В деле Георгия Шакарашвили нет слова «убийство»

В деле о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили к статье о незаконном лишении свободы добавлена и статья о насилии. Что известно о том, когда пропал молодой человек, какие версии разрабатывает следствие и почему правозащитники призывают органы с особой тщательностью подойти к начальному этапу расследования?

Георгия Шакарашвили искали трое суток. На четвертый день водолазы обнаружили тело молодого человека в реке Арагви. Результаты экспертизы, которая должна определить причины смерти, еще не известны. Впрочем, в МВД сегодня уже заявили, что дело теперь расследуется не только по статье о незаконном лишении свободы, как это было объявлено ранее, но и по статье о насилии.

«Раз МВД изменило квалификацию, надо полагать, у них есть основания для того, чтобы продолжить следствие в новом направлении. Для того, чтобы определить вопрос виновности конкретных лиц, предположительно, нужно (дождаться) итогов судебной медицинской экспертизы. Здесь очень важно провести точную грань – были ли получены повреждения при жизни или уже после смерти», – говорит дядя погибшего футболиста Мириан Николадзе.

По информации МВД, 18 июня вечером Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави, в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви. Там и теряется след 19-летнего футболиста, тело которого было найдено на четвертый день интенсивных поисков в реке. При этом, как заявляют в органах, по той информации, которая есть у следствия в настоящее время – причастность Георгия Шакарашвили к конфликту, вспыхнувшему на даче, не прослеживается. Говорит замминистра внутренних дел Владимир Борцвадзе:

«В ходе расследования этого дела МВД работает по всем направлениям, рассматриваются различные версии. По данным на сегодня, по уголовному делу опрошены десятки лиц, имеющие отношение к делу. Примерно 50 свидетелей. Проведены десятки следственных мероприятий – в том числе обыски, изъяты одежда лиц, принимавших участие в конфликте, автомобили, мобильные телефоны, взяты образцы для исследования, назначены экспертизы, запрошены записи камер наружного наблюдения».

Запись телефонного разговора, в ходе которого друг Георгия Шакарашвили – Гука Амирханашвили – рассказывает свою версию произошедшего в ночь на 19 июня, обнародовала телекомпания «Мтавари архи». Из нее следует, что Гука, Георгий и еще один молодой человек решили уехать с дачи, где разгорелся конфликт. Они втроем выходят на дорогу, где планируют поймать такси, но в какой-то момент их догоняет машина. Из нее выходят молодые люди, которые бьют по лицу Шакарашвили и их друга, те разбегаются в разные стороны. Гука, по его словам, тоже убегает, но падает в ров. Нападавшие его находят, сажают в машину и предлагают довезти до Тбилиси. Он соглашается, потому что, как говорит, рассчитывает, что так его друзья смогут выиграть время и скрыться. После этого, по версии Гуки Амирханашвили, он Шакарашвили не видел, и что произошло после – не знает.

Александр Кобаидзе, адвокат тех самых мужчин из машины, настаивает: к конфликту, произошедшему на даче, они никакого отношения не имеют, и физического вреда никому не наносили.

«Люди, которых мы защищаем, старше тех ребят. Соответственно, их целью было разрядить ситуацию. Для этого они и (ехали на дачу), но опоздали. Передвигаясь по дороге, они увидели четверых ребят. Они подумали, что это могли быть участники конфликта. Остановили машину. Ребята испугались этого, разбежались. Остался только один – они его посадили в машину и отвезли в Тбилиси», – говорит адвокат.

Очень важно, чтобы следствие было проведено своевременно, объективно и полноценно, а все, кто может иметь какую-либо информацию – сотрудничали с органами, заявила Народный защитник Нино Ломджария. Омбудсмен провела параллель между этим делом и делом об убийстве подростков на улице Хорава. Ломджария заявила, что непредвзятое и объективное расследование в случае со школьной разборкой, завершившейся двумя убийствами, могло поставить точку в деле намного раньше и не иметь тех последствий, которыми оно завершилось.

Алеко Цкитишвили, глава Центра по правам человека, также говорит о важности именно первого этапа расследования.

«В том случае (убийства на улице Хорава) адвоката у Зазы Саралидзе, можно сказать, не было. Фактически эффективная защита семьи началась после того, как он пришел к нам, Нестан Лондаридзе взялась его защищать. В этом случае Мириан Николадзе, родственник семьи погибшего, сам является юристом. И он вовлечен в процесс защиты семьи. По нашей информации, (им) затребована альтернативная экспертиза (тела погибшего). Она поможет своевременно установить (причину гибели). Это важно, поскольку часто экспертное бюро Самхараули затягивает с результатами».

На этом этапе расследование ведется по двум статьям: 143-й – о незаконном лишении свободы и 126-й – о насилии.