д. Эту гиперактивацию и подавляют стероиды. Дексаметазон дает стабильный, продолжительный, более 24-часовой эффект».

По оценкам британских исследователей, применение дексаметазона при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, могло спасти до 5 тысяч жизней в Великобритании. Согласно исследованию, использование этого препарата в случае с пациентами, подключенными к ИВЛ, снижает риск смертности на треть и на одну пятую – с больными, находящимися на кислородном лечении. В то же время пациентам, не нуждающимся в респираторной поддержке, дексаметазон облегчения не принес.

«Т.е. здесь мы видим, что он помог тем, у кого уже осложнилось состояние, но превенции не оказал. Надо дождаться полной версии (исследования), к тому же будут проведены еще похожие исследования. То, что мы видели, уже хорошо – это дает основания для позитива, но все-таки не повод для всеобщего ликования, и тем более – не причина для того, чтобы скупать его и делать запасы, потому что он принес пользу людям, находящимся в реанимации и не дал результата тем, кто лечился дома и болезнь протекала в легкой форме», – говорит Бидзина Кулумбегов.

При этом, по его словам, у специалистов в США и других странах, исследовавших препарат ранее, отношение к нему было не столь однозначным:

«В них речь шла о том, что стероиды могут ухудшить исход, могут отдалить клиренс вируса – т.е. если он должен исчезнуть на 14-й или 21-й день – при применении стероидов это может произойти позже. Поэтому они и смотрели на это скептически, и там также было сказано, что применять их следует в случае с пациентами с хронической обструктивной болезнью легких. При других показаниях о его использовании речи не шло».

Всемирная организация здравоохранения расценила исследование британских ученых как серьезный прорыв. Это первый препарат, который, как было показано, снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородном лечении или искусственной вентиляции легких, заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв».

На сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования коронавирусом по всему миру – 8 210 642. Скончались – 444 563. В Грузии в настоящее время выявлено 888 случаев. Из них летальных – 14, а 731 человек выздоровел.

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