По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 711, в общем составив 21717.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, число выздоровевших пациентов увеличилось на 683 и сейчас составляет 10797.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 386.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 130 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10404, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 100400.

По данным портала worldometers.info, Армения обошла США по числу случаев коронавируса на миллион населения и вышла на 11-е место в мире. По последним данным, в Армении 7329 случаев на миллион жителей. Для сравнения, в США число зараженных – 2 424 492, на миллион жителей - 7326 случаев.