В Кутаиси и Батуми проходят акции в связи с событиями 20 июня 2019 года

Параллельно акции, проходящей в Тбилиси, митинги в связи с событиями 20 июня 2019 года и против российской оккупации проходят также в Кутаиси и Батуми.

Участники акции в Кутаиси протестуют в масках и с соблюдением социальной дистанции. К активистам присоединились и представители оппозиционных партий.

Акция в Батуми проходит на площади Европы. Собравшиеся заявляют, что главное обещание властей о пропорциональных выборах до сих пор не выполнено. «Я рад, что Грузия в прошлом году не показала врагу спину. Грязь Гаврилова была смыта кровью нашей молодежи. У нас ничего не изменилось, у нас нет пропорциональных выборов, свободы слова и СМИ», - заявил на митинге член «Гражданского движения Элисашвили» Генри Долидзе.

В митинге принимают участие представители политических партий и общественных организаций, гражданские активисты и граждане. Во время митинга организаторы наклеили на мостовой стикеры с изображением Владимира Путина, разметив тем самым социальную дистанцию между участниками акции, сообщает грузинская служба Радио Свобода.