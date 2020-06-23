Сенсационный приговор: оправдание Артура Анкваба и его речь после суда

Сегодня в Сухумском городском суде состоялось оглашение приговора (полной его версии) по делу Артура Анкваба, который обвинялся в причастности к похищению предпринимателя Армена Григоряна с целью выкупа. Интерес общественности к этому делу подогревался тем, что подсудимый еще не так давно, летом прошлого года, баллотировался в качестве кандидата в президенты страны, активно участвовал в агитационной кампании, часто выступал на телеэкране. Участию его в выборах на высший государственный пост не помешало то, что в 2017 году Анкваб находился в розыске по факту нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия, в следующем году был осужден за это и приговорен к двум годам наказания в колонии-поселении, но затем освобожден по амнистии. По итогам первого тура выборов в августе 2019 года он оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и выбыл из дальнейшей президентской гонки. А уже в декабре того же года был арестован по обвинению в похищении человека.

К сожалению, «Эхо Кавказа», как и абхазские СМИ, не следило за ходом судебного следствия, так как мы не были осведомлены о нем: сайт Сухгорсуда не размещает списки дел, назначенных к рассмотрению. Лишь в начале этого месяца из сообщения на этом сайте стало известно, что суд выслушал прения сторон (при этом гособвинитель в лице прокурора судебного управления Генпрокуратуры Асиды Квачахия запросил в отношении подсудимого по совокупности преступлений наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима) и удалился в совещательную комнату.

Председательствующая судья Зарина Габеева начала сегодня оглашать приговор в отсутствие Артура Анкваба. Он появился только спустя полчаса в сопровождении конвоира и занял место на скамье подсудимых. Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухуме и у которого вымогали денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за освобождение. Григоряна нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района, где он содержался. Однако, суд посчитал, что сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства причастности Анкваба к похищению Григоряна, и согласился с доводами защиты, просившей оправдать обвиняемого.

Среди журналистов, которые, как и все присутствовавшие в зале суда, терпеливо слушали текст приговора стоя, царила убежденность, что приговор будет обвинительным, и они гадали только о том, сколько им еще придется простоять. Простояли около полутора часов, и лишь незадолго до конца оглашения все почувствовали, что приговор будет оправдательным. И, наконец, Зарина Габеева произнесла:

«На основании изложенного… суд приговорил: Анкваба Артура Миродовича… оправдать в силу непричастности к совершенному преступлению. Ранее избранную в отношении Анкваба меру пресечения в виде заключения под стражу отменить и из-под стражи освободить его немедленно в зале суда. Признать за оправданным Анквабом А. М. право на реабилитацию. Направить Генеральному прокурору Республики Абхазия материалы уголовного дела №… для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Приговор может быть обжалован в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия через Сухумский городской суд в течение 15 рабочих дней со дня его провозглашения… Прошу присаживаться. Подсудимый должен сесть рядом со своим адвокатом. То есть оправданный, простите…».

После того, как судебное заседание было объявлено закрытым, оправданный обратился к присутствовавшим на нем журналистам и попросил выслушать его заявление для СМИ. Он сказал:

«В первую очередь я хочу отметить тот факт, что в течение последних шести лет, то есть с момента государственного переворота, который имел место в 2014 году, на базе правоохранительной системы руками экс-президента Рауля Хаджимба и его так называемых сподвижников, в самом отрицательном смысле этого слова, была создана карательная система, направленная против граждан Абхазии. Я очень надеюсь, что сегодняшние преобразования, которые имеют место в нашей республике, будут иметь продолжение и те молодые специалисты, таланты, которые назначены на должности генерального прокурора, министра внутренних дел, зам. Генпрокурора, начальника следственного отдела Генпрокуратуры позволят правде, в конце концов, восторжествовать в судах и чтобы не фабриковались ложные уголовные дела».

Анкваб также выразил надежду на то, что в ближайшее время ему удастся провести пресс-конференцию, на которой он представит доказательства о сфабрикованных уголовных делах в отношении него в 2014, 2017 и 2019 годах. Он сказал, что после его заключения под стражу он обращался к Генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой предоставить возможность пообщаться с прессой и передать ей материалы, которые «имеют огромное значение для будущего Абхазии», но ему было в этом отказано.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия