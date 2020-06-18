В Азербайджане за последние сутки выявлено 338 новых случаев коронавируса

Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы снова пригласили российского посла в МИД для беседы, чтобы недвусмысленно выразить российской стороне нашу позицию. Правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае», – сказал он во время пресс-конференции после переговоров с австрийским коллегой.

Необходимо, чтобы судебные власти расследовали произошедшее и вынесли приговор, подчеркнул Маас.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Информация размещена на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

В Берлине напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.

Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам.

Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.