Новое заявление Сергея Гаврилова: «Будет и на грузинской улице праздник!»

Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, – написал в социальной сети Facebook депутат Госдумы РФ, коммунист Сергей Гаврилов – вероятно, указывая на акцию, прошедшую в Тбилиси в годовщину «гавриловской ночи». В новом заявлении политик вновь говорит о необходимости восстановления отношений Тбилиси и Москвы.

Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется

«Действительно, я оказался прав. Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, и не только потому что власть провела профилактику. Простые люди отказались поддерживать тех, кто выступает во вред Грузии и пытается окончательно расшатать её государственные устои. Вывод из этой ситуации только один – пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия. Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется. Уверен, что будущее за восстановлением отношений и единством наших народов, нашей общей Победой в Великой Отечественной войне. Будет и на грузинской улице праздник!», – сказано в заявлении.

Ранее, в годовщину событий 20 июня политик призвал власти Грузии извиниться. Официальные аккаунты Гаврилова активно «продвигали» его видеообращение. Некоторые пользователи указали, что получили ссылку на видео в инстаграме, Гаврилов опубликовал обращение даже в Facebook-группе «Миллион грузин».