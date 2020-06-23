Абхазский политик Артур Анкваб оправдан и освобожден в зале суда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с жителями Бреста попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг. Видео выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". Кадры с упоминанием "Саша 3%" и "усатый таракан" были показаны по государственному телевидению.

"Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит и [кроме] той власти, которая сегодня есть. Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной компании (показал рукой на присутствующих) я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте", — сказал Лукашенко. Он напомнил, что пока ещё является президентом и "ни в одной стране не позволено оскорблять людей". "Усатый таракан, еще чего-то. Я ведь никого из вас не оскорбил лично", — добавил Лукашенко.

Официальная информация о рейтинге Лукашенко в стране много лет не публиковалась. Последний опрос по рейтингу Лукашенко был проведен Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) летом 2016 года . Тогда рейтинг Лукашенко составлял 29,5 процентов. После этого НИСЭПИ был вынужден закрыться в Беларуси.

Мем о «Саше 3%» появился после того, как в ходе нынешней избирательной кампании Лукашенко не поднимался выше четвертого места в ряде опросов белорусских СМИ (в том числе крупнейших, таких как Tut.by и Onliner.by) . В этих опросах Лукашенко получил в среднем около 3 процентов голосов. Впоследствии такие опросы были запрещены.

Выступая перед активистами в Бресте, Лукашенко заявил, что "власть сегодня в Беларуси не поменяют! Не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее — и мы знаем, какое это большинство — за меня. Мы просто не печатаем эти социологические опросы…" . Он также добавил, что "коррупционерам в стране делать нечего". "А если хотите разного рода жулье защитить, вы защищайте, но только не со мной", — отметил белорусский лидер.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Александр Лукашенко, бессменно руководящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. В предвыборной кампании помимо него участвуют шесть человек. Среди них бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который считается главным соперником Лукашенко.

Как сообщалось ранее, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом, который возглавляет инициативную группу отца. Оба они остаются под стражей. Им предъявлено уголовное обвинение, но по какой статье – пока не разглашается. Власти утверждают, что Белгазпромбанк с помощью отмывочных схем переводил крупные суммы денег за границу.

После задержания Бабарико в Беларуси прошли акции протеста .

Оппозиция обвиняет действующего президента в развязывании репрессий против своих политических конкурентов. Бабарико называет ситуацию вокруг Белгазпромбанка попыткой давления. Сам Лукашенко заявляет, что власти сорвали масштабный план по дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы.