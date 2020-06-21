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Путин: "Республики СССР получили огромное количество российских земель"
Президент России выступил в эфире телеканала "Россия 1"
Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий". При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было "выходить с чем она пришла" и не "тащить с собой подарки от русского народа".
Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что "при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры".
Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году "было демократическим выбором населения полуострова". "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - добавил глава России.
Другие новости дня
Посольство США поздравило грузинских парламентариев с принятием конституционных изменений
«Это важный первый шаг к расширению парламентского плюрализма», - говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Посольство США поздравляет членов парламента с принятием в первом чтении конституционных изменений в избирательную систему Грузии. Это важный первый шаг к расширению парламентского плюрализма. Мы надеемся, что эти законодательные изменения получат широкую поддержку, и мы призываем все стороны полностью выполнить соглашение от 8 марта», - сказано в заявлении посольстве США.
Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных изменений по избирательной системе. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, передает Общественный вещатель.
В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».
В Германии местные очаги COVID-19 повлияли на рост индекса «R»
В Германии индекс репродукции коронавируса (индекс «R») за последние четыре дня вырос с 0,86 до 1,79. В специальном докладе, опубликованном институтом Роберта Коха, федеральным институтом Германии по изучению инфекционных заболеваний, причиной роста индекса репродукции названо развитие очагов инфекции на мясоперерабатывающих предприятиях, где работают иностранные рабочие, и среди участников религиозных общин.
Институт Роберта Коха объясняет в своем докладе, что нынешний рост связан с появлением очагов инфекции на местном уровне. Поскольку в целом в Германии число инфицированных весьма низкое, то единичные очаги способны заметно влиять на величину индекса репродукции, отмечается в публикации «Евроньюс».
Индекс репродукции, равный единице, отражает положение, при котором инфицированный человек может передать инфекцию одному человеку. Если индекс ниже - значит, эпидемия идет на спад, если выше - нужны ограничительные меры.
Адам Кинзингер: Поздравляю Грузию! Это был длинный путь, но оно того стоило
«Поздравляю Грузию, это был долгий путь, но оно того стоило», - так американский конгрессмен Адам Кинзингер прокомментировал в Twitter принятие парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении.
«Поздравляю Грузию! Это был долгий путь, но оно того стоило! Премьер-министр Гахария, спикер парламента Талаквадзе, лидеры оппозиции и граждане Грузии! Мы стоим вместе с вами!» - написал Кингзингер.
Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных изменений по избирательной системе. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, передает Общественный вещатель.
В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».
Арестован сын соперника Лукашенко на президентских выборах
В Минске заключен под стражу сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Эдуард Бабарико. Так же, как и его отец, Виктор Бабарико отправлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уловного дела. Сообщается, что о них не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Виктор Бабарико, который считается главным соперником действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее, 18 июня. Комитет госконтроля Белорусии назвал его «руководителем противоправной деятельности», но не уточнил, какой именно. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Белоруссии «удалось предотвратить Майдан».
После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Белоруссии тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую «цепь солидарности» вдоль улиц городов. Накануне, 20 июня, были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
В США федеральный прокурор ушел в отставку – после уступок Минюста
В США Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, и других людей из окружения президента, согласился со своей отставкой, после того как Министерство юстиции отказалось от плана назначить на его место человека, близкого к президенту, и согласилось на кандидатуру его заместителя.
Об отставке Бермана, прокурора нью-йоркского района Манхэттен, в пятницу объявил генеральный прокурор Уильям Барр. Прокурор, однако, отказался покинуть свой пост. «Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку», – было сказано в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования «без задержек или перерывов».
В субботу вечером Барр заявил о том, что решение об увольнении Бермана подтвердил президент Трамп. При этом, однако, генпрокурор изменил прежнее решение о том, кто станет преемником прокурора Манхэттена: вместо Джея Клэйтона, которого относят к ближнему кругу президента, исполнять его обязанности назначен Одри Стросс, заместитель Бермана.
После этого прокурор выпустил заявление о своей отставке.
Как пишет New York Times, в Сенате возникли трудности с утверждением кандидатуры Клэйтона, и Минюсту пришлось пойти на компромисс.
Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти. С момента своего назначения в 2018 году он открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.
Путин о том, будет ли баллотироваться на новый срок: «Там видно будет»
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Он, по его словам, подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции. Одна из них предусматривает так называемое «обнуление» сроков Путина, то есть дает ему возможность после 2024 года баллотироваться еще на два шестилетних срока.
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Там видно будет», – ответил президент на вопрос в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», который покажут сегодня вечером по каналу «Россия-1».
Президент также сказал, что, если бы не «обнуление», уже вскоре, не дожидаясь 2024 года, «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». По действующей сейчас Конституции Путин в 2024 году не имеет права баллотироваться.
Телеканал и агентства приводят и другие цитаты из фильма – в частности, Путин допустил дальнейшее ухудшение отношений с Украиной. Ему не понравились высказывания президента этой страны Владимира Зеленского о Второй мировой войне.
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- В первоначальном варианте поправок, которые Путин внес в Госдуму в январе, поправки об «обнулении» его сроков не было. Она появилась только в день принятия законопроекта 10 марта – с инициативой выступила депутат Валентина Терешкова. Путин, выступив после этого в Думе, сказал, что не возражает против поправки.
- Критики президента России указывают на то, что поправка дает ему право теоретически оставаться у власти до 2036 года, то есть править Россией дольше, чем все правители в XX веке. Путину в 2036 году будет 84 года.
- В агитационных материалах за поправки «обнулению» уделяется скромное место или оно вообще не упоминается, в отличие от поправок об индексации пенсий, запрете на иностранное гражданство для чиновников или браке как союзе мужчины и женщины.
- Голосование о принятии поправок пройдет с 25 июня до 1 июля.
За сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516
За последние сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане скончались четыре человека, Краснодарском крае умерли трое, в Кабардино-Балкарии двое, в Чечне умер один пациент.
Всего на Северном Кавказе умерли 696 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае - 101:
- Ставропольский край 101 (4349 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 85 (2815)
- Дагестан + 85 (7188)
- Кабардино-Балкария + 75 (4436)
- Краснодарский край + 64 (5440)
- Северная Осетия + 31 (3768)
- Адыгея + 30 (1541)
- Ингушетия + 24 (2806)
- Чечня + 21 (1600)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 33943 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 584 680 человек с коронавирусом, передает Кавказ.Реалии.
- За последнюю неделю на Северном Кавказе Ставропольский край и Карачаево-Черкесия стали лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом. Несколько месяцев подряд в этом списке на первом месте был Дагестан. Но теперь, согласно данным Минздрава РФ, в Дагестане стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией.
- Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, пишет русская служба Радио Свобода, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Дагестане
В девяти районах Дагестана сегодня, 21 июня, проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Все участки обеспечены средствами защиты от коронавируса, отчитался Избирком Дагестана.
Задействованы 106 избирательных участков в Ахвахском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, Рутульском, Унцукульском, Цумадинском и Шамильском районах, сообщил сегодня на своем сайте Избирком.
Из-за сложной ситуации по коронавирусу на избирательных участках соблюдаются меры безопасности, сотрудники избиркома работают в халатах и защитных экранах, кабинеты для голосования оборудованы санитайзерами, а жителям предписано надевать маски и перчатки.
Как сообщает «Кавказский узел», общенародное голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля. Опрошенные жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию, указав на важность соблюдения уже прописанных в ней норм, и посетовали, что от голосов граждан ничего не зависит. Активисты регионов Юга России раскритиковали поправки.
Тамар Чугошвили: Во время второго и третьего чтений будут серьезные риски
По заявлению независимого депутата парламента Грузии Тамар Чугошвили, во время рассмотрения конституционных изменений во втором и третьем чтениях будет угроза их провала. Как заявила Чугошвили журналистам, существуют риски, что упомянутые изменения могут оказаться не доведенными до конца, поэтому «все обязаны принять участие в голосовании», передает «ИнтерпрессНьюс».
«Что касается «Национального движения» и других партий, я думаю, что все, у кого есть депутатский мандат и возможность нажать на зеленную кнопку, должны поддержать этот вопрос. Тем более те партии, которые сами говорят сегодня о порочности существующей избирательной системы.
Во время второго и третьего будут серьезные риски. Возникнет угроза провала изменений, и они могут оказаться не доведенными до конца, поэтому все обязаны принять участие в голосовании. Хорошо, что сегодня такая угроза этому вопросу не возникла», - заявила Чугошвили.
- Для справки: парламент Грузии утвердил в первом чтении проект конституционных изменений. Регистрацию прошли 142 члена парламента, 136 из которых поддержали проект закона об изменении избирательной системы. Против проголосовали 5 депутатов.
Нападение с ножом в британском Рединге расследуется как теракт
Британская полиция расследует как теракт произошедшее накануне, 20 июня, нападение с ножом на посетителей парка в городе Рединг к западу от Лондона, в результате которого 3 человека были убиты и еще трое ранены.
Об этом сообщают агентства со ссылкой на контртеррористическое отделение полиции. При этом накануне власти утверждали, что нападение не было связано с терроризмом.
Нападавший задержан. Сообщается, что это 25-летний беженец из Ливии, который прибыл в Британию несколько лет назад. Власти пока не сообщают о том, связан ли он с какой-либо террористической группировкой. У полиции нет данных о подготовке новых нападений. Связь нападения с митингом против расизма, который прошёл в Рединге накануне, полиция также исключает.
В Британии в последние годы произошло несколько террористических нападений, оружием при которых был нож. За несколько таких атак взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство».
Депутат парламента Турции заявил о коррупции на грузинской таможне
Депутат парламента Турции Ахмет Кая заявил о систематических фактах коррупции на грузинской таможне – оппозиционный политик утверждает, что турецкие фуры не пропускаю через границу до тех пор, пока водители не заплатят крупные взятки.
Ахмет Кая является членом Меджлиса Турции от левоцентристской Республиканской народной партии (РНП) – основного соперника президентской Партии справедливости и развития (ПСР). При этом Кая избирался в парламент в округе в Трабзоне – черноморской провинции, граничащей с Грузией.
16 июня Кая провел специальный брифинг для того, чтобы сообщить о фактах коррупции на грузинской таможне и потребовать от правительства Турции разобраться с этим вопросом. «Что произойдет, если деньги не заплатят? Машину переводят в «красную зону», где она остается в течение 10-15 дней якобы для проверки. В случае уплаты 1-2 тысяч долларов, водителя незамедлительно пропускают», - приводит перевод слов Кая издание «Батумелеби».
Политик отметил, что на фоне пандемии коронавируса компаниям, занимающимся международными грузоперевозками, приходится работать в сложнейших условиях. Между тем, ситуация с взятками на границе приводит к тому, что они несут большие убытки. Кая не ограничился только брифингом. В тот же день на своей странице в Facebook он распространил заявление, в котором сравнил таможенную службу Грузии с «контрабандистами». При этом политик отметил, что взятки требуют с водителей фур, которые въезжают в Грузию транзитом.
Службе доходов Минфина Грузии потребовалось более суток на то, чтобы ответить на эти обвинения. В ведомстве заявили, что информация, озвученная Кая, «не соответствует действительности». «Таможенный контроль, в том числе, осмотр продукции и транспортных средств, основан на использовании автоматизировано обработанных данных и осуществляется на основании критериев рисков, разработанных на международном уровне», - сказано в заявлении ведомства.
В Службе доходов добавили, что, несмотря на пандемию, для компаний, которые осуществляют международные перевозки, и водителей «проблем какого-либо типа создано не было». Как отмечается, «на таможенной границе Грузии в 24-часовом их перемещение происходит беспрепятственно, с соблюдением соответствующего протокола».
Служба обращает внимание и на официальную статистику. Согласно этим данным, за март-май 2020 года через Грузию прошло более 25 тысяч транспортных средств из Турции. Из них только 109 машин были подвергнуты специальному таможенному контролю. Это число составляет 0,4% от общей суммы. «Вместе с тем, отметим, что из 109 машин, подлежащих контролю, подавляющее большинство покинуло территорию Грузии в течение 1-4 дней, а не в течение 10-15 дней, как было отмечено в заявлении депутата меджлиса», - указали в ведомстве.
Власти Москвы объяснили потоп в городе сильным ливнем и листвой
Власти Москвы объяснили затопление 20 июня участков дорог и дворов в некоторых районах города - прежде всего на юге - засорением ливневой канализации листвой, а также тем, что на Москву обрушилось за несколько часов до 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает ТАСС.
По данным «Интерфакса», за сутки в Москве из-за сильного ветра было повалено около 60 деревьев, пострадали три человека. А всего в июне осадков было более чем в 2 раза выше нормы.
В результате ливня в субботу были затоплены обширные участки территории на юге, юго-востоке и востоке Москвы, в том числе часть Варшавского шоссе. Были затоплены парковки, в результате чего пострадали автомобили, и несколько подземных переходов. В соцсетях появилось множество видео и фото, снятых очевидцами. Многие комментаторы критикуют московские власти, напоминая об обещаниях мэра Сергея Собянина привести ливневую канализацию в порядок. Комментаторы также не понимают, о какой листве идет речь в комментарии заместителя мэра - сейчас не осень, и листопада нет.
Кобахидзе убежден, что процесс принятия конституционных изменений будет успешно завершен 29 июня
«116 депутатов твердо поддерживают конституционные изменения, что гарантирует успешное завершение процесса принятия изменений 29 июня», - заявил член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, комментируя принятие парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении.
По его словам, не имеет значения, примет ли «Европейская Грузия» в дальнейшем участие в голосовании во втором и третьем чтениях, так как законопроект все равно будет принят к 29 июня. При этом, по словам Кобахидзе, освобождение заключенного не является компетенцией правящей партии.
«Это компетенция суда, и суд принимает решения по этому вопросу. Исходя из этого, мы должны еще раз сказать, что когда «Европейская Грузия» требует освобождения заключенного от правящей партии, тем самым они доказывают, что до сих пор еще не поняли, что такое разделение властей и что такое правовое государство. Они, вероятно, никогда и не поймут этого», - сказал Кобахидзе.
Сегодня, 21 июня, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о конституционных изменениях, касающийся избирательной системы. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, сообщает Общественный вещатель.
Парламент Грузии принял поправки в Конституцию по выборам в первом чтении
Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодняшнее заседание бойкотировала партия «Единое национальное движение», которая представлена в законодательном органе одной фракцией из шести человек. Для голосования зарегистрированы были 142 депутата. За принятие законопроекта высказались 136 депутатов, пятеро были против.
Согласно проекту изменений, на выборах 2020 года в парламент выберут 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. Изменения также предполагают снижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Согласно поправкам, партия сможет единолично формировать правительство в том случае, если она наберет 40% голосов избирателей.
Выборы по этой модели являются частью соглашения, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией 8 марта при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза. Частью этого соглашения также является прекращение политических преследований и освобождение политических заключенных. В настоящее время оппозиция требует освобождения из тюрьмы акционера самого оппозиционного телеканала страны «Мтавари архи» Георгия Рурура, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия.
Именно из-за дела Руруа «Единое национальное движение» бойкотирует процесс обсуждения поправок. Оппозиционная партия «Европейская Грузия», представленная в парламенте 19 депутатами, решила поддержать законопроект в первом чтении, тем самым предоставив правительству время освободить Руруа до третьего слушания.
Кроме того, в «Европейской Грузии» опасались, что большинство попытается провалить инициативу в первом же чтении. Другого шанса на изменение избирательной системы путем конституционной реформы у властей уже не будет, поскольку парламентские выборы назначены на 31 октября, а повторное инициирование поправок заняло бы месяцы.
Для принятия конституционных поправок необходимы 113 голосов.
В Москве впервые с апреля менее 1000 инфицированных коронавирусом за день
В России за последние сутки выявили 7 728 инфицированных коронавирусной инфекцией – чуть меньше, чем за предыдущий день. Таковы официальные данные оперативного штаба. Умерли за сутки 109 человек, выздоровевшими признаны чуть более 5 тысяч. Число «активных случаев» – тех, кто сейчас проходит лечение, – таким образом, выросло после нескольких дней снижения. Это, впрочем, характерно для выходных дней, в которые реже осуществляется выписка пациентов.
Впервые с апреля в Москве за сутки выявлено менее тысячи инфицированных коронавирусом – 968. На пике эпидемии около половины всех зараженных в России выявлялось в Москве, сейчас этот показатель упал до 15 процентов, а в абсолютных цифрах более чем в 5 раз. В других регионах России, соответственно, число новых выявленных случаев снижается незначительно или даже растет.
Карантинные меры в России начали ослаблять 11 мая – как раз в этот день было выявлено больше всего новых случаев заражения. В Москве так называемую самоизоляцию отменили 9 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дальнейшее снятие ограничений – к концу месяца должны заработать внутренние помещения ресторанов, фитнес-центры и бассейны.
Режим самоизоляции, действовавший в Москве с конца марта, был отменен с 9 июня. Тогда же разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе. Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что ситуация в городе «значительно улучшается». При этом СМИ писали, что ограничения в Москве начали снимать раньше времени по настоянию Кремля – перед голосованием о поправках к Конституции, которое начнется 25 июня.
Кадыров заявил, что у него нет антител к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сданный им тест на антитела к коронавирусу оказался отрицательным - то есть коронавирусной инфекцией он не болел.
В мае ряд СМИ, в том числе «Интерфакс», сообщали о том, что Кадыров болен коронавирусной инфекцией, и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Москве. Сообщения появились после того, как глава Чечни несколько дней не появлялся на публике и не писал в соцсети - что для него необычно. Представители властей Чечни отрицали болезнь Кадырова и его госпитализацию, однако сам он, спустя несколько дней вновь появившись на публике, слухи прямо не комментировал, заявив лишь, что, как любой человек, имеет право заболеть, «поставить капельницу и поднять иммунитет».
Доподлинно известно, что в Москву в мае из Грозного несколько раз прилетал пассажирский самолет, который СМИ связывают с Кадыровым. Глава Чечни заявил, что у него нет личных самолетов.
О том, что у него не обнаружено антител, Кадыров написал на своей странице ВКонтакте. При этом он отметил, что у 80 процентов сдавших с ним тесты - члены сборной КВН Чечни и сотрудники его аппарата - антитела обнаружены были.
Арчил Талаквадзе: Дата выборов 31 октября остается в силе
«Дата парламентских выборов 31 октября остается в силе, и мы максимально обеспечим возможности для предвыборной агитации», - заявил сегодня, 21 июня, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Сегодня в парламенте Грузии проходит рассмотрение конституционных изменений по избирательной системе. Как пояснил Талаквадзе, предыдущая версия Конституции позволяла правительству маневрировать с датами выборов, но сегодня это невозможно. Соответственно, по словам Талаквадзе, выборы пройдут 31 октября.
«Разумеется, мы обеспечим проведение демократических, свободных и прозрачных выборов. Повторяю: это возможность укрепить демократию в Грузии, и мы докажем нашим гражданам, нашим партнерам, что Грузия продолжает укреплять демократию и демократическое развитие. Я вновь призываю всех, еще раз обращаюсь ко всем с призывом поддержать конституционные изменения, связанные с изменением избирательной системы. Этим мы получим систему, максимально приближенную к пропорциональной, которая поможет нам сформировать стабильную политическую систему», - сказал Арчил Талаквадзе.
Что касается вопроса о возможных досрочных выборах, то, по разъяснению Талаквадзе, согласно проекту поправок, если досрочные выборы состоятся в период с 2020 по 2024 год, они будут проведены по той же системе, по которой «мы собираемся прийти к соглашению сегодня», передает Общественный вещатель.
В парламенте Грузии проходит рассмотрение конституционных изменений в первом чтении
В парламенте Грузии проходит внеочередное заседание, на котором конституционные изменения рассматриваются в первом чтении. На пленарном заседании присутствуют 120 депутатов. Регистрацию прошло именно это количество членов парламента.
В эти минуты к депутатам обращается с речью председатель парламента Арчил Талаквадзе, который дает оценку проекту конституционных изменений. После рассмотрения, голосование по проекту в первом чтении состоится сегодня же.
Согласно проекту изменений, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если на парламентских выборах 2020 года та или иная партия получит по пропорциональной системе менее 40,54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
В голосовании примут участие и члены «Европейской Грузии», которые озвучили свое решение принять участие в голосовании накануне, 20 июня.
Гамкрелидзе рассказал об источниках инфицирования новых пациентов с COVID-19
Из восьми случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, шесть являются завозными, а два – это контакты инфицированных пациентов. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, клиническое состояние новых пациентов удовлетворительное. Также известно, что среди больных есть несовершеннолетний.
Глава NCDC добавил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Тем не менее, Гамкрелидзе призывает население сохранять бдительность и максимально следовать всем рекомендациям.
«Мы снова призываем граждан следовать рекомендациям сферы здравоохранения – правилам личной и общественной гигиены, носить маски, избегать больших собраний, соблюдать дистанцию. Тот факт, что у нас ежедневно единичные случаи, не дает нам повода успокоиться», - сказал Гамкрелидзе.
С 26 февраля по 21 июня в Грузии лабораторно подтверждены 906 случаев инфицирования коронавирусом. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 137 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 755. В карантине остаются 2 710 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 269.
Число случаев коронавируса в Армении превысило 20 тысяч, за сутки скончались 18 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 560, в общем составив 20 268.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 148 и сейчас составляет 9 852.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек: 11 мужчин и 7 женщин. Самому молодому из умерших пациентов было 48 лет, самому старому - 87. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 350.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 114 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).
Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 802, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 95 754.
В США федеральный прокурор Джеффри Берман отказался уйти в отставку
Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, отказался уйти в отставку. На уходе Бермана с поста настаивает генеральный прокурор Уильям Барр.
Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти.
«Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку», - говорится в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования «без задержек или перерывов».
С момента своего назначения в 2018 году он, не колеблясь, открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.
Глава демократического меньшинства в Сенате, предположил, что неожиданное увольнение Бермана «попахивает потенциальным нарушением судебного процесса». Шумер задается вопросом: «Что раздражает президента Трампа - предыдущие или нынешние действия прокурора?»
Председатель Юридического комитета Палаты представителей, демократ Джерролд Надлер заявил о готовности пригласить Бермана для дачи показаний, отмечает «Голос Америки».
В Оклахоме прошел крупный митинг Трампа - первый после карантина
В Талсе, штат Оклахома, накануне вечером, 20 июня, тысячи горожан собрались на предвыборный митинг президента США Дональда Трампа.
Это первое массовое предвыборное мероприятие с участием президента после того, как в середине марта в США были объявлены общенациональные ограничительные меры в связи эпидемией коронавируса.
В своем выступлении, которое продолжалось около полутора часов, президент подверг резкой критике своего оппонента на выборах - демократа Джо Байдена, а также прессу и «радикальных левых». Говоря о недавних беспорядках в американских городах в знак протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп заявил о себе как о президенте «закона и порядка» и осудил снос участниками демонстраций памятников и сожжение американских флагов.
На митинг через интернет зарегистрировались около миллиона пользователей, однако реальная явка оказалась ниже, чем ожидала кампания Трампа - на арене в Талсе, где выступал президент, осталось множество пустых мест, а митинг перед зданием арены пришлось отменить. Кампания Трампа обвинила в невысокой явке «кампанию запугивания» со стороны его оппонентов.
Свою роль, как пишет пресса, сыграли и опасения в связи с коронавирусной инфекцией. В последнее время в штате Оклахома регистрируется рост числа зараженных коронавирусом, и это также вызывает волну критики в адрес президента. Департамент здравоохранения штата предупредил, что участникам митинга в Талсе грозит повышенный риск инфицирования. А перед митингом стало известно, что вирус был выявлен у шести сотрудников штаба Трампа.
Несмотря на все это, митинг стал крупнейшим в рамках нынешней предвыборной кампании, начиная с марта, когда проведение публичных мероприятий было приостановлено из-за коронавируса.
«Голос Америки» обратил внимание на предупреждение, с которым обратился Трамп в пятницу к «протестующим, анархистам, агитаторам или негодяям», которые якобы направляются в Талсу, чтобы помешать его предвыборному митингу. Трамп сказал, что этих людей ожидает отпор. Критики Трампа назвали такое высказывание попыткой спровоцировать конфликт. В конце концов столкновений в Талсе зафиксировано не было.
Дональд Трамп, по опросам, отстает от Джо Байдена, соперника от Демократической партии - таковы результаты нескольких опросов общественного мнения в последние дни.
Сегодня парламент Грузии проголосует по конституционным изменениям в первом чтении
Сегодня, 21 июня, на внеочередном заседании парламент Грузии рассмотрит конституционные изменения и проголосует по ним в первом чтении.
Согласно проекту изменений, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если на парламентских выборах 2020 года та или иная партия получит по пропорциональной системе менее 40,54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
Во внеочередном заседании примут участие члены «Европейской Грузии». Известно, что проект поддержат «Независимые депутаты».
До сих пор две крупнейших оппозиционных партии страны – «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» – отказывались поддержать конституционные поправки, аргументируя это тем, что власти не выполнили все условия соглашения от 8 марта. В частности, они требовали освобождения основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия. Оппозиция считает его политзаключенным.
«Европейская Грузия» накануне решила прервать бойкот и принять участие в рассмотрении поправок в конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года в первом чтении. Продолжит ли партия участвовать в рассмотрении законопроекта в последующих чтениях, будет зависеть от решений по вопросу Руруа.
В Грузии выявлены 8 случаев коронавируса, три пациента выздоровели
В Грузии выявлены восемь новых случаев заражения коронавирусом, а три человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 21 июня в Грузии лабораторно подтверждены 906 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 755. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 137 человек. В карантине остаются 2 710 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 269.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 20 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 85,7 тысячи человек.
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