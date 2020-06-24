Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о тонкостях исследования новейшей истории Южной Осетии. «Среди нас еще много очевидцев и участников тех исторических событий. Что, несомненно, радует и, в свою очередь, возлагает на них серьезную ответственность за написание истории нашей страны, событий конца прошлого века. Понятно, что у каждого, зачастую, будет свое субъективное видение на то или иное событие», – пишет автор. Он приводит несколько примеров событий из недавнего прошлого республики, которые все же вызывают споры. «В 2009 году вышла книга «Южная Осетия – путь к свободе», автор Геннадий Кокоев, один из активных участников событий 90-х годов, экс-министр экономического развития. Все персонажи новейшей истории страны и сами события ему известны не из газет, а посредством своего участия. Так что фактологическая часть книги достаточно насыщенная и полная. Тем не менее, содержание книги вызвало возмущение некоторых лиц, которые стали героями повествования. Дело едва не дошло до судебного разбирательства. Положение спасло то, что большинство из них уже давно проживает за пределами Республики», – отмечает автор. Он добавляет, что попытки рассказать об исторических событиях при жизни их участников – неблагодарное дело. «Вообще, видимо, чтобы сегодня решиться написать о событиях нового времени, необходимо быть автором с фамилией Камикадзе», – шутит автор «Республики». Тем не менее, оставить воспоминания – дело необходимое, считает он. «Надеемся, что многие наши деятели прошлого все-таки сядут за написание мемуаров. Это нужно не столько им самим, сколько будущим поколениям. Ведь если бы в начале прошлого века не были написаны воспоминания участниками сопротивления грузинской аннексии, мы бы сегодня знали намного меньше о геноциде 1920 года…», – пишет «Республика».

Блогер Алан Парастаев размышляет о стиле, который используют СМИ Южной Осетии, когда говорят о геноциде 1920-го года. Он пытается объяснить, что излишняя эмоциональность делу признания геноцида со стороны международного сообщества не поможет. «И для этого очень важны имена и должность, и политическая ориентация, и потому в каждой публикации, начиная статьей и заканчивая комментарием, надо указывать "автора". Сказать, что он был извергом, что он нелюдь, фашист (что не совсем соответствует действительности), недостаточно. Понимаю – эмоции, народная историческая память – боль жива. Но тем не менее», – пишет блогер, и приводит историческую справку. «А правда в том, что Геноцид 20 года, был осуществлен по приказу и по разработанному руководством Грузинской Демократической Республики плану, где у власти была Социал-демократическая партия Грузии. А это в недалеком прошлом активнейшие члены Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП)», – пишет Парастаев.

Пользователи социальных сетей в Южной Осетии очень бурно отреагировали на новость о том, что граница с Россией останется закрытой до конца июля. У этой меры, направленной на недопущение распространения коронавируса в Южной Осетии, есть как противники, так и сторонники. Пользователь Anna Chochity пишет: «Дорога домой не должна занимать 4 месяца из Владикавказа. Пусть уже меняют механизмы регулирования и контроля. А так никто не хочет заболеть. Но какое-то решение надо предлагать людям, которые по 3 месяца ждут разрешения на возвращение домой». Другой пользователь, Инна Чиаева, отмечает: «Первый карантин границы я тоже восприняла с пониманием, думала, переждем, потерпим. Продление на месяц тоже поняла, поддержала, но затем я стала предполагать, что государство задействует более цитированный механизм, чем наглухо заколоченные двери. Отложенные из-за карантина проблемы накручиваются спиралевидно и становятся нерешаемы у многих…». С ними не согласен Хубаев Роберт: «Это временные меры, исходя из возможностей Министерства здравоохранения нашей страны. Народ, конечно же, это все граждане Южной Осетии, однако для борьбы с пандемией лучше слушаться советов врачей, так как личные амбиции, основанные на незнании опасности от этого вируса, могут принести гораздо больше вреда, чем ограничения в передвижении. Ограничения – это не смерть, которая грозит от массового всплеска этого заболевания», – пишет он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия