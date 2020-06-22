Президент Хорватии не приедет на парад в Москву: «Сломался самолёт»

Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на парад в ознаменование 75-летия Победы.

Как сообщили "РИА Новости" в посольстве Хорватии, у президента "сломался самолёт".

Ранее от приезда в Москву отказались президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трёх это объяснили коронавирусом, в третьем – карантинными мерами из-за него.​

В частности, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Туркменская служба Радио Свобода отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.

Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию уже в России.

Не приедет на парад и президент Франции Эммануэль Макрон.

Все эти лидеры выражали готовность приехать на парад 9 мая, однако парад перенесли на 24 июня из-за эпидемии.

В Москву собираются президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов даже ​перешёл «​на удаленный режим работы в связи с поездкой в Москву».