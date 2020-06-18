В Сухуми обсудили вопросы развития абхазского языка

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует опубликовать книгу о своем пребывании в Белом доме – «Комната, где это произошло».

Книга должна выйти в свет 23 июня, но американские СМИ публикуют ключевые отрывки из нее.

Джон Болтон указывает, что Дональд Трамп не позволил выпустить заявление с критикой России в десятую годовщину её вторжения в Грузию, – сообщает CNN.

Бывший советник по нацбезопасности пишет, что эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личные взгляды от официальных отношений.

Болтон также говорит, что Трамп постоянно «ворчал и жаловался» по поводу санкций в отношении России, хотя публично их продвигал.

Трамп также якобы спрашивал у главы аппарата Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России, - сообщает CNN со ссылкой на книгу Болтона.

В интервью изданию The Wall Street Journal Трамп назвал экс-советника лжецом, которого в Белом доме все якобы ненавидели. Как пишет Deutsche Welle, Трамп попытался помешать публикации 600-страничной книги Болтона. Министерство юстиции страны 16 июня подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в «явном нарушении» условий его трудового договора.

В частности, перед публикацией книги экс-сотрудник Белого дома не предоставил ее властям для изучения. Выход книги может «поставить под угрозу национальную безопасность», поскольку в издании содержится засекреченная информация, заявили в ведомстве.

Джон Болтон ушел в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности в сентябре прошлого года в результате разногласий с президентом относительно важных вопросов внешней политики, проработав на этом посту 18 месяцев. Уход Болтона сопровождался взаимными упреками.