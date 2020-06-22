Полмиллиарда раздора

Президент Южной Осетии обвинил оппонентов в откровенной лжи. Накануне Анатолию Бибилову ответили представители оппозиционной партии «Ныхас». Они опубликовали видео, в котором объяснили, почему не поддержали увеличение президентского фонда до 5%, а правительственного до 3% расходной части бюджета. По словам депутатов, средства из президентского фонда нередко шли на покупку дорогих автомобилей для чиновников и предвыборные проекты правящей партии «Единая Осетия».

На голосование в парламенте 6 июня был провален законопроект, предполагавший увеличение фонда президента с 1% до 5%, а фонда правительства до 3% расходной части бюджета. Оппонирующая партии большинства и главе государства политическая сила «Ныхас» решила ответить на критику главы государства и его партии большинства «Единая Осетия», выступив накануне с видеообращением.

«Ныхасовцы» напомнили, что средства из фонда президент может осваивать без согласования с парламентом, «следовательно, и с гражданами Южной Осетии». По закону, фонд может содержать сумму, не превышающую 1% бюджета государства. До последнего времени размер фонда составлял около 50 млн. рублей. С увеличением его на сумму более чем в 500 млн. рублей, в руках президента были бы сосредоточены средства, которые, по мнению депутатов, могли пойти отнюдь не на реальные нужды государства.

Партийцы вспомнили часть выступления президента Бибилова, где он говорит о том, что чтобы неосвоенные средства Инвестпрограммы не отправлять обратно в Москву, их необходимо перевести на счета президентского фонда. Однако Счетная палата отказала в этом, так как размер президентского фонда не может превышать 1% от общей суммы госбюджета.

По словам представителей «Ныхас», эта информация вызвала сомнения и у части депутатов, которые «высказали свои опасения по поводу намерения президента единолично распоряжаться колоссальной для Южной Осетии суммой, которая может превышать 500 млн. рублей, дополнительно к уже имеющейся в президентском фонде суммой порядка 54,8 миллионов рублей». Оценку деятельности президентского и правительственного фондов депутаты, по их словам, сделали на основании документов Счетной палаты и Министерства финансов о расходовании средств бюджета за 2019 год.

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, обращаясь к избирателям, объяснил: «Если посмотреть бумаги, то деньги остаются в конце каждого года, но в конце года, Межправкомиссия перекидывает их на следующий год, потом решает, куда их лучше перекинуть, на что их лучше потратить. Ни одна копейка в Москву не возвращается, деньги бывают здесь, у нас ничего не пропадает. И эти слова – неправда».

Перед камерой Гаглоев начал считать и анализировать расходы резервного фонда за прошлый год:

«2019 год. Резервный фонд президента – 186 млн. 467 тысяч рублей. Если нельзя иметь в фонде больше одного процента от бюджета, то каким образом эти деньги попали в фонд? Если это, конечно, не незаконно?.. А теперь посмотрим, как они были потрачены. Из этих 186 млн, 25 миллионов и плюс еще около 7, то есть 32 миллиона с половиной, пошли на установку оранжевых сигнальных огней по типу светофоров и в городе, и в Дзауском районе в некоторых местах. Дальше 33 млн руб. ушли на 143 автобусные остановки. Они есть в нескольких местах города. Но часть их установили, а другая часть так и валяется на земле под дождем, снегом… Эти остановки на нашей «Вибромашине» – а у нас есть ответ на запрос от директора предприятия – обошлись бы не в 33 млн., а в 18 млн. 977 тыс. И у нас была бы экономия в половину суммы и наши люди получили бы за работу деньги и что-то бы принесли семьям. Третий вопрос – 65 млн. Из них 40 млн. ушли на автотранспорт, на машины: 38 единиц министрам и главам комитетов. Помимо этого 10 млн. на автотранспорт: за 2,5 млн. министру юстиции люксовая машина, 2,5 млн. министру финансов люксовая машина, 2,5 млн. машина главе СВР, 2,5 млн. машины информационному комитету. Все это – 140 млн. И я среди этих машин, остановок, не вижу трат на больных, инвалидов, детей. Вот то, что они ставят в упрек депутатам, что мы врачам деньги не даем, детям не даем. Так где здесь дети и врачи?»

Гаглоев отметил, что кроме депутатов от правящей «Единой Осетии», все парламентарии и одномандатники проголосовали против внесенного законопроекта.

На интернет-выступление «Ныхас» отреагировал и президент Анатолий Бибилов, который последние дни, сидя на карантине до поездки на парад в Москву, проявляет активность в социальных сетях. Обращаясь к югоосетинскому политологу Дине Алборовой, он назвал оценки оппонентов обманом и передергиванием фактов.

Однако на встречный вопрос, действительно ли деньги на дорогостоящие автомобили чиновников были потрачены из президентского фонда, на момент написания материала он так и не ответил.

Что касается автобусных остановок, происхождение денег на которые активно обсуждали во время последних парламентских выборов – на официальном сайте законодательного органа до сих пор можно увидеть новость от 13 марта 2019 года под названием «РПП «Единая Осетия» установит остановки общественного транспорта в г. Цхинвал». Один из депутатов, который обратил на это внимание «Эха Кавказа», подчеркнул: как можно доверять президенту, который открыто использует средства президентского фонда на нужды своей политической силы?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия