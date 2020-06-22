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В Азербайджане рекордное число новых случаев коронавируса (491), в Армении - 320
В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии COVID-19.
По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, всего в стране выявлены 12 729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 776 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422 049 тестов.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 320, в общем составив 20588.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Национального центру по контролю и профилактике заболеваний, число выздоровевших пациентов увеличилось на 129 и сейчас составляет 9131.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 360. За время эпидемии 117 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10980, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 96834.
- По данным портала worldometers.info, число подтверждённых случаев в мире уже превысило 9 миллионов. Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом – более 183 тысяч.
Другие новости дня
Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям
Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд высказываний Владимира Путина, которые прозвучали в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который показал в воскресенье телеканал «Россия-1».
«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», – сказал Песков.
Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла в воскресенье на телеканале «Россия 1», заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий». При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было «выходить с чем она пришла» и не «тащить с собой подарки от русского народа».
Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что «при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры».
Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году «было демократическим выбором населения полуострова». «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения», – добавил глава России.
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом – более 183 тысяч.
Наибольшее количество заражений, по данным за воскресенье, отмечено в Бразилии, США и Индии. Умерли за тот же период 4743 человека. В Бразилии накануне число умерших от коронавирусной инфекции превысило 50 тысяч. Опережают по этому показателю Бразилию только Соединённые Штаты. Там с начала эпидемии почти 120 тысяч смертей. Всего жертвами пандемии в разных странах стали свыше 468 тысяч человек.
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 9 миллионам. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным портала worldometers.info, число подтверждённых случаев уже превысило 9 миллионов.
В европейских странах, где с мая власти постепенно ослабляют карантинные ограничения, введённые в связи с пандемией, в больницах одновременно готовятся к так называемой второй волне. Как пишет Reuters, ведётся дополнительный набор сотрудников для работы в палатах интенсивной терапии. Для врачей организуют интенсивные курсы по работе с пациентами, заболевшими COVID-19.
В Европе самый высокий уровень заражения коронавирусом сейчас в Великобритании – свыше 305 тысяч. В десятки мировых лидеров остаются также Испания и Италия. Наряду с этим Великобритания, Франция и Италия входят в пятерку государств с наибольшим количеством смертей от COVID-19. В десятке стран по этому показателю также Испания и Бельгия.
Анна Долидзе покидает Высший совет юстиции Грузии
Анна Долидзе, заявившая на прошлой неделе о создании новой гражданской платформы, покидает Высший совет юстиции Грузии. Об этом она заявила на специальном брифинге.
«Сегодня я перешлю заявление на имя президента Саломе Зурабишвили. Облегчу ей принятие решения. Я покину Высший совет юстиции, а свой ресурс буду использовать во благо движения «Для народа», – отметила она.
- Ранее Долидзе подверглась жесткой критике как со стороны коллег, так и гражданского сектора - они заявляли, что Долидзе должна покинуть занимаемый пост, так как член Высшего совета юстиции не может заниматься политикой. Главным обвинителем выступила второй несудебный член Совета Нази Джанезашвили, с которой Долидзе очень часто оказывалась по одну сторону баррикад в критике существующей системы правосудия.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе «принять своевременное и достойное решение» по поводу ухода с занимаемой должности.
Журналист Габуния в прямом эфире вновь нецензурно обратился к Путину
Журналист и телеведущий канала «Мтавари архи» Георгий Габуния в прямом эфире вновь нецензурно обратился к президенту России Владимиру Путину.
В монологе аналитической программы «Постфактум» он также сказал, что не боится пули. «Стреляйте, если сможете прицелиться», – отметил Габуния.
По словам журналиста, символом мужественного и отважного чеченца для него является не Рамзан Кадыров, а Джохар Дудаев.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
В московском «Динамо» – коронавирус. В отличие от «Ростова», игру команды перенесли
Матч чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Краснодаром", который должен был состояться в воскресенье, перенесён на 19 июля из-за того, что у нескольких игроков столичного клуба диагностирован коронавирус.
Двумя днями ранее футбольному клубу "Ростов", в котором также произошла вспышка COVID-19, из-за чего, согласно требованию регламента, команда всем составом села на карантин, не перенесли календарный матч с "Сочи", пригрозив техническим поражением. "Ростову", который шёл в лидерах чемпионата, пришлось выставлять на игру против "Сочи" юниоров. В итоге клуб проиграл матч со счетом 1:10, не досчитавшись важнейших очков.
Как пишет издание Sports.ru, руководство российского футбола за два дня допустило два абсолютно противоположных решения. При этом решение о проведении игры "Ростов" – "Сочи" принимала Российская премьер-лига, а решение о переносе матча "Динамо" – "Краснодар" – Российский футбольный союз, хотя юридически за любые переносы ответственна именно РПЛ, а не РФС.
Эксперты считают, что, столкнувшись со второй за неделю вспышкой коронавируса в премьер-лиге, РПЛ испугалась прерывать только что возобновившейся чемпионат и просто сбросила с себя всякую ответственность.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал произошедшее так: "Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки".
В Сербии на выборах побеждает партия президента Вучича
Предварительные результаты парламентских выборов в Сербии показывают, что правящая партия президента Александра Вучича получает 63 процента голосов, несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий и опасений, связанных с эпидемией коронавируса.
Первые, предварительные результаты объявил Центр за свободные выборы и демократию. Если эти результаты подтвердятся в ближайшие дни при объявлении окончательных результатов голосования, то Сербская прогрессивная партия Вучича получит прочный мандат ещё на четыре года.
На втором месте - Социалистическая партия, у неё 10,6 процента голосов. На третьем месте - Сербский патриотический союз (около 4 процентов голосов).
Александар Вучич уже объявил о победе Сербской прогрессивной партии. "Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллионов пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали!" - приводит его словам телеканал "Евроньюс".
В мае этого года базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House заявила, что более не считает Сербию демократической страной после нескольких лет попрания Вучичем демократии, злоупотребления властью и применения вождистских приёмов правления.
Александр Вучич получит новый мандат в условиях, когда государства ЕС стремятся содействовать возобновлению диалога между Сербией и частично признанной Республикой Косово, независимость которой Сербия не признаёт.
В Цхинвали стреляли на территории больницы, подозреваемый задержан
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне вечером задержали подозреваемого, устроившего стрельбу на территории больницы, – сообщает пресс-служба ведомства.
«Инцидент произошел примерно в 20:05 часов. Неизвестный мужчина проник на территорию республиканского многопрофильного медицинского центра и устроил беспорядочную стрельбу. Выехав на место происшествия, оперативно-следственная группа МВД установила и задержала подозреваемого. Оружие изъято», – говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту ведется следствие, – пишет агентство «Рес». О мотивах стрелявшего не сообщается.
Кадыров заявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничительных мер в Чечне. С 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции и ограничения на передвижение.
"Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия – от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он распорядился проверить всех государственных и муниципальных служащих, а также работников местных СМИ на наличие вируса и антител к нему.
Для прибывающих в Грозный пассажиров авиарейсов остается обязательным наличие справки о коронавирусном статусе.
- Режим карантина был введен в Чечне с конца марта. Не только горожанам, но и жителям сел было предписано не выходить на улицы и не посещать общественные места. В противном случае им грозил штраф вплоть до 300 тысяч рублей за повторное нарушение.
- 3 апреля Кадыров объявил о введении комендантского часа в ночное время. С 5 апреля были закрыты границы республики. После этого глава правительства России Михаила Мишустин, не называя имён, раскритиковал ряд руководителей регионов за принятые ими решения ограничить въезд в свои регионы. После этого Кадыров сообщил, что "Мишустину дают неправильную информацию".
- Ранее Кадыров заявлял, что нарушителей карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции следовало бы убивать.
Новое заявление Сергея Гаврилова: «Будет и на грузинской улице праздник!»
Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, – написал в социальной сети Facebook депутат Госдумы РФ, коммунист Сергей Гаврилов – вероятно, указывая на акцию, прошедшую в Тбилиси в годовщину «гавриловской ночи». В новом заявлении политик вновь говорит о необходимости восстановления отношений Тбилиси и Москвы.
Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется
«Действительно, я оказался прав. Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, и не только потому что власть провела профилактику. Простые люди отказались поддерживать тех, кто выступает во вред Грузии и пытается окончательно расшатать её государственные устои. Вывод из этой ситуации только один – пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия. Что касается антироссийской истерии, то в ближайшее время вся эта грязная пена смоется. Уверен, что будущее за восстановлением отношений и единством наших народов, нашей общей Победой в Великой Отечественной войне. Будет и на грузинской улице праздник!», – сказано в заявлении.
Ранее, в годовщину событий 20 июня политик призвал власти Грузии извиниться. Официальные аккаунты Гаврилова активно «продвигали» его видеообращение. Некоторые пользователи указали, что получили ссылку на видео в инстаграме, Гаврилов опубликовал обращение даже в Facebook-группе «Миллион грузин».
- Год назад в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) приехал депутат Госдумы России, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов. Он открыл заседание МАП в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Возмущенные этим депутаты от оппозиции сорвали ассамблею, а также обвинили власти в коллаборационизме.
- Вечерняя акция протеста у здания парламента переросла в столкновения с полицией. Против демонстрантов на проспекте Руставели применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. При разгоне пострадали 240 человек, в том числе 38 журналистов. Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.
В Грузии два новых случая коронавируса, шесть пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 908. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов составляет 761 - за сутки выздоровели шестеро. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 133.
2710 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 269. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов из безопасных стран.
Путин: "Республики СССР получили огромное количество российских земель"
Президент России выступил в эфире телеканала "Россия 1"
Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий". При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было "выходить с чем она пришла" и не "тащить с собой подарки от русского народа".
Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что "при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры".
Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году "было демократическим выбором населения полуострова". "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - добавил глава России.
Посольство США поздравило грузинских парламентариев с принятием конституционных изменений
«Это важный первый шаг к расширению парламентского плюрализма», - говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Посольство США поздравляет членов парламента с принятием в первом чтении конституционных изменений в избирательную систему Грузии. Это важный первый шаг к расширению парламентского плюрализма. Мы надеемся, что эти законодательные изменения получат широкую поддержку, и мы призываем все стороны полностью выполнить соглашение от 8 марта», - сказано в заявлении посольстве США.
Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных изменений по избирательной системе. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, передает Общественный вещатель.
В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».
В Германии местные очаги COVID-19 повлияли на рост индекса «R»
В Германии индекс репродукции коронавируса (индекс «R») за последние четыре дня вырос с 0,86 до 1,79. В специальном докладе, опубликованном институтом Роберта Коха, федеральным институтом Германии по изучению инфекционных заболеваний, причиной роста индекса репродукции названо развитие очагов инфекции на мясоперерабатывающих предприятиях, где работают иностранные рабочие, и среди участников религиозных общин.
Институт Роберта Коха объясняет в своем докладе, что нынешний рост связан с появлением очагов инфекции на местном уровне. Поскольку в целом в Германии число инфицированных весьма низкое, то единичные очаги способны заметно влиять на величину индекса репродукции, отмечается в публикации «Евроньюс».
Индекс репродукции, равный единице, отражает положение, при котором инфицированный человек может передать инфекцию одному человеку. Если индекс ниже - значит, эпидемия идет на спад, если выше - нужны ограничительные меры.
Адам Кинзингер: Поздравляю Грузию! Это был длинный путь, но оно того стоило
«Поздравляю Грузию, это был долгий путь, но оно того стоило», - так американский конгрессмен Адам Кинзингер прокомментировал в Twitter принятие парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении.
«Поздравляю Грузию! Это был долгий путь, но оно того стоило! Премьер-министр Гахария, спикер парламента Талаквадзе, лидеры оппозиции и граждане Грузии! Мы стоим вместе с вами!» - написал Кингзингер.
Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных изменений по избирательной системе. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, передает Общественный вещатель.
В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».
Арестован сын соперника Лукашенко на президентских выборах
В Минске заключен под стражу сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Эдуард Бабарико. Так же, как и его отец, Виктор Бабарико отправлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уловного дела. Сообщается, что о них не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Виктор Бабарико, который считается главным соперником действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее, 18 июня. Комитет госконтроля Белорусии назвал его «руководителем противоправной деятельности», но не уточнил, какой именно. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Белоруссии «удалось предотвратить Майдан».
После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Белоруссии тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую «цепь солидарности» вдоль улиц городов. Накануне, 20 июня, были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
В США федеральный прокурор ушел в отставку – после уступок Минюста
В США Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, и других людей из окружения президента, согласился со своей отставкой, после того как Министерство юстиции отказалось от плана назначить на его место человека, близкого к президенту, и согласилось на кандидатуру его заместителя.
Об отставке Бермана, прокурора нью-йоркского района Манхэттен, в пятницу объявил генеральный прокурор Уильям Барр. Прокурор, однако, отказался покинуть свой пост. «Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку», – было сказано в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования «без задержек или перерывов».
В субботу вечером Барр заявил о том, что решение об увольнении Бермана подтвердил президент Трамп. При этом, однако, генпрокурор изменил прежнее решение о том, кто станет преемником прокурора Манхэттена: вместо Джея Клэйтона, которого относят к ближнему кругу президента, исполнять его обязанности назначен Одри Стросс, заместитель Бермана.
После этого прокурор выпустил заявление о своей отставке.
Как пишет New York Times, в Сенате возникли трудности с утверждением кандидатуры Клэйтона, и Минюсту пришлось пойти на компромисс.
Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти. С момента своего назначения в 2018 году он открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.
Путин о том, будет ли баллотироваться на новый срок: «Там видно будет»
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Он, по его словам, подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции. Одна из них предусматривает так называемое «обнуление» сроков Путина, то есть дает ему возможность после 2024 года баллотироваться еще на два шестилетних срока.
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Там видно будет», – ответил президент на вопрос в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», который покажут сегодня вечером по каналу «Россия-1».
Президент также сказал, что, если бы не «обнуление», уже вскоре, не дожидаясь 2024 года, «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». По действующей сейчас Конституции Путин в 2024 году не имеет права баллотироваться.
Телеканал и агентства приводят и другие цитаты из фильма – в частности, Путин допустил дальнейшее ухудшение отношений с Украиной. Ему не понравились высказывания президента этой страны Владимира Зеленского о Второй мировой войне.
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- В первоначальном варианте поправок, которые Путин внес в Госдуму в январе, поправки об «обнулении» его сроков не было. Она появилась только в день принятия законопроекта 10 марта – с инициативой выступила депутат Валентина Терешкова. Путин, выступив после этого в Думе, сказал, что не возражает против поправки.
- Критики президента России указывают на то, что поправка дает ему право теоретически оставаться у власти до 2036 года, то есть править Россией дольше, чем все правители в XX веке. Путину в 2036 году будет 84 года.
- В агитационных материалах за поправки «обнулению» уделяется скромное место или оно вообще не упоминается, в отличие от поправок об индексации пенсий, запрете на иностранное гражданство для чиновников или браке как союзе мужчины и женщины.
- Голосование о принятии поправок пройдет с 25 июня до 1 июля.
За сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516
За последние сутки на Северном Кавказе умерли десять больных коронавирусом, число новых заболевших – 516.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане скончались четыре человека, Краснодарском крае умерли трое, в Кабардино-Балкарии двое, в Чечне умер один пациент.
Всего на Северном Кавказе умерли 696 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Ставропольском крае - 101:
- Ставропольский край 101 (4349 за все время эпидемии)
- Карачаево-Черкесия + 85 (2815)
- Дагестан + 85 (7188)
- Кабардино-Балкария + 75 (4436)
- Краснодарский край + 64 (5440)
- Северная Осетия + 31 (3768)
- Адыгея + 30 (1541)
- Ингушетия + 24 (2806)
- Чечня + 21 (1600)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 33943 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 584 680 человек с коронавирусом, передает Кавказ.Реалии.
- За последнюю неделю на Северном Кавказе Ставропольский край и Карачаево-Черкесия стали лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом. Несколько месяцев подряд в этом списке на первом месте был Дагестан. Но теперь, согласно данным Минздрава РФ, в Дагестане стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией.
- Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, пишет русская служба Радио Свобода, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Дагестане
В девяти районах Дагестана сегодня, 21 июня, проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Все участки обеспечены средствами защиты от коронавируса, отчитался Избирком Дагестана.
Задействованы 106 избирательных участков в Ахвахском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, Рутульском, Унцукульском, Цумадинском и Шамильском районах, сообщил сегодня на своем сайте Избирком.
Из-за сложной ситуации по коронавирусу на избирательных участках соблюдаются меры безопасности, сотрудники избиркома работают в халатах и защитных экранах, кабинеты для голосования оборудованы санитайзерами, а жителям предписано надевать маски и перчатки.
Как сообщает «Кавказский узел», общенародное голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля. Опрошенные жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию, указав на важность соблюдения уже прописанных в ней норм, и посетовали, что от голосов граждан ничего не зависит. Активисты регионов Юга России раскритиковали поправки.
Тамар Чугошвили: Во время второго и третьего чтений будут серьезные риски
По заявлению независимого депутата парламента Грузии Тамар Чугошвили, во время рассмотрения конституционных изменений во втором и третьем чтениях будет угроза их провала. Как заявила Чугошвили журналистам, существуют риски, что упомянутые изменения могут оказаться не доведенными до конца, поэтому «все обязаны принять участие в голосовании», передает «ИнтерпрессНьюс».
«Что касается «Национального движения» и других партий, я думаю, что все, у кого есть депутатский мандат и возможность нажать на зеленную кнопку, должны поддержать этот вопрос. Тем более те партии, которые сами говорят сегодня о порочности существующей избирательной системы.
Во время второго и третьего будут серьезные риски. Возникнет угроза провала изменений, и они могут оказаться не доведенными до конца, поэтому все обязаны принять участие в голосовании. Хорошо, что сегодня такая угроза этому вопросу не возникла», - заявила Чугошвили.
- Для справки: парламент Грузии утвердил в первом чтении проект конституционных изменений. Регистрацию прошли 142 члена парламента, 136 из которых поддержали проект закона об изменении избирательной системы. Против проголосовали 5 депутатов.
Нападение с ножом в британском Рединге расследуется как теракт
Британская полиция расследует как теракт произошедшее накануне, 20 июня, нападение с ножом на посетителей парка в городе Рединг к западу от Лондона, в результате которого 3 человека были убиты и еще трое ранены.
Об этом сообщают агентства со ссылкой на контртеррористическое отделение полиции. При этом накануне власти утверждали, что нападение не было связано с терроризмом.
Нападавший задержан. Сообщается, что это 25-летний беженец из Ливии, который прибыл в Британию несколько лет назад. Власти пока не сообщают о том, связан ли он с какой-либо террористической группировкой. У полиции нет данных о подготовке новых нападений. Связь нападения с митингом против расизма, который прошёл в Рединге накануне, полиция также исключает.
В Британии в последние годы произошло несколько террористических нападений, оружием при которых был нож. За несколько таких атак взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство».
Депутат парламента Турции заявил о коррупции на грузинской таможне
Депутат парламента Турции Ахмет Кая заявил о систематических фактах коррупции на грузинской таможне – оппозиционный политик утверждает, что турецкие фуры не пропускаю через границу до тех пор, пока водители не заплатят крупные взятки.
Ахмет Кая является членом Меджлиса Турции от левоцентристской Республиканской народной партии (РНП) – основного соперника президентской Партии справедливости и развития (ПСР). При этом Кая избирался в парламент в округе в Трабзоне – черноморской провинции, граничащей с Грузией.
16 июня Кая провел специальный брифинг для того, чтобы сообщить о фактах коррупции на грузинской таможне и потребовать от правительства Турции разобраться с этим вопросом. «Что произойдет, если деньги не заплатят? Машину переводят в «красную зону», где она остается в течение 10-15 дней якобы для проверки. В случае уплаты 1-2 тысяч долларов, водителя незамедлительно пропускают», - приводит перевод слов Кая издание «Батумелеби».
Политик отметил, что на фоне пандемии коронавируса компаниям, занимающимся международными грузоперевозками, приходится работать в сложнейших условиях. Между тем, ситуация с взятками на границе приводит к тому, что они несут большие убытки. Кая не ограничился только брифингом. В тот же день на своей странице в Facebook он распространил заявление, в котором сравнил таможенную службу Грузии с «контрабандистами». При этом политик отметил, что взятки требуют с водителей фур, которые въезжают в Грузию транзитом.
Службе доходов Минфина Грузии потребовалось более суток на то, чтобы ответить на эти обвинения. В ведомстве заявили, что информация, озвученная Кая, «не соответствует действительности». «Таможенный контроль, в том числе, осмотр продукции и транспортных средств, основан на использовании автоматизировано обработанных данных и осуществляется на основании критериев рисков, разработанных на международном уровне», - сказано в заявлении ведомства.
В Службе доходов добавили, что, несмотря на пандемию, для компаний, которые осуществляют международные перевозки, и водителей «проблем какого-либо типа создано не было». Как отмечается, «на таможенной границе Грузии в 24-часовом их перемещение происходит беспрепятственно, с соблюдением соответствующего протокола».
Служба обращает внимание и на официальную статистику. Согласно этим данным, за март-май 2020 года через Грузию прошло более 25 тысяч транспортных средств из Турции. Из них только 109 машин были подвергнуты специальному таможенному контролю. Это число составляет 0,4% от общей суммы. «Вместе с тем, отметим, что из 109 машин, подлежащих контролю, подавляющее большинство покинуло территорию Грузии в течение 1-4 дней, а не в течение 10-15 дней, как было отмечено в заявлении депутата меджлиса», - указали в ведомстве.
Власти Москвы объяснили потоп в городе сильным ливнем и листвой
Власти Москвы объяснили затопление 20 июня участков дорог и дворов в некоторых районах города - прежде всего на юге - засорением ливневой канализации листвой, а также тем, что на Москву обрушилось за несколько часов до 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает ТАСС.
По данным «Интерфакса», за сутки в Москве из-за сильного ветра было повалено около 60 деревьев, пострадали три человека. А всего в июне осадков было более чем в 2 раза выше нормы.
В результате ливня в субботу были затоплены обширные участки территории на юге, юго-востоке и востоке Москвы, в том числе часть Варшавского шоссе. Были затоплены парковки, в результате чего пострадали автомобили, и несколько подземных переходов. В соцсетях появилось множество видео и фото, снятых очевидцами. Многие комментаторы критикуют московские власти, напоминая об обещаниях мэра Сергея Собянина привести ливневую канализацию в порядок. Комментаторы также не понимают, о какой листве идет речь в комментарии заместителя мэра - сейчас не осень, и листопада нет.
Кобахидзе убежден, что процесс принятия конституционных изменений будет успешно завершен 29 июня
«116 депутатов твердо поддерживают конституционные изменения, что гарантирует успешное завершение процесса принятия изменений 29 июня», - заявил член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, комментируя принятие парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении.
По его словам, не имеет значения, примет ли «Европейская Грузия» в дальнейшем участие в голосовании во втором и третьем чтениях, так как законопроект все равно будет принят к 29 июня. При этом, по словам Кобахидзе, освобождение заключенного не является компетенцией правящей партии.
«Это компетенция суда, и суд принимает решения по этому вопросу. Исходя из этого, мы должны еще раз сказать, что когда «Европейская Грузия» требует освобождения заключенного от правящей партии, тем самым они доказывают, что до сих пор еще не поняли, что такое разделение властей и что такое правовое государство. Они, вероятно, никогда и не поймут этого», - сказал Кобахидзе.
Сегодня, 21 июня, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о конституционных изменениях, касающийся избирательной системы. «За» проголосовали 136 депутатов, «против» - 5, сообщает Общественный вещатель.
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