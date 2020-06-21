Наступая на Путина. В Тбилиси отметили годовщину «Гавриловской ночи»

В Тбилиси отметили годовщину разгона митинга в ночь с 20 на 21 июня 2019 года акцией протеста. За год, прошедший после кровавых событий «Гавриловской ночи», власти Грузии так и не выполнили основные требования участников протестов, утверждают гражданские активисты

Возле здания парламента в Тбилиси, где год назад возмущенные люди протестовали против решения властей впустить в страну российского депутата Сергея Гаврилова, вчера было вновь многолюдно. Около двух тысяч человек пришли сюда напомнить руководству страны о требованиях, которым также исполнился год: в первую очередь от «Грузинской мечты» требуют четкой позиции в отношении российских властей, а также освобождения политзаключенных и проведения реформы избирательной системы.

Называлась акция – «Вместе против оккупации». Ее организаторы весьма символично позаботились о безопасности пришедших: помимо того, что всем желающим раздавали медицинские маски и перчатки, во избежание нарушения участниками социальной дистанции, проезжую часть проспекта Руставели обклеили наклейками с изображением Владимира Путина и отпечатками ботинок на нем. Участники акции расположились на портретах президента России, строго выдерживая расстояние в 2 метра между собой, в строгом соответствии с рекомендацией ВОЗ в связи с пандемией коронавируса.

Но основным адресатом антиоккупационной акции были грузинские власти.

С трибуны, установленной напротив здания парламента на проспекте Руставели, к собравшимся обратилась Мако Гомури – девушка, потерявшая глаз во время разгона акции и ставшая одним из символов событий годовой давности:

«Сейчас я представляю для вас, для правоохранителей и здания парламента такую же угрозу, какую представляла год назад. Но, похоже, этого было недостаточно для одного из правоохранителей, который стрелял в меня. Естественно, у меня возник вопрос: почему? И на этот вопрос я не получила ответа даже через год. И чем больше проходит времени, тем больше вопросов у меня появляется. Но я надеюсь, что с вашей помощью я в итоге окажусь победителем в этой битве».

С требованием наказать виновных в причинении увечий Мако Гомури и другим гражданам, пострадавшим в ходе разгона митинга, постоянно выступают активисты движения «Стыдно». Они и организовали вчерашнюю акцию. Участник этого движения Шота Дигмелашвили во время своего выступления сказал:

«Это день траура из-за той крови, которую пролили на этой улице. Но это и день торжества, когда люди объединились. Наша сцена с самого начала оставалась площадкой для консолидации, и она должна сохраниться, поскольку наша сила в единстве».

Среди выступавших вчера были и представители неправительственного сектора. Например, руководитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе сказал:

«Мы – общество должны направить все свои силы на то, чтобы еще раз дать понять властям, что мы не смиримся с российским будущим, поскольку наше будущее в Европе. Нас немало, и сила в единстве. Слава свободе!».

Слово предоставили и некоторым политикам. Выступить перед собравшимися решила лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария:

«20 июня – день стыда для «Грузинской мечты», который они не смогут стереть. Но также 20 июня – и день достоинства грузинского народа, день, когда мы вернули себе нашу страну, присвоенную Иванишвили и сказали Гаврилову и «Грузинской мечте»: она принадлежит нам, Западу, свободе и достоинству человека!»

Обратился к участникам акции и экс-президент Георгий Маргвелашвили:

«Власти, которые стреляют в своих граждан, выступающих с патриотическими лозунгами не может быть демократической. Власти, которые допускают существование в стране политзаключенных – авторитарные. Власти, которые дают обещания своей нации и международным партнерам, и лгут – мошенники. Такие власти не нужны нашей нации и обществу».

«Ничего не забыто», напомнили участники акции властям и предложили им не расслабляться – ведь это не последняя акция. Представители движения «Стыдно» обещают организовывать митинги до тех пор, пока все требования участников протестов не будут выполнены.