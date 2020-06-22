ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом – более 183 тысяч.

Наибольшее количество заражений, по данным за воскресенье, отмечено в Бразилии, США и Индии. Умерли за тот же период 4743 человека. В Бразилии накануне число умерших от коронавирусной инфекции превысило 50 тысяч. Опережают по этому показателю Бразилию только Соединённые Штаты. Там с начала эпидемии почти 120 тысяч смертей. Всего жертвами пандемии в разных странах стали свыше 468 тысяч человек.

Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 9 миллионам. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным портала worldometers.info, число подтверждённых случаев уже превысило 9 миллионов.

В европейских странах, где с мая власти постепенно ослабляют карантинные ограничения, введённые в связи с пандемией, в больницах одновременно готовятся к так называемой второй волне. Как пишет Reuters, ведётся дополнительный набор сотрудников для работы в палатах интенсивной терапии. Для врачей организуют интенсивные курсы по работе с пациентами, заболевшими COVID-19.

В Европе самый высокий уровень заражения коронавирусом сейчас в Великобритании – свыше 305 тысяч. В десятки мировых лидеров остаются также Испания и Италия. Наряду с этим Великобритания, Франция и Италия входят в пятерку государств с наибольшим количеством смертей от COVID-19. В десятке стран по этому показателю также Испания и Бельгия.