Вирус новый, проблемы камерного оркестра старые

Новый министр культуры Абхазии Гудиса Агрба в конце прошлой недели встретился с коллективом Государственного камерного оркестра. На встрече была затронута тема выхода учреждений культуры из карантина в связи с распространением коронавируса и озвучены проблемы, которые сегодня стоят перед музыкантами.

Ровно неделя прошла с тех пор, как был снят запрет на работу учреждений культуры в Абхазии в связи с карантином. Начиная с 15 июня, театры и концертные площадки вернулись к полноценному функционированию. Этого с нетерпением ждали не только актеры и музыканты, но и зрители по всей стране.

Для Государственного камерного оркестра Абхазии одним из первых мероприятий с момента открытия после долгого перерыва была встреча с новым министром культуры Гудисой Агрба. Важной темой этого разговора стало окончание карантина и те меры, которых учреждениям культуры предстоит придерживаться, чтобы максимально обезопасить будущую аудиторию.

Гудиса Агрба пояснил, как оркестру и другим творческим коллективам предстоит осуществлять работу в ближайшее время, и подчеркнул, что хотя учреждения культуры вновь заработали, большая часть проектов запланированных на лето по объективным причинам все же была отменена или перенесена на конец года:

«Согласно распоряжению президента, Министерству культуры и подведомственным учреждениям дано согласие на возобновление своей деятельности. Министерство культуры своим внутренним приказом обратилось к театрам, к филармонии, к библиотеке, к музеям, с просьбой возобновить работу, но с учетом соблюдения мер безопасности: приобретения необходимых средств дезинфекции, антисептиков и так далее. В нашем приказе обозначена регулярная уборка и вентиляция помещений. То есть учреждения культуры возобновляют свою работу. К сожалению, значительное количество мероприятий выпали в этом году. Какую-то часть проектов мы хотим перенести на осень. А на будущий год у нас, безусловно, есть интересные проекты и программы, которые мы будем реализовывать».

По признанию самих музыкантов, карантин имел и свои положительные стороны. Им впервые за долгие годы напряженного рабочего графика удалось отдохнуть, и теперь они с новыми силами готовы приступить к работе.

Но с окончанием карантина не закончились проблемы Государственного камерного оркестра. Уже несколько лет его руководители пытаются добиться разрешения репетировать на основной сцене Абхазской филармонии имени Раждена Гумба. Последние полтора года Камерный оркестр проводит репетиции в недавно отремонтированном малом зале филармонии. Но акустика здесь требует профессиональной корректировки.

Именно об этой проблеме говорил альтист Александр Авидзба, который объяснил, почему оркестру важна большая сцена:

«Здесь эхо настолько сильно отдается, что слышно плохо. Нашему профессиональному коллективу было бы удобно и желательно репетировать все-таки на основной сцене три дня в неделю. Это не так много, но для качества и для творческого подъема просто необходимо. Я в Госоркестр Абхазии поступил еще в 1988 году и застал времена, когда нас было 80 человек, и мы только на основной сцене филармонии репетировали. Это акустически правильно. А здесь мы заглушаем друг друга, потому что просто нет другого помещения. Этот зал замечательный для камерного музицирования, а там нам было бы удобнее репетировать… И вот решение этого вопроса в вашей власти».

Сегодня в составе Государственного камерного оркестра Абхазии есть несколько иностранных музыкантов, которым приходится оплачивать около 20 тысяч рублей в год на оформление документов. Эта проблема была также затронута на встрече.

Гобоист оркестра Рустам Куласов, лично столкнувшийся с этими трудностями, задал министру вопрос:

«Я хотел бы сказать, что у нас существуют некоторые проблемы, поскольку нам приходится каждый год собирать документы, заново оплачивать налог на работу, есть ли возможность для вновь прибывающих в будущем музыкантов и ныне находящихся здесь сделать ослабленный режим, чтобы не приходилось каждый год собирать документы, проходить медкомиссию?»

Заслуженная артистка Абхазии Ольга Хагба поставила вопрос о возможности изменение статуса камерного оркестра на симфонический, чтобы расширить его исполнительские возможности.

В конце встречи Гудиса Агрба сказал, что в ближайшее время при министерстве будет создана коллегия, в которую войдут руководители творческих коллективов и деятели культуры. Она займется поиском решений проблем, подобных тем, что озвучили музыканты.

Государственный камерный оркестр уже приступил к репетициям в полном составе и готовит для своих слушателей программу будущих концертов, которые предположительно могут состояться уже в августе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия