Новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Южной Осетии

В Южной Осетии за минувшие сутки провели 66 тестов на коронавирус, один из них показал положительный результат, – сообщила «Рес» замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.

По словам Гаглоевой, коронавирус подтвердился у курсанта, вернувшегося из России. Еще пять человек выздоровели от коронавируса и выписаны из больницы.

Всего заболевших за весь период 84, из них 50 человек выздоровели и выписаны из медучреждения. 34 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвали, из них 33 - это курсанты и один человек из медперсонала. Под наблюдением находятся 149 человек.

За весь период в лаборатории Югоосетпотребнадзора было проведено 2 265 тестов.