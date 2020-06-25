Дуда на пресс-конференции с Трампом: Россия напала на Украину, перед этим на Грузию

В 2014-м Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию, – заявил президент Польши Анджей Дуда на совместное пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5 договора НАТО рассматривается серьезно. Это указывает, что если бы кто-захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой», – отметил президент Польши.

Трамп и Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше. Также они подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.

«Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые - поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша», – заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что Польша заплатит за перевод части военных США из Германии в Польшу.