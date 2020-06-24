Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус

Президент США Дональд Трамп вновь предложил переименовать коронавирус, — передаёт The Hill. Выступая на предвыборной встрече с консервативными студентами в Аризоне, президент заявил, что мог бы придумать 19 или 20 других названий для COVID-19.

В качестве примера он предложил назвать его “китайский грипп” или “Вирус Ухани”. Ещё одним вариантом он предложил “кунг-флю”, — обыгрывая американское название китайских боевых искусств “кунгфу” и английское название гриппа — флю. В этот момент участники встречи с Трампом начали бурно приветствовать его предложение.

Политические противники президента называют термин “кунг-флю” расистким, газета The Washington Post назвала его использующим расовые стереотипы.

Трамп не в первый раз обращает внимание на китайское происхождение коронавируса. Такую же речь он произносил 20 июня на митинге своих сторонников в Оклахоме.

Кроме того, он активно критикует Китай и Всемирную организацию здравоохранения за то, что вспышка вируса в Ухане превратилась в глобальную пандемию. Представитель Белого дома накануне избежала ответа на прямой вопрос, считает ли она термин расистским, но отметила, что президент пытается показать, что ответственным за эпидемию не удастся сделать вид, что они ни при чём, — передавал журнал Politico.