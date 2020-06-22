53 НПО и одна София Киладзе

Более 50-ти грузинских неправительственных организаций обращаются к ООН. Они призывают объединенные нации не поддерживать кандидатуру депутата Софии Киладзе, которую власти Грузии выдвинули на должность члена комитета ООН по правам ребенка.

«Буквально на днях Киладзе призвала министра обороны прививать детям военный дух. Это одна из красных линий для комитета ООН по правам детей, у которого абсолютно обратное видение темы детей и военных сил», – говорит Анна Абашидзе, возглавляющая НПО «Партнерства за права человека».

И это далеко не единственная претензия третьего сектора к кандидатуре, выдвинутой властями. По мнению правозащитников, у Софии Киладзе нет ни соответствующих экспертных знаний, ни репутации, необходимой для того, чтобы занять позицию члена комитета ООН по правам ребенка.

Она, как полагают правозащитники, подписавшие обращение, занимая пост главы парламентского комитета по правам человека, не раз проявляла гонофобские и другие дискриминационные настроения.

«Представители этого комитета должны обладать особыми экспертными знаниями, репутацией и имиджем. Если где-то что-либо говорится о теме детей в мире – в первую очередь в этом комитете. Поэтому крайне важно, кто именно будет представлять страны в нем. Это должен быть человек, который будет критичным, справедливым, полностью свободным от конфликта интересов. А это означает, что у него не должно быть связей с правительством».

Впрочем, претензии представителей третьего сектора адресованы не только и не столько Киладзе, а по большей части – властям, которые приняли решение представить ее кандидатуру в обход открытым консультациям и дискуссиям. Правозащитники утверждают: о том, что Киладзе может стать членом комитета ООН по правам ребенка, они узнали фактически случайно. В то же время открытость данного процесса, согласно рекомендациям ООН, является обязательной.

«Открытость и прозрачность (выбора кандидатуры) не были соблюдены. Решение по столь важной позиции, принимающееся без широких дискуссий, всегда является проблемным, если даже оставить все остальные проблемы, о которых речь идет в заявлении», – говорит Сулхан Саладзе, глава Ассоциации молодых юристов.

Еще одна организация, подписавшая обращение – Ассоциация синдрома Дауна Грузии. Ее председатель Лия Табатадзе говорит, что все проблемы, с которыми сталкивались родители детей с синдромом Дауна 10 лет назад, актуальны и сегодня.

«Мы годами ходим по кругу, для наших детей ничего не меняется. Мы годами говорим об этом. И с госпожой Софией, и с парламентом, и ничего не удалось исправить. Нам не удалось даже решить проблему с предоставлением статуса лица с ограниченными возможностями детям с синдромом Дауна (…) И, разумеется, к госпоже Софии у нас много претензий. Мы не видим в ней того правозащитника, который бы решал проблемы на законодательном уровне и требовал бы его исполнения. За последние десять лет ничего не изменилось».

Власти, выдвинувшие кандидатуру Софии Киладзе в комитет ООН по правам ребенка, никаких несоответствий не видят, даже напротив. Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе сегодня заявил:

«Она (София Киладзе) – автор Детского кодекса, у нее большой опыт в этой сфере. Исходя из этого я, естественно, поддерживаю ее выдвижение на данную позицию. Что касается неправительственных организаций – у них, разумеется, может быть своя позиция по этому вопросу».

В оппозиции же претензии третьего сектора разделяют. Бывший «мечтатель», ныне независимый депутат Эка Беселия считает, что Киладзе просто не рождена быть правозащитником.

«Если ты не правозащитник по своей сути, если у тебя нет чувствительности, понимания того, что такое защита прав человека – как бы ни пытались тебя объявить (защитником прав человека), ты не станешь таковым. Даже если тебе подарят комитет, который по большей части проводит карательную политику по ее (Киладзе) вине, а не занимается правозащитной деятельностью».

В парламенте Эху Кавказа заявили, что София Киладзе прокомментирует совместное заявление 53-х НПО завтра, 23 июня.