«Жених из Ланчхути» взят под стражу

Тбилисской городской суд отправил в предварительное заключение мужчину, которого обвиняют в угрозах и преследовании несовершеннолетней девочки. Его взяли под стражу прямо в зале суда, который состоялся только после того, как история получила широкую огласку – отец девочки написал о происходящем в социальных сетях и попросил о помощи.

«Я это дело так не оставлю, моя семья не будет жить в страхе из-за какого-то ланчхутского маньяка», – написал отец 15-летней девочки – Вахо Чумбуридзе на своей странице в Фейсбуке вчера. О том, что его дочь преследует 24-летний мужчина и угрожает убить ее, если она не выйдет за него замуж, отец узнал 6 июня. После этого, как пишет Вахо Чумбуридзе, он попытался решить проблему сам – связался с семьей молодого человека, поставил их в курс дела, получил извинения и обещания, что больше это не повторится. Впрочем, уже через 4 часа парень с двумя мужчинами поджидал девочку у подъезда. Тогда уже семья решила обратиться в полицию, но это мало что изменило.

«12 дней мы ходим в отделение полиции, днюем и ночуем там, у нас берут показания, Тини назначили психиатрическую экспертизу – это мы тоже сделали. Ужасная бюрократия. И что происходит в это время? Этот тип преспокойно ходит по улицам. То комментирует мне что-то (в сетях), то удаляет их, то накидывается на кого-то. Опять писал Тини. Результатов – ноль».

В конце этого поста Вахо Чумбуридзе призвал органы принять действенные меры:

«Если вы меня не защитите, я сделаю это сам. Пусть этот пост будет здесь – считайте, что я заранее поставил вас в курс дела».

Обращение отца быстро разлетелось по социальным сетям. Уже через несколько часов в прокуратуре заявили, что обратились с ходатайством к суду – избрать в качестве меры пресечения предварительное заключение. Ближе к ночи состоялось заседание, и обвиняемый прямо из зала суда был переведен в учреждение по исполнению наказаний. Следствие, как заявляют в органах, установило, что обвиняемому было известно о том, что девочка – несовершеннолетняя, но несмотря на это с февраля 2020 года по сегодняшний день систематически осуществлял нежелательную коммуникацию с ней.

«7 июня 2020 года Р.Н. встретил пострадавшую у ее жилого корпуса, девочка испугалась и смогла вернуться в квартиру при помощи сотрудников охраны корпуса. Также следствием было установлено, что 13 февраля 2020 года несовершеннолетняя получила от обвиняемого сообщение, содержащее угрозу смерти. 17 июня несовершеннолетняя девочка была признана пострадавшей», – сказано в заявлении прокуратуры.

Почему у органов ушло 12 дней на принятие реальных мер для защиты несовершеннолетней?

«Если ты не очень известен, если у тебя нет выхода на неправительственные организации, если ты, одним словом, не кричишь – государство действует далеко не столь эффективно, как это происходит в случае огласки», – говорит Анна Абашидзе, глава НПО Партнерство по правам человека.

Она называет это системной дискриминацией, потому что в первую очередь в поддержке государства нуждаются именно те люди, которые не имеют крепких социальных связей и не всегда могут найти выход на организации, способные оказать помощь.

Впрочем, в этой истории, как говорит Анна Абашидзе, есть и позитивный аспект, который в каком-то смысле делает ее и совершенно нетипичной для грузинской реальности. Это то, как повели себя родители девочки. Как правило, когда ребенок рассказывает родным что-то подобное, они либо не воспринимают это всерьез, либо обвиняют его же в случившемся, либо ищут какие-то окольные пути для решения этого вопроса вместо того, чтобы обратиться в полицию, говорит Абашидзе:

«Ни один из этих путей не верен. По многим причинам. Но в первую очередь потому, что дети именно из-за этого не доверяют родным в таких вопросах. Пытаются скрыть все, самостоятельно найти какой-то выход, что, как правило, приводит к ошибкам или же, в самых плохих случаях, оборачивается еще более печальными последствиями».

24-летнему мужчине, которого обвиняют в том, что он угрожал и преследовал несовершеннолетнюю девочку, грозит наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.