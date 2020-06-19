Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода

Лидеры стран – членов Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев экономических санкций, введённых против России в 2014 году в связи с её ролью в вооружённом конфликте на востоке Украины.

Об этом сообщила по итогам видеоконференции руководителей стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали своим коллегам о текущей ситуации на востоке Украины и процессе выполнения Минских соглашений. ЕС ранее неоднократно заявлял, что санкции могут быть ослаблены или сняты только в случае существенного прогресса при их реализации.

Санкции налагают ряд ограничений на сотрудничество с Россией в сфере финансов, энергетики, торговли, запрещают экспорт в Россию ряда категорий товаров. В России действуют так называемые антисанкции, в частности запрет на ввоз из стран ЕС ряда продуктов питания.

Российские официальные лица обращались к различным европейским политикам и организациям с призывами снять санкции, ссылаясь при этом на эпидемию коронавируса. В ЕС пришли к выводу, что нынешние санкции никак не влияют на способность России противостоять эпидемии.

Ранее на этой неделе ЕС продлил на год другой пакет санкций, связанный с аннексией Крыма.