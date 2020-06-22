В московском «Динамо» – коронавирус. В отличие от «Ростова», игру команды перенесли

Матч чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Краснодаром", который должен был состояться в воскресенье, перенесён на 19 июля из-за того, что у нескольких игроков столичного клуба диагностирован коронавирус.

Двумя днями ранее футбольному клубу "Ростов", в котором также произошла вспышка COVID-19, из-за чего, согласно требованию регламента, команда всем составом села на карантин, не перенесли календарный матч с "Сочи", пригрозив техническим поражением. "Ростову", который шёл в лидерах чемпионата, пришлось выставлять на игру против "Сочи" юниоров. В итоге клуб проиграл матч со счетом 1:10, не досчитавшись важнейших очков.

Как пишет издание Sports.ru, руководство российского футбола за два дня допустило два абсолютно противоположных решения. При этом решение о проведении игры "Ростов" – "Сочи" принимала Российская премьер-лига, а решение о переносе матча "Динамо" – "Краснодар" – Российский футбольный союз, хотя юридически за любые переносы ответственна именно РПЛ, а не РФС.

Эксперты считают, что, столкнувшись со второй за неделю вспышкой коронавируса в премьер-лиге, РПЛ испугалась прерывать только что возобновившейся чемпионат и просто сбросила с себя всякую ответственность.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал произошедшее так: "Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки".