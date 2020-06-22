Столбы Индоевропейского телеграфа снесли экскаватором

При расчистке сухумского парка «Сказка» городская служба вырыла экскаватором несколько столбов Индоевропейского телеграфа. Еще несколько столбов с фонарями все еще стоят в парке. Это то немногое, что осталось от легендарной линии связи, открытой в 1870 году, которая связывала Лондон и Калькутту и проходила через Абхазию. Первым забил тревогу и привлек внимание к ситуации администратор группы «Сухумская беседка» в социальной сети Facebook Артур Чолокян. Он выложил фотографии вывороченных оснований столбов и написал: «История под угрозой. Сегодня столбы Индоевропейского телеграфа, расположенные в парке «Сказка», под угрозой исчезновения! Телеграф строили известные братья Сименс, что отмечено на самих столбах». Артур Чолокян удивлен тем, как городские службы обошлись с историческими столбами, он уверен, что люди, работавшие в парке, не имели понятия о том, что столбы представляют ценность. На вопрос, как он заметил неладное, Артур Чолокян ответил: «Я просто внимательный. Они в парке «Сказка» были на уровне двух метров, а надпись «Сименс Бразерс Лондон» очень редкая, и я ее несколько лет назад заметил и заинтересовался. Я читал про Индоевропейский телеграф, сопоставил факты и понял, что это именно те столбы, о которых идет речь, которые все ищут. Но я не предполагал, что у нас совсем не знают об этом до такой степени, что их можно снести. Поэтому я спокойно отнесся к тому, что в парке начался ремонт, видел, что там деревья рубят, но не думал, что дело дойдет до столбов. Когда увидел поваленные столбы, решил поднять тревогу. По царапинам видно, что их сносили именно техникой, то есть просто сваливали. С учетом того метода, который я видел, и тех фотографий, которые я сделал, они точно их сломали, я пробегал мимо, сфотографировал, там точно один был сломан. Верхняя часть чугунная с надписью «Сименс Бразерс» она как раз в этом месте и была сломана. И я уверен, что они таким методом не один сломали, потому что этим столбам лет 150, а чугун – это очень хрупкая субстанция».

Действительно, на каждом столбе можно обнаружить клеймо «SIEMENS BROS. LONDON №5». Они чугунные, довольно изящные. Столбы несут явный отпечаток далекого времени, если их отреставрировать и сохранить, да еще и снабдить табличкой с соответствующей надписью, они могли бы превратить обычный городской парк в экскурсионный объект и придать ему историческое измерение, считает Артур Чолокян. Главный художник города Тимур Кайтан рассказал, что в Абхазию на церемонию открытия ветки телеграфа приезжал сам Карл Сименс, родной брат основателя одноименной компании: «К истории города каждый горожанин относится, конечно, с трепетом, как к чему-то родному. И я сам тоже так к этому отношусь. А что касается столбов, то это, конечно, уникальная вещь исторического характера. Насколько я знаю, Карл Сименс сам приезжал сюда на открытие участка этой магистрали. Я думаю, что эти столбы надо обязательно восстанавливать, это исторический памятник, поэтому к нему надо относиться точно так же, как ко всем историческим памятникам в городе. В первую очередь, надо посмотреть, в каком они состоянии находятся и возможно ли их отреставрировать? Я думаю, что парк приобретет большее значение, если мы их отреставрируем, приведем в порядок и установим их на том же месте, где они находились». Парк «Сказка» – очень старый городской парк, который до войны носил имя «Орджоникидзе», как и улица, на которой он расположен. После войны улицу переименовали в «Воронова», а парк стали называть «Сказка». Много лет он был заброшенный и грязный, трудно припомнить, когда в последний раз его чистили. С приходом нового главы города Беслана Эшба практически сразу началась расчистка территории парка: провели обрезку деревьев и кустарников, выгребли многолетние завалы листвы и старых веток, вскопали газоны. И в целом, парк начал приобретать вполне цивильный вид. Но горожане вдруг обнаружили, что старые столбы сносят, их основания выкорчевывают как пни. А как только стало известно происхождение этих столбов, многие забили тревогу, и стало понятно, что просто взять и выбросить исторические столбы на свалку нельзя. Они заслуживают особого и бережного отношения. Сегодня утром в парке можно было обнаружить семь столбов, которые стоят, из них три – с фонарями; три столба снесли и они лежат на траве в полный рост; еще три вывороченных из земли основания.

Ситуацию прокомментировал Саид Кур-ипа, руководитель муниципального унитарного предприятия «Благоустройство», именно его сотрудники проводят все работы в «Сказке»: «Мы несколько недель тому назад приступили к расчистке парка. В ходе этой работы идет демонтаж всех конструкций на территории парка. Это и мусорные ящики, и лавочки, и остатки от лавочек, ну и также вот эти столбы. После того, как поступила информация, что они имеют историческую ценность, ничего не изменилось, мы их демонтировали и складывали на территории «Спецавтохозяйства». Те, которые мы еще не демонтировали, мы их тоже демонтируем, и тоже сложим у нас на территории. Те, которые были целыми, они останутся целыми; те, которые были сломаны, они в том же виде и останутся. Потом уже, когда привезем, мы их заактируем, сделаем фотографии и опись, и они будут как имущество администрации, а потом, как решат. Вот такой план».

Индоевропейский телеграф – это линия связи, соединившая страны Европы с Индией. Протяженность ее около 11 000 км, она связала Лондон с Калькуттой и прошла через Германию, западные губернии России, Крым, Кавказ и Персию. Строительство начала фирма «Сименс и Гальске» в 1867 году. Первое сообщение из Лондона в Калькутту была передано 12 апреля 1870 года, в нем был текст британского гимна и табель заработной платы телеграфистов. 1 мая 1870 года Индоевропейский телеграф начал работать в Абхазии. В 1876 году из Сухума было отправлено семь тысяч телеграмм, а в 1877 году установили еще один аппарат, и количество отправляемых посланий по разным направлениям составило уже почти девять тысяч сообщений. История столбов началась в 1868 году, когда в Сухум прибыл Карл Генрих фон Сименс, чтобы обозреть побережье и на месте решить ряд вопросов. Вскоре в сухумской бухте бросил якорь пароход «Алабама», который привез столбы, аппаратуру, катушки с медной проволокой и прочее оборудование для строящегося телеграфа.