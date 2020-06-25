В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В России сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.

Голосовать можно будет целую неделю - до 1 июля. Для этого в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.

Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах впервые в новейшей истории участки для голосования организованы на открытом воздухе — в шатрах и палатках. Также все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление).

В период с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области будет также проходить электронное голосование по поправкам. В Москве на него зарегистрировались более миллиона человек — каждый седьмой избиратель.

Свыше 67 тысяч граждан России, находящихся в отдаленных местностях, уже проголосовали. Об этом 23 июня объявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам в Конституцию, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".

Подсчет результатов голосования начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.