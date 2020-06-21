В США федеральный прокурор Джеффри Берман отказался уйти в отставку

Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, отказался уйти в отставку. На уходе Бермана с поста настаивает генеральный прокурор Уильям Барр.

Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти.

«Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку», - говорится в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования «без задержек или перерывов».

С момента своего назначения в 2018 году он, не колеблясь, открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.

Глава демократического меньшинства в Сенате, предположил, что неожиданное увольнение Бермана «попахивает потенциальным нарушением судебного процесса». Шумер задается вопросом: «Что раздражает президента Трампа - предыдущие или нынешние действия прокурора?»

Председатель Юридического комитета Палаты представителей, демократ Джерролд Надлер заявил о готовности пригласить Бермана для дачи показаний, отмечает «Голос Америки».