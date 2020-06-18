«Даже не знаю, какие поправки предлагают вносить»

– Вы пойдете на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1-го июля?

Фатима: Я не знаю, пойду или не пойду, потому что я даже не знаю, какие там поправки предлагают вносить, и за что я буду голосовать. Я не знаю, что там исправили, что туда внесли. А раз я не знаю, за что я буду голосовать, то, наверное, нет, не пойду.

Жанна: Как и все люди, которые настроены критически к власти Путина, я думаю, пойти и сказать «нет» или не пойти. Наверное, лучше было бы пойти и сказать «нет», хотя эксперты говорят, что в любом случае сфальсифицируют. Одни говорят, что это неправомерно, неконституционно, и я тоже так считаю, поэтому лучше не ходить. А другие говорят, что важно засвидетельствовать свое мнение. Поэтому, говорят они, если вы хотите высказать свое мнение, пойдите и сфотографируйте свой бюллетень или любым другим способом предайте это огласке. Естественно, я отрицательно отношусь ко всем этим вещам, потому что главное, из-за чего это затеяли, это из-за так называемого обнуления сроков Путина.

Борис: Конечно, пойду. Имея гражданство Южной Осетии, мы также имеем и гражданство Российской Федерации. Судьба Российской Федерации мне небезразлична, ведь я часть своей жизни отдал службе, отдал долг Родине. Пойду ли я голосовать? Конечно, пойду. Могу даже сказать, что я буду голосовать против, потому что те поправки, которые вносятся, уже фактически существуют. Как бы их не вносили, если не будет должного контроля за исполнением, то они все равно не будут работать.

Алина: Так как я законопослушный гражданин Российской Федерации, то и правом голоса воспользуюсь. Я пойду и проголосую. Несмотря на то, что там ряд пунктов, доминирующим пунктом, из-за которого я бы хотела пойти и проголосовать, это пункт об обнулении сроков президентства Путина. Я всегда была, есть и буду за него, потому что это не только для России хорошо, это и для Южной Осетии гарант безопасности. Это мое личное мнение, я его придерживаюсь и считаю, что сделаю правильный выбор.

Залина: Я встречала материал, конечно, и в интернете, в соцсетях о поправках в Конституцию. Телевизор я почти не смотрю, поэтому не знаю, что говорят наши каналы. В «Фейсбуке» встречала различные материалы. Есть люди, которым я доверяю, и они считают, что пойти надо. Очень многие считаю, что ходить на референдум не надо. Поскольку я сама не читала пока ничего, касающееся этих поправок, не изучила детально, подробно, то какое-то решение для себя я пока не приняла. Пока не почитаешь сама, трудно принимать решение. У меня даже нет желания разбираться во всем этом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия