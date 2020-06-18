Германия официально обвинила Россию в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Информация размещена на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание ликвидировать Кавтарашвили задержанному сразу после преступления обвиняемому, утверждают в прокуратуре.

"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии", - указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.

Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам.

Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.

Правительство ФРГ критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.