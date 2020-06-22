Задержанного российскими пограничниками пастуха передадут грузинской стороне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает все без исключения поправки в Конституцию России. «Они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития», – пишет Кадыров в Telegram-канале.

Он обвинил Запад и «его приспешников» в активизации антироссийской деятельности накануне голосования.

«Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее. Поэтому от нас с вами зависит, останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной», – заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что внесение поправок в Конституцию – стратегическое решение нашего национального лидера Владимира Путина, направленное на укрепление мощи и суверенитета страны.

Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником

«Если мы хотим жить в сильном, процветающем государстве, то мы должны проголосовать за эти поправки. Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. У нас есть действующий президент - Владимир Путин, настоящий патриот и верный сын России! Все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в Основной закон. И нет и тени сомнения, что нас абсолютное большинство!», – отметил он.