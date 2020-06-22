В Азербайджане рекордное число новых случаев коронавируса (491), в Армении - 320

В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии COVID-19.

По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, всего в стране выявлены 12 729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 776 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422 049 тестов.

Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 320, в общем составив 20588.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Национального центру по контролю и профилактике заболеваний, число выздоровевших пациентов увеличилось на 129 и сейчас составляет 9131.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 360. За время эпидемии 117 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10980, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 96834.