Обзор абхазской прессы

Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook высказал свое мнение по поводу событий вокруг отмены мер ограничительного характера на абхазо-российской границе. Он подчеркнул, что закрытая граница наносит огромный ущерб курортно-туристической сфере. При этом, по его словам, нужно принимать во внимание множество факторов, которые создают детерминирующее воздействие на безопасность людей, на жизнь и здоровье граждан.

Тенгиз Джопуа предложил: «Давайте упростим процесс и попытаемся хладнокровно и цинично ответить на данный вопрос, соизмерив предельные выгоды и издержки. Все выгоды от открытия границы и ничем не объяснимого желания всего населения России, после нескольких месяцев «домашних каникул» вдруг приехать отдохнуть в Абхазию… А теперь подумаем об издержках. Расходы на содержание гостиницы, которая забита туристами от подвала до чердака, расходы на электричество, водоснабжение, на оплату взяток контролирующим органам, на налоги, на лекарства себе и членам семьи, на траты в больнице, на гроб, на похороны, на место на кладбище. Вроде, я тут подумал, пока предельные выгоды должны превышать предельные издержки. Остается только определить стоимость жизни. Сколько стоит ваша жизнь? А жизнь ваших близких? Сколько стоит жизнь наших детей? Посчитайте и приравняете все, что вы можете заработать в денежном выражении и все, что вы можете потерять. Потом уже можно смело требовать открыть границу или молча, стиснув зубы продолжать жить и радоваться каждому новому дню, даже если приходится укладывать своих детей голодными».

Газета «Республика Абхазия» провела опрос на тему женщин в политике. Среди участников опроса были молодые люди, говорившие, что в политике не важна гендерная принадлежность, важен только уровень компетентности политика. Некоторые соглашались с укоренившимся мнением, что политика – грязное дело, отмечая, что женщинам в ней не место. Некоторые участники опроса отмечали, что сегодня женщины, к сожалению, недостаточно представлены в органах государственной власти страны. В 2008 году парламентом был единогласно принят закон о гендерном равенстве, согласно которому министрами могут назначаться и женщины. Но, к сожалению, он плохо работает, отметила автор публикации Эсма Арджения.

Решается вопрос международного почтового обмена в условиях закрытой границы, сообщил «Нужной газете» председатель Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш.

За период карантина почтовый обмен между Абхазией и Россией удалось совершить только один раз, 6 мая. Большое количество почты, в том числе и товары, скопились в почтовых отделениях Сочи и Адлера. В ближайшее время с участием транспортной компании планируется организовать машину для перевозки всей почтовой корреспонденции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия