«Министерству заботы» грозят забастовкой

Грузинские социальные агенты анонсируют забастовку. Процесс переговоров при посредничестве медиатора, как они говорят, результатов не принес. Теперь они напрямую требуют встречи с главой Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты. В противном случае уже с понедельника соцагенты обещают приостановить рабочий процесс.

«Зарплата соцагента сегодня ровно та же, что была 13 лет назад. 13 лет назад один доллар стоил примерно полтора лари, сегодня – больше трех. Получается, что в реальности наша зарплата сегодня вдвое меньше», – говорит соцагент Георгий Пурелиани.

Базовая фиксированная зарплата человека, работающего в этой должности в Грузии, по его словам, сегодня составляет 80 лари. Дополнительный заработок зависит от количества визитов, осуществленных сотрудником. За каждую семью соцагенту начисляется 4 лари 80 тетри. Соответственно, говорит Георгий Пурелиани, зарплаты сотрудников разнятся: кто-то получает около 500-600 лари, а кому-то удается заработать не больше 200 – это главным образом относится к соцагентам, работающим в регионах, где объем работы меньше. При этом, как говорит Пурелиани, все расходы на транспорт, а ввиду специфики их работы ездить от одной семье к другой приходится достаточно – идут из их кармана.

В чем состоит специфика работы 280 соцагентов, работающих в Грузии? Когда семья обращается в министерство с просьбой о материальной поддержке – соцагент выезжает по адресу и проводит интервью с членами семьи, объясняет Тея Нариманишвили.

«Мы задаем те вопросы, которые они разработали. И эта (система) не различает богатых от бедных, я просто не могу этого не сказать. Мы проводим это интервью, сдаем свою работу, получаем за это 4.80. За 13 лет эта сумма не выросла ни на один тетри. Есть лишь фиксированные 80 лари, которые агентство то называет расходами на транспорт, то основной зарплатой, то суммой для мотивации – в общем, как их устраивает в тот момент, так и говорят», – рассказывает социальный агент.

При этом, по ее словам, срок контракта, который министерство оформляет с ними, составляет всего один месяц.

«Остюда – постоянное чувство нестабильности, боязнь иметь дела с банками, потому что мы не знаем, сможем ли мы в следующем месяце заработать ту или иную сумму. А из-за того, что люди боятся потерять работу – агенты годами не поднимают голос. Если наши требования не будут выполнены, у нас просто не останется другого выхода – мы используем право, данное нам законом, и начнем забастовку».

Юрист Давид Омсарашвили, представляющий Сеть солидарности, считает, что контракт, оформляемый на столь короткий срок – не случайность:

«Это один из механизмов для запугивания. И это делает именно то министерство, которое должно быть примером для других нанимателей. К сожалению, в Грузии сегодня положение таково, что само Министерство труда – это один из наихудших примеров. И не только в отношении соцагентов, но и социальных работников. Несколько месяцев назад группу социальных агентов совершенно незаконно уволили, и сейчас они судятся (с министерством)».

В самом министерстве, вскоре после проведенной соцагентами пресс-конференции, поспешили заявить: сумма, которую они получают в месяц, в общей сложности может достигать 700 лари и очень скоро, как пообещали в ведомстве, она увеличится. Несложно подсчитать, сколько визитов в день надо совершить соцагенту, чтобы заработать такую сумму. По словам замминистра Георгия Цоцколаури, фиксированный заработок социального агента составляет 100, а не 80 лари в месяц, и уже принято решение о том, что он будет увеличен вдвое. Что касается контрактов:

«Как только завершится эта фаза реорганизации – а это произойдет очень скоро, их контракты поначалу будут продлены на шесть месяцев, а затем на год. Точную дату я вам назвать не могу, но это будет сделано в очень короткие сроки», – сказал замминистра.

Он также выразил готовность встретиться с социальными агентами и обсудить все вопросы.