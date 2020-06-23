Обзор грузинской прессы

Как обеспечить безопасную среду во время голосования на парламентских выборах? Этот вопрос, как пишет газета «Резонанси», обсуждали на встрече в парламенте участники рабочей группы в составе народных избранников, представителей сферы здравоохранения и гражданского сектора. Один из членов группы – директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что существующая эпидемиологическая ситуация вполне позволяет провести выборы:

«Речь идет о необходимости надевать медицинские маски, о социальной дистанции, о том, чтобы на участках были санитайзеры, обсуждаем, сколько человек смогут присутствовать в помещении одновременно, говорим о необходимости провести медицинское обследование членов избирательной комиссии еще до начала голосования. Речь идет и о том, как смогут проголосовать люди, которые в тот момент будут находиться в карантине».

По завершении разработки рекомендаций их отошлют в ЦИК Грузии. Амиран Гамкрелидзе отметил, что нынешняя ситуация позволяет провести не только выборы, но и возобновить учебный процесс, пишет издание.

Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе прокомментировал сюжет, вышедший 20 июня в эфире телекомпании «Мтавари». Авторы материала утверждали, что власти Грузии выплачивают некоторым гражданам по 10 000 лари, чтобы те заявили о гибели своих родных от коронавируса. Таким образом правящая партия якобы пытается повысить статистику по смертности от COVID-19 и перенести дату предстоящих выборов, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую ситуацию. В заявлении, распространенном в социальных сетях Тенгизом Церцвадзе, говорится:

«Я на протяжении лет слышу по разным телеканалам, в том числе и по «Мтавари», много лживой информации, однако это заявление перешло все границы. Как такое вообще могло прийти кому-то в голову – обвинить власти и врачей в попытке повысить смертность от COVID-19?! И это в то время, когда делается все возможное и невозможное для спасения каждого больного и в целом страны. Если кто-то действительно пожелает таким образом повысить статистику, то, по тарифам «Мтавари», им потребуются десятки миллионов лари. Все, кто посмотрел это сюжет, наверняка заметил, насколько трагикомично выглядели все его участники, в том числе и «эксперты», которые явно понимали, насколько серьезна эта ложь».

Тенгиз Церцвадзе уверен, что распространение подобной информации является преступлением, «однако соответствующая оценка действий авторов сюжета выходит за рамки компетенции врачей», написал он.

Издание National Geographic Travel Food опубликовало статью под заголовком «Батуми – огромное разнообразие ароматов». Грузинская кухня находится в зените своей популярности, утверждает автор статьи и советует британским читателям попробовать аджарский хачапури в Батуми, пишет онлайн-издание Сова.

«Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, когда-то находилась на Шелковом пути, а это означало, что торговцы со всего мира привозили в свои города различные вкусные специи или особые ароматы. Это, в свою очередь, способствовало созданию местной кухни. Грузинская кухня богата мясом, сыром, тестом, различными супами и другими блюдами, которые вместе составляют традиционный стол. Его ведущий – тамада. Вино занимает центральное место как на столе, так и в национальной кухне: в результате находки в Грузии глиняной винной посуды возрастом в 8000 лет, страна получила титул народа со старейшим в мире виноделием», – говорится в статье.

Ее автор отмечает, что разнообразие грузинской кухни было названо датским шеф-поваром Рене Редзепи, совладельцем ресторана Noma с двумя мишленовскими звездами, «одной из лучших неоткрытых культур питания в Европе», пишет Сова.