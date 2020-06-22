Мухаммед Килба и «статус репатрианта»

В минувшую субботу 20 июня республиканская политическая партия «Форум Народного Единства Абхазии» опубликовала заявление по поводу обсуждения в парламенте республики, а затем в интернет-сообществе ситуации с приобретением фондом по репатриации квартиры в Сухуме бывшему секретарю Совбеза РА Мухаммеду Килба. Это заявление в свою очередь вызвало бурю эмоций интернет-пользователей.

Но обо всем по порядку. В четверг 18 июня на заседании сессии парламента среди прочих вопросов обсуждалось нецелевое использование средств в фонде репатриации. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, в частности, сказала об этом: «По отчету контрольных мероприятий, которые у нас имеются, Контрольная палата обратила внимание на нецелевое и неэффективное использование денежных средств фонда репатриации. В 2018 году были приобретены в собственность нерепатриантов квартира за три миллиона 800 тысяч рублей и дом за два с половиной миллиона рублей». Квартира была куплена бывшему секретарю Совета безопасности Абхазии Мухамеду Килба, уточнила она.

В появившемся через день заявлении партии «ФНЕА» говорится: «В связи с обсуждением вопроса о правомерности предоставления жилья Герою Абхазии, добровольцу, прославленному воину и командиру Мухаммеду Сетбиевичу Килба и его семье за счет госфонда репатриации РА, считаем необходимым заявить, что сама постановка вопроса ничем не обоснована ни с моральной, ни с правовой, ни с политической точки зрения. Во-первых, М.С. Килба по действующему законодательству Республики Абхазия абсолютно соответствует требованиям статуса репатрианта, во-вторых, он – один из первых добровольцев, прибывших в Абхазию вместе с воинами из Карачаево-Черкесии и до победного конца участвовавший в освобождении нашей страны от грузинских оккупационных войск. Для тех, кто недостаточно информирован о заслугах легендарного бойца и командира: он один из организаторов Гагрского оборонительного рубежа, зам. командующего Гумистинским фронтом, зам. министра обороны РА, участник основных наступательных операций. Награжден высоким званием «Герой Абхазии» Указом Главнокомандующего и Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба… С 2014 г. по 2020 г. – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия».

В заявлении подчеркнуто: «РПП «ФНЕА» предлагает органам власти глубоко разобраться в вопросах исполнения жилищного законодательства в целом по стране, в коррупционных схемах в данной сфере, а не искусственным и целенаправленным выискиванием каких-то сомнительных нарушений в отношении лиц, золотыми буквами вписавших свои имена в новейшую историю Республики Абхазия, в ее боевую летопись».

Один мой знакомый сухумец в частном разговоре назвал эту полемику возникшей на ровном месте и бурей в стакане воды. Действительно, в данном случае не покидает ощущение, что люди, увидевшие здесь нарушение, не осведомлены о том, что в категорию репатриантов в Абхазии входят решившие переселиться на родину предков не только потомки абхазских и абазинских махаджиров девятнадцатого века из Турции и других стран дальнего зарубежья, но и живущие в Карачаево-Черкесской Республике РФ абазины, предки которых волнами переселились, как считают историки, несколько столетий назад с южного на северный склон Главного Кавказского хребта. Таково в Абхазии законодательство.

Мухаммед Килба – это родившийся и выросший в ауле Старокувинск КЧР абазин. На мой взгляд, кстати, в заявлении «ФНЕА» следовало сказать об этом более обстоятельно и выпукло, ибо, как оказалось, до некоторых несведущих комментаторов на форуме популярного абхазского сайта это так и не дошло. Иначе откуда бы взяться такому их убеждению, что Килба – никаким образом под категорию «репатриант» не подходит. Не исключаю, впрочем, что формированию этого убеждения способствовала и внутриполитическая предвзятость.

Впрочем, последовавший затем шквал комментариев форумчан в поддержку Килба (причем как от сторонников прежней исполнительной власти в Абхазии, в команду которой он входил, так и от сторонников нынешней, то есть по сути его политических оппонентов) заставил таких замолчать. То есть подавляющее большинство было тут единодушно: «Мне тошно от тех, которые обсуждают, достоин ли Мухаммад жилплощади, или нет»; «Закон о репатриации предполагает обеспечение репатриантов жильем, работой. А если они еще и Герои Абхазии, так даже на самом деле стыдно об этом вообще говорить»; «Выделить квартиру и помочь его семье в обустройстве наше государство просто обязано без всяких проволочек и определений статусов. Это мое личное мнение как гражданина. Правовых тонкостей я не знаю».

Попутно, впрочем, на форуме завязалась и небольшая дискуссия относительно того, почему и абхазы, живущие, скажем, в России, не могут претендовать на статус репатрианта: «Нет, мы раньше все жили в одной стране, и никаких препятствий для перемещений внутри СССР не было. Иначе получается, что все, кто до 1992 года жили за пределами Абхазии (та же московская диаспора), возьмут и в одночасье захотят получить статус репатрианта? Абхазы, проживающие в РФ, не могут иметь статус репатрианта, насильно их туда никто не переселял»; «Насильно, возможно и не переселяли, но были те, кто уезжали по распределению после окончания вуза… А в Сибири можно найти потомков наших людей, попавших туда в царское время, в период репрессий. Тут вопрос скользкий».

Но вернемся к ситуации с Килба. В Фейсбуке эмоционально откликнулся другой Герой Абхазии Аслан Кобахия: «Что-то с нами происходит! Мы быстро начали забывать, в какой ситуации оказалась наша нация в августе 1992 года! Тогда добровольцев мы воспринимали как людей, которых нам послал бог. Мы были готовы им все отдать. А кто мы сегодня?! Эх, как мы измельчали, растоптали все и вся! Не забывайте, если завтра война, кто придет нам на помощь!? Я, будучи вице-премьером, подписал распоряжение, обязывающее комитет репатриации осуществить покупку квартиры славному сыну абхазо-абазинского народа Мухамеду Килба. Если прокуратура признает, что мои действия были противоправными, то готов нести ответственность по всей строгости закона, только не надо трогать добровольцев! Мухамед Сетбиевич, извини, мы тебя подставили. Надеюсь, что мы когда-нибудь излечимся!».

А вчера свое обращение к ветеранам и добровольцам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. опубликовал Союз абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской Республики. В нем, в частности, говорится: «Уважаемые братья и сестры, наши боевые товарищи, это обращение продиктовано чувством тревоги из-за происходящего в последние дни. Информагентства Абхазии массированно обсуждают вопрос нецелевого использования бюджетных средств для приобретения квартиры Герою Абхазии Килба Мухамеду Сетбиевичу. Подобные публикации наносят ущерб не только имиджу абхазской государственности, но вносят в ряды боевого братства противоречия… Как соратник Владислава Григориевича Ардзынба Килба Мухамед попадает под лживые и грязные нападки тех, кто не чувствует себя частью освободительного и добровольческого движения… Мы понимаем, что современная Абхазия устала смотреть в прошлое и хочет строить свое будущее не через призму войны, но нельзя забывать заслуги тех, кто сделал все, чтоб возможность строительства была в руках абхазского народа. Мир вашему дому!».

Руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа в интервью СМИ подчеркнул, что Мухамед Килба был репатриантом: «Раньше фонд финансировал покупку жилья репатриантам, но это программа была приостановлена из-за того, что рынок жилья был неоднозначен и цены зачастую были завышены. С 2017 году стали отдельно строить трех-четырехэтажные здания квартирного типа для потомков махаджиров. Отдельно же жилье практически не покупали. Это были единичные случаи в виде исключения. Обычно процедура такая: приходит бумага от руководства, а это может быть не только начальник Госкомитета, но и премьер-министр, и президент страны, о том, чтобы мы приобрели данному гражданину жилье в связи с тем, что он являлся репатриантом и имеет такие-то заслуги». Бывший министр по репатриации и демографии Беслан Дбар не считает покупку жилья Мухамеду Килба нецелесообразной: «Он добровольцем пришел, воевал. После войны через комитет по репатриации получил абхазское гражданство, он такой же полнокровный репатриант, как все остальные. Просто стыдно, что этот человек до 2018 года не имел жилье в Абхазии... Другой факт – покупка дома в Гудауте. Это семья Лейба – репатрианты из Сирии. Там четыре сына, один из них уже женился. Представители фамилии Лейба сыграли ему свадьбу, и мы приобрели дом за два с половиной миллиона».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия