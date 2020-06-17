Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» публикует интервью с чрезвычайным и полномочным послом России в Южной Осетии Маратом Кулахметовым о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он отметил, что рассчитывает на активное участие в голосовании российских граждан, проживающих в Южной Осетии. Из-за распространения в мире коронавирусной инфекции порядок проведения общероссийского плебисцита будет значительно отличаться от предыдущих избирательных кампаний, в частности, выборов в Государственную Думу в 2016 году и выборов президента Российской Федерации в 2018 году. «Основное новшество – граждане России, постоянно или временно находящиеся в Южной Осетии, смогут проголосовать лишь на одном избирательном участке – № 8354 в посольстве России в Цхинвале», – сказал Кулахметов. Он отметил, что времени проголосовать у жителей республики будет больше: прийти и выразить свое отношение к конституционным поправкам они смогут с 25 июня по 1 июля.

МИД Южной Осетии прокомментировал слова бывшего госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили. В частности, она сказала, что вполне справилась со своими задачами и «ни на одном этапе за последние годы, особенно с 2008 года, не было так много грузино-осетинских и грузино-абхазских контактов на всех уровнях, как сегодня». «Не вдаваясь в подробности данного вида бизнеса, отметим, что даже беглый взгляд на отчетный доклад Цихелашвили, абсолютно не претендующий на отражение истинного положения дел, показывает, что его можно характеризовать как личные грезы амбициозного политика, пытающегося оправдать потраченные финансы. Сомнительный отчет, выстраданный в отрыве от реальности, преподнесен грузинскому обществу как виртуальная шоколадка в красивой обертке», – отмечает МИД. Авторы заявления считают провальными все предложенные ее ведомством проекты – «Шаг к лучшему будущему», «Вовлечение без признания» и т.д. «Да, за четыре года потрачено немало поступивших из-за границы донорских средств, но результата нет. Такие проекты не имеют перспективы, разве что только одну цель – улучшение материального положения их участников», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Газета «Южная Осетия» пишет о приближающейся дате – 100-летней годовщине геноцида осетинского народа. Еще в июле прошлого года парламент РЮО направил обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году в Госдуму и Совет Федерации России. Газета цитирует спикера парламента Южной Осетии Алана Тадтаева. Он рассказал, что на 2020 год было запланировано много памятных мероприятий по геноциду осетин 1920 года: «Было запланировано проведение совместных комиссий Госдумы РФ, парламента РЮО с привлечением научного сообщества как юга, так и севера Осетии и их российских коллег, но в связи с карантинными мероприятиями их отложили до снятия ограничительных мер. Было много планов по освещению и по даче должной оценки событиям 1920, 1989-2002, 2004 и 2008 гг., которые нельзя оценивать кроме как геноцид осетинского народа», – сказал Тадтаев, и заверил, что как только будут сняты ограничительные меры, работа по этому вопросу будет продолжена. «Уверен, что Госдума РФ признает факт геноцида осетинского народа 1920 г. Надо помнить, сколько бы времени не прошло, преступление, которое остается безнаказанным, имеет свойство повторяться», – цитирует Тадтаева газета «Южная Осетия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия