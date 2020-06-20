Ночные похороны в Чечне. Ответит ли кто-то за смерть Мадины Умаевой?

Внезапная смерть и ночное захоронение 23-летней жительницы Чеченской Республики, матери троих несовершеннолетних детей Мадины Умаевой вызвало огромный общественный резонанс. Выждав неделю, местные власти, наконец, дали добро на то, чтобы тело Мадины было эксгумировано. Республиканское управление Следственного комитета России заявило, что проведет судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти. Но чеченская общественность сомневается, что правду обнародуют. Не дожидаясь экспертизы, власти бросили все силы на спасение репутации супруга погибшей, которого свидетели обвиняли в ее смерти.

Вечером 12 июня соседи несколько раз сбегались в дом Хамидовых в поселке Дружба, в городе Гудермесе. Из дома доносились страшные крики, но хозяйка дома Гумсет Хамидова выгоняла встревоженных соседей, говоря, что это личное дело. Когда соседи прибежали в очередной раз и увидели лежащую у ступенек Мадину, Хамидова заявила, что та притворяется.

Получив материнский капитал, Мадина Умаева поделилась со свекровью радостью, что на эти деньги приобрела телевизор и одежду для детей. От такой траты денег свекровь рассвирепела и накинулась на нее, на подмогу прибежал свекор. В страхе Мадина закрылась в ванной комнате. Просто так сдаваться свекровь не хотела: позвонила сыну и вызвала его с работы. С тех пор Мадину живой никто не видел.

Свекровь Гумсет Хамидова утверждает, что Мадина болела эпилепсией и упала со ступенек. Правда, никаких доказательств болезни у нее нет. Хутмат Довлетмирзаева, мать Мадины, которая не может смириться с неожиданной смертью своей дочери, говорит, что та никогда не страдала хроническими заболеваниями.

Дело получило огласку сразу – уже ночью того же дня, 12 июня, по WhatsApp среди чеченцев началась пересылка небольших видео странного ночного захоронения Мадины. Дело в том, что у мусульман не принято хоронить ночью.

Имам мечети поселка Дружба в Гудермесе Абдул-Карим Рашидов, руководитель этого ночного захоронения, в специальном сюжете ЧГТРК уверенно заявил, что принял решение в связи с вирусом и жарой. Он объяснил, что тело быстро разлагается и настоятельно просил не распространять слухи и сплетни. Собственно, это и есть официальная версия, дискутировать с которой в кадыровской Чечне – себе дороже.

Бывший личным адъютантом президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова, проживающий в Вене Хусейн Исханов говорит, что ночные захоронения практиковались только во время двух русско-чеченских войн:

«Сегодня хоронить в 10 часов (ночи) – это (вызывает) огромные подозрения. Такое стало возможным только во время правления Владимира Путина, во время оккупационной власти, которой руководит Рамзан Кадыров и его приспешники. Люди, которые совершают преступление, если они служат в военных подразделениях, полиции, администрации, являются родственниками (чиновников), тогда (срабатывает) круговая порука. Эти люди, естественно, прикрывают друг друга и не дадут разойтись этой информации. Запугают всех – папу, маму, любого, разницы нет».

Две женщины, омывшие тело погибшей, на камеру ЧГТРК тоже заявили, что не заметили на теле Мадины Умаевой никаких следов насильственной смерти.

Супруг погибшей Висхаджи Хамидов – невысокий, щуплый мужчина в восточной тюбетейке, с бегающим взглядом, – рассказал журналистам ЧГТРК, что в момент смерти матери троих своих детей вообще не был дома и тоже просил не распространять слухи о его виновности. Журналист в сюжете добавил, что необоснованные обвинения могут плохо сказаться на здоровье вдовца, так как он инвалид I (первой) группы.

Сотрудники МВД также на камеру подтвердили факт ненасильственной смерти Мадины, но избежали вопроса о проведении процедуры установления факта смерти – на место даже не был вызван судмедэксперт.

Медработник одной из грозненских больниц объясняет, что существует медицинское освидетельствование смерти. Должен быть официальный документ, подтверждающий факт кончины человека и описывающий причины, по которым она наступила. Выдается медицинским работником после проведенного детального осмотра, изучения анамнеза и/или аутопсии. Такого освидетельствования по случаю смерти Мадины Умаевой нет. Молодая женщина была похоронена спустя несколько часов после смерти, безо всякого оформления факта ее кончины в государственных органах.

Именно этот факт сейчас в республике усиленно пытаются замять.

Соседи, распространявшие аудиосообщения о вопиющем инциденте, отмечали, что Висхаджи Хамидов является сотрудником российских силовых структур в Чеченской Республике и выражали сомнения, что его настигнет возмездие. Молодая женщина была легкой жертвой еще и потому, что у нее не было отца и брата, которые могли бы встать на ее защиту. Эта категория женщин в Чечне – самая уязвимая.

В статье «Кавказского узла», опубликованной 20 июня, мать погибшей Хутмат Довлетмирзаева рассказала, что дочь жаловалась на регулярные побои со стороны супруга и провокационный характер свекрови. Так, до 12 июня, дня своей смерти, она провела в доме матери три дня после разлада с супругом и его родственниками. Пожалев своих внуков, которые оставались в доме зятя, Хутмат отослала дочь обратно к мужу. В тот же вечер ей позвонили родственники зятя и сказали, что Мадине стало плохо и она скончалась.

Мать к телу дочери не пустили, показали только после омовения – закутанную в саван. По словам Хутмат, один из внуков ей сказал: «Если бы ты видела, сколько крови вытекло из мамы».

Хутмат Довлетмирзаева попыталась возвысить свой голос. По WhatsApp она обратилась к Рамзану Кадырову с призывом использовать свою власть и установить причину смерти дочери. Реакции со стороны Кадырова не последовало. Сама Хутмат в данное время уже не отвечает на звонки. Однако женщина все-таки добилась эксгумации тела и экспертизы.

«В ходе доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства, приведшие к смерти молодой женщины, опрашиваются родственники и лица, участвовавшие в обрядовых мероприятиях по ее захоронению в соответствии с мусульманскими канонами», – информировало республиканское управление Следственного комитета России после эксгумации тела Мадины.

Чеченская общественность отнеслась к этому заявлению скептически. В первую очередь, о нежелании докопаться до правды свидетельствует массированная информационная кампания на чеченском телевидении. Вместо сочувствия и поддержки мать Мадины Умаевой получила массированную атаку от полиции, имама и старейшин со стороны мужа.

Не обошлись и без новой кадыровской традиции публичных покаяний. Автор первых аудиосообщений о том, что смерть молодой женщины произошла в результате избиений мужа, – Хамсат Янарсаева, одноклассница матери Мадины, жившая с ней по соседству, – уже принесла свои извинения.

О троих детях погибшей, и что с ними будет, на местном телевидении не произносится ни единого слова.