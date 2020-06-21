Путин о том, будет ли баллотироваться на новый срок: «Там видно будет»

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Он, по его словам, подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции. Одна из них предусматривает так называемое «обнуление» сроков Путина, то есть дает ему возможность после 2024 года баллотироваться еще на два шестилетних срока.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Там видно будет», – ответил президент на вопрос в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», который покажут сегодня вечером по каналу «Россия-1».

Президент также сказал, что, если бы не «обнуление», уже вскоре, не дожидаясь 2024 года, «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». По действующей сейчас Конституции Путин в 2024 году не имеет права баллотироваться.

Телеканал и агентства приводят и другие цитаты из фильма – в частности, Путин допустил дальнейшее ухудшение отношений с Украиной. Ему не понравились высказывания президента этой страны Владимира Зеленского о Второй мировой войне.